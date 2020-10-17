В Самаре все еще продолжает бушевать коронавирус

Губернатор болеет, министр здравоохранения уже выписался с больничного, в регионе появился телефон горячей линии координационного центра, куда просят обращаться больных с признаками ОРВИ. Рассказываем эти и другие последние новости про коронавирус в Самарской области на 17 октября 2020 года.

Только цифры: коронавирус в Самарской области, статистика на 17 октября 2020

За последние сутки прибавилось 136 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировали 13 714 случаев заболевания. 219 человек скончались: за сутки трое, все жертвы - женщины 54, 73 и 82 лет. 10 384 пациента выписаны, потому что уже поправились. Больше всего зараженных 6347 человек. 2313 человек заболели в Тольятти. А в Октябрьске - ровно 100 пациентов с коронавирусной инфекцией. Меньше всего заболевших в Алексеевском районе - 20 человек, в Елховском 35, а в Пестравском 39.

Губернатор болеет, а министр выписался

Дмитрий Азаров рассказал о том, как ему работается на удаленке, а также поведал, как он себя чувствует. Губернатор рассказал, что чувствует себя неплохо, хотя бывало и лучше.

А вот министр здравоохранения Армен Бенян с больничного выписался и рассказал, как в регионе продолжают бороться с коронавирусом.

- Сейчас мы переформатируем организации медицинской помощи с акцентом на неотложку и повышение доступности на амбулаторном звене. Нагрузка слишком большая и население лишком напугано. Раньше каждый пятый с простудой обращался в поликлинику, то теперь все по другому. Сейчас количество неотложных бригад увеличиваем в два раза, - отметил он.

В регионе появился координационный центр

Жителям региона рассказали, куда звонить, если они болеют. В Самарской области появился координационный центр и горячая линия, где горожан всегда готовы проконсультировать. Все подробности в нашем материале.

Эксперты отметили, что экономика Самары практически неуязвима в коронавирусу. Город попал в топ-5 территорий, наименее подверженных рискам. Здесь есть подробности>>>>