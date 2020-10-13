Горожанам не рекомендуют снимать маски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших covid-19 растет. Цифры по стране и в регионах бьют рекорды. Жителям советуют не снимать маски, соблюдать дистанцию, делать прививки и просто быть аккуратными. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 13 октября 2020 года.

За минувшие сутки в губернии выявили еще 129 новых заболевших. Рекордное количество за последние несколько месяцев. Выше показатели были только летом. За всем время пандемии подтвердились 13186 случаев коронавирусной инфекции.

Удивительной кажется цифра по Самаре. Здесь, согласно данным за 12 октября, нашли только одного инфицированного. Зато Тольятти пугает - сразу 80 человек узнали про недуг. 36 новых пациентов не имели никаких клинических проявлений, 25 - контактировали с ранее заболевшими. Остальные узнали про свой не самый приятный статус после обследования с диагнозом ОРВИ, внебольничная пневмония.

Выздоровели по итогам понедельника 30 человек. Всего с весны - 10216. Под медицинским наблюдением остаются 138 граждан. Скончались за все время 209 инфицированных. За последние сутки стало известно о двух новых жертвах - женщины 69 и 79 лет с сопутствующими заболеваниями.

В учреждениях культуры и спорта устанавливают правила

Власти призывают людей быть аккуратнее и не забывать про средства безопасности. Так, в областной столице, как уверяет администрация, постоянно проходят рейды в общественном транспорте. С начала осени высажено почти 3 тысячи пассажиров без масок. На 15 нарушителей составлены административные протоколы.

В регионе продолжают делать прививки от гриппа. Медики рекомендуют принять вакцину, ведь эпидемиологический период сейчас не самый лучший. И не следует забывать о простых правилах - носите маски, мойте руки, не посещайте людные места и соблюдайте дистанцию.