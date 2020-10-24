В Самаре красотка-адвокат за 2 миллиона обещала свободу похитителям школьников

Девушка вела собственную страничку в Insagram, где рассказывала не только о себе, но и своей юридической практике Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще недавно Екатерина выкладывала на своей страничке в Instagram шикарные фотографии и поучительные истории о семье, любви, еде... и юридических кейсах. Теперь своим читателям она сможет поведать о собственном опыте участия в судебном процессе в качестве... подсудимой.

Горе-заступница

Все дело в том, что девушка оказалась замешана в темной истории, связанной со ставками на кибер-спорт, похищением людей и миллионами пропавших денег. Она и сама решила подзаработать - но удалось не все.

По версии следствия, Екатерина связалась с отцом похитителя школьников и пообещала: 2 млн рублей - и отделаетесь легким испугом.

Сделка в итоге не состоялась: 16 июля в момент передачи денег из ниоткуда появились сотрудники УФСБ России по Самарской области. Оказалось, что старик-отец не лыком шит, адвокату-переговорщику не поверил и написал на нее заявление чекистам.

Красотку задержали сотрудники ФСБ 16 июля Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вместе с Екатериной был задержан еще и начальник службы безопасности одной из самарских фирм, который в деле предположительно выступал посредником.

- Ей предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, ему - в посредничестве во взяточничестве, - сообщили недавно в региональном Следственном комитете. - Установлено, что деньги никто никуда передавать не собирался.

Расследование завершено, скоро Екатерина пойдет под суд.

Ирония судьбы

Рассматривать ее дело будет Октябрьский районный суд. Здесь же судят Андрея Козлова, которого девушка и обещала спасти.

По версии следствия, девушка привлекла посредника для получении 2 млн рублей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, по версии следствия, Козлов поставил 300 тысяч рублей на спорт через одноклассников своего брата-школьника - Вову и Мишу. А когда те деньги проиграли, стал их преследовать, угрожать им и, в конце концов, при помощи своих знакомых Кирилла Пашкова и Ованеса Матназарова похитил подростков и избил, после чего должок мальчишки ему вернули.

Адвокаты настаивают, что Козлов просто хотел вернуть свои деньги и сам стал жертвой мошенничества. Часть свидетелей, к примеру, говорят: Вова и Миша построили целую финансовую пирамиду, от которой пострадали десятки людей, потерявшие миллионы рублей. Сами бы пацаны до такого вряд ли бы додумались, поэтому поговаривают, что в прибыльном бизнесе могли быть замешаны их родственники.

1 октября в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве, подозреваемым по которому стал Миша, сейчас он уже совершеннолетний. Потерпевшие по делу ждут, когда в нем появится второй подозреваемый - Вова.

1 октября в Самаре возбудили уголовное дело о мошенничестве, подозреваемым по которому стал вчерашний школьник Миша Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Попал “под раздачу”?

- Этого не будет, мой сын ни в чем не виноват, - твердо заявил корреспонденту отец Вовы, который представился Игорем. - Ни он, ни я к ставкам на спорт никакого отношения не имеем. Вова хотел помочь своему другу, поэтому отдал Козлову 60 тысяч рублей, которые накопил из карманных и подарочных денег на отдых со своей девушкой.

Далее, по словам мужчины, на Вову стали давить просто потому, что подумали: у него явно много денег. И он действительно отдал чужим людям 200 тысяч рублей, которые хранились дома и предназначались для оплаты его учебы в вузе. А когда его похитили, Вова вспомнил про друга из достаточно благополучной семьи, который смог дать еще денег.

Отец паренька обратил внимание журналистов на то, что в Саратове некоего Пашкова судили за мошенничество, а в Самаре некто Козлов задолжал банку крупную сумму денег, плюс судился с бывшей женой из-за алиментов.

Вову и Мишу похитили из-за долга в 300 тысяч рублей Фото: Соцсети

Впрочем, к этой истории дела минувшие отношения не имеют.

Как сообщил “Комсомолке” старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Алексей Бородин, 19 октября гособвинение запросило для Андрея Козлова.8 лет лишения свободы, для Ованеса Матназарова.– 6 лет, а для Кирилла Пашкова – 7 лет 10 месяцев колонии. Приговор по этому делу планируют огласить до конца года.

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