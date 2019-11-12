2019-11-12T17:47:42+03:00
Общество

«Дети боятся, что их опять заберут в приют»: многодетного отца из Хворостянского района вызвали в суд

Иван Сидоров переживает, что прокурор потребует ему штраф, и это станет началом процесса по лишению его родительских прав
Александра БУДАЕВА
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Иван Сидоров в одиночку воспитывает трех сыновейИван Сидоров в одиночку воспитывает трех сыновейФото: из архива героя публикации.
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- Я только что с заседания суда, меня, наверное, хотят оштрафовать, а детей отправить в приют, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» Иван Сидоров.

Напомним, многодетный из села Новотулка Хворостянского района воспитывает троих сыновей, в октябре он взбаламутил общественность заявлением о том, что органы опеки хотят забрать у него детей, потому что они пропускают школу, не смотрят телевизор и не знают, кто такой Чебурашка.

Оказалось, что детей забирать никто не собирался, а вот прогулы вызвали беспокойство школьного руководства. Директор сначала обратился к отцу, а Иван Сидоров открытым текстом сказал, что его детям ЕГЭ особенно нужно и в качестве образования он сомневается. После этого директор сообщил о проблемах в комиссию по делам несовершеннолетних. Сидорова вызвали на заседание и вынесли ему предупреждение.

Прокуратура решила, что это наказание несправедливо, и обратилась в суд, чтобы его изменить.

- В суде опять говорили, что у меня отключены газ и свет, а дома нет еды, воды и одежды, - переживает Иван Сидоров. – Я буду доказывать обратное: да, у меня есть долги за коммуналку, но никто ничего нам не отключал. Что до детей – то в школу они действительно ходят не каждый день, они боятся что их, как в прошлый раз заберут с уроков в приют.

Напомним, в прошлый раз, в мае этого года, мама детей, Алина Сидорова написала заявление в полицию о том, что ее бывший супруг плохо влияет на сыновей, и их на время проверки отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнечный лучик» и ограничили общение с обоими родителями. Но потом все вернулось на круги своя.

В прокуратуре объяснили: сейчас речи об изъятии детей не идет, для этого просто нет оснований:

- Прокуратура Хворостянского района пытается опротестовать решение комиссии по делам несовершеннолетних о привлечении Сидорова к административной ответственности, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» пресс-секретарь прокуратуры Самарской области Ульяна Кудинова. – Прокуратура просит не только изменить решение комиссии, а отменить его за отсутствием события правонарушения. Соответствующее ходатайство сегодня в письменном виде направлено в суд, а копия – Сидорову.

Что решит суд, пока не ясно, следующее заседание по этому вопросу назначено на 27 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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