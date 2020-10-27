«Нам нужен миллион!» Как живет отец с тремя сыновьями, которых грозились отобрать из-за нежелания ходить в школу

Сидоровы "прогремели" на всю Россию в прошлом году из-за частых пропусков занятий в школе Фото: Александра БУДАЕВА

Предоставлены сами себе

- А сыграй ту, которая из фильмов, ну веселенькую такую! - Сидоровы обступают 12-летнего Костю, который стоит возле синтезатора. Чудо-инструмент купили в августе, но парнишка его уже освоил: классику разучивать помогает преподаватель в местном клубе, популярные мелодии он сам подбирает на слух. Братья и отец страшно гордятся его успехами и талантами.

Минувший год, который для многих стал испытанием на прочность из-за коронавируса, семейству Сидоровых пошел на пользу: они трудились, развивались, взрослели. И, наконец, перестали отвлекаться на споры с чиновниками.

Напомним, в прошлом году они оказались в центре скандала после того, как Иван Сидоров из села Новотулка Хворостянского района в интернете пожаловался, что у него грозятся забрать сыновей из-за того, что они вяжут крючком и не знают, кто такой Чебурашка. Позже выяснилось: трое сыновей часто пропускали занятия в школе, а когда отца попытались привлечь к ответу, тот заявил, что школьное образование его детям ни к чему, все, что им нужно, они узнают из интернета.

В прошлом году село Новотулка в Хворостянском районе Самарской области стало известно на всю страну Фото: Александра БУДАЕВА

На Сидорова составили протокол за пренебрежение родительскими обязанностями, он его обжаловал в суде и выиграл, тем более что его позицию в итоге поддержала прокуратура: документ был признан незаконным, и взыскание отменили.

После этого семью надзорные органы навещали еще пару раз, но уже без прежнего рвения. А потом грянул коронавирус, и учиться нормально перестали не только Сидоровы, но и все школьники.

- У нас много кто переболел по деревне, - рассказывает старший из сыновей Вова. - Всю школу перевели на дистанционку, но интернет здесь мало у кого есть, кроме нас, поэтому в школе поставили специальный стол, куда ученики приносили тетради со сделанной «домашкой» и получали листочки с новыми заданиями. А ОГЭ для 9-х классов и вовсе отменили, мне просто выдали аттестат.

Вова ловит рыбу, ухаживает за козами и надеется стать ветеринаром Фото: Александра БУДАЕВА

Подросток хотел поступить в близлежащий колледж, но, по его словам, там ему честно сказали: не трать время, здесь тебя ничему полезному не научат. Вова мечтает стать ветеринаром, но пока он живет в маленькой деревне Новотулка, это невозможно. Поэтому он ловит рыбу, помогает местным с ремонтом и другой работой по хозяйству, зарабатывая таким образом деньги.

Финансовый вопрос

Глава семейства Иван Сидоров сейчас нигде официально не работает, основной добытчик в семье - это 15-летний программист Степан. Вместе с отцом он разрабатывает программу, которая поможет искусственному интеллекту «понимать» эмоции человека через звуки, плюс ведет собственный проект для поиска ошибок при создании и переводе технической документации на иностранных языках.

Работа приносит море удовольствия, так что школу Степан, как признается сам, посещает по остаточному принципу - когда есть на это время.

Степан разрабатывает программы для иностранных компаний Фото: Александра БУДАЕВА

Младший из братьев, Костя, с удовольствием кашеварит, делает заготовки на зиму, которым иные хозяюшки бы позавидовали, и развивает свои таланты. Мальчик прекрасно поет, по интернету научился играть на гитаре, сейчас осваивает синтезатор и с нетерпением ждет, когда же до Новотулки доедет заказанная 2 месяца назад скрипка.

- Вопросы о крупных покупках мы решаем вместе. Вот про синтезатор когда вопрос встал, я говорю своим: «Мужики, что думаете?» Подумали и купили его, - рассказывает Иван Сидоров. - Президентские выплаты за троих детей и деньги от продажи нашего стада коз вместе решили пока отложить. А мелкие покупки они сами делают - это же их честно заработанные деньги, поэтому им решать, купить себе удочку или планшет.

Мечты о лучшей жизни

В деревне мальчишкам живется свободно, вольготно, но нелегко. Поговорить не с кем - из местных с семьей поддерживает отношения лишь глава сельской администрации, для остальных Сидоровы - стайка белых ворон, у которых все «не по-людски».

Костя уже вовсю играет на синтезаторе, который ему купили в августе Фото: Александра БУДАЕВА

С мамой и младшими братом с сестрой тоже давно не виделись - те переехали в Самару, и между ними как будто черная кошка пробежала - общение как-то разладилось.

А недавно и вовсе произошло ЧП: весь заработок семьи оказался под угрозой. Тракторист случайно перерубил интернет-провод, представитель местной компании, владевшей этим проводом, ремонтировать его отказался, жалобы в разные инстанции привели лишь к тому, что связь с внешним миром Сидоровым обещали наладить... к 2025 году.

«Мужики» расстроились, потом подумали немного и... купили себе чудо-усилитель, который ловит сигнал без всяких проводов.

- В Европу им надо, здесь делать больше нечего, - считает глава семейства. - Я бы хотел, чтобы Костя ближе к Сараево был - там его музыкальные таланты можно развивать, Вову в Италию зовут, у них сейчас катастрофа с рукастыми мужиками, плюс там он получил бы хорошее образование, а Степу в Сербию уже звали работать, но коронавирус помешал.

Пережитые проблемы сплотили семейство Сидоровых Фото: Александра БУДАЕВА

Есть и другая проблема: по самым скромным подсчетам для переезда семейству нужно около миллиона рублей и работа, к которой можно будет приступить сразу после того, как они обоснуются на новом месте жительства. Так что пока Сидоровы в сельской глуши усиленно копят деньги, чтобы как можно скорее воплотить в реальность свои мечты.

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