Врачи стараются спасти всех, кто нуждается в помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По числу заболевших COVID-19 в регионе достигнут антирекорд. В воскресенье выявили 147 новых пациентов с положительным диагнозом. Хорошая новость - не добавилось ни одной новой жертвы. Рассказываем обо всех важных последних новостях коронавируса в Самарской области на 26 октября 2020 года - что стоит знать и чего ждать в будущем.

Цифры: коронавирус в Самарской области на 26 октября 2020 года.

147 новых пациентов заболели коронавирусом в Самарской области на 26 октября 2020 года. Всего с начала пандемии заболели 14998 человек. Большая часть - в Самаре (6752 пациента), в Тольятти болели и болеют 2545 человек. Число заболевших в Сызрани приближается к тысяче 9919 пациентов получили положительный тест здесь).

Всего в 11 муниципалитетах заболевших на данный момент больше 200. На 11 месте Безенчукский район, на 10 - Кинель-Черкасский (211 и 223 человека с положительными тестами соответственно). Также плохо дело в Ставропольском, Красноярском и Волжском районах, среди городов - Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск.

С начала пандемии умерли 250 человек, выздоровели 12 171 человек.

Что нового?

Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что смог вылечиться от коронавируса, в четверг он получил отрицательный результат теста и выходит на работу с поднедельника. Также губернатор похвастался, чем он занимался во врем самоизоляции.

А в минздраве рассказали, почему не стоит делать компьютерную томографию на всякий случай. Исследование может быть опасным - ведь на организм дается лучевая нагрузка. При этом оно не всегда на самом деле важно. Поставить правильный диагноз КТ помогает только в некоторых случаях: если высокая температура, или же одышка.

Самарский спортсмен рассказал, как лечат от коронавируса в Самарской области. Мы попросили его поделиться опытом и рассказать, какие симптомы свидетельствуют о болезни и как приходят на помощь врачи.