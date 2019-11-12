«Дети боятся, что их опять заберут в приют»: многодетного отца из Хворостянского района вызвали в суд

- Я только что с заседания суда, меня, наверное, хотят оштрафовать, а детей отправить в приют, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» Иван Сидоров.

Напомним, многодетный из села Новотулка Хворостянского района воспитывает троих сыновей, в октябре он взбаламутил общественность заявлением о том, что органы опеки хотят забрать у него детей, потому что они пропускают школу, не смотрят телевизор и не знают, кто такой Чебурашка.

Оказалось, что детей забирать никто не собирался, а вот прогулы вызвали беспокойство школьного руководства. Директор сначала обратился к отцу, а Иван Сидоров открытым текстом сказал, что его детям ЕГЭ особенно нужно и в качестве образования он сомневается. После этого директор сообщил о проблемах в комиссию по делам несовершеннолетних. Сидорова вызвали на заседание и вынесли ему предупреждение.

Прокуратура решила, что это наказание несправедливо, и обратилась в суд, чтобы его изменить.

- В суде опять говорили, что у меня отключены газ и свет, а дома нет еды, воды и одежды, - переживает Иван Сидоров. – Я буду доказывать обратное: да, у меня есть долги за коммуналку, но никто ничего нам не отключал. Что до детей – то в школу они действительно ходят не каждый день, они боятся что их, как в прошлый раз заберут с уроков в приют.

Напомним, в прошлый раз, в мае этого года, мама детей, Алина Сидорова написала заявление в полицию о том, что ее бывший супруг плохо влияет на сыновей, и их на время проверки отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнечный лучик» и ограничили общение с обоими родителями. Но потом все вернулось на круги своя.

В прокуратуре объяснили: сейчас речи об изъятии детей не идет, для этого просто нет оснований:

- Прокуратура Хворостянского района пытается опротестовать решение комиссии по делам несовершеннолетних о привлечении Сидорова к административной ответственности, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» пресс-секретарь прокуратуры Самарской области Ульяна Кудинова. – Прокуратура просит не только изменить решение комиссии, а отменить его за отсутствием события правонарушения. Соответствующее ходатайство сегодня в письменном виде направлено в суд, а копия – Сидорову.

Что решит суд, пока не ясно, следующее заседание по этому вопросу назначено на 27 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец боится, что у него заберут сыновей за то, что он научил их программировать, говорить на трёх языках и вязать крючком

В социальных сетях на этой неделе разгорелся нешуточный скандал. Многодетный отец из Хворостянки заявил, что у него отбирают сыновей, потому что они не смотрят телевизор, не знают, кто такой Чебурашка, вяжут крючком и не ходят в школу (подробности)

Они же дикарями вырастут? Можно ли оставить в покое отца, чьи сыновья программируют и знают языки, но не ходят в школу

Читатели КП и эксперты высказали мнения по поводу ситуации в многодетной семье из Хворостянского района (подробнее)

Многодетный отец, который боится, что у него заберут сыновей, прошел тест на детекторе лжи

Иван Сидоров честно ответил на вопросы, использует ли он детей в качестве рабов и настраивает ли их против матери (подробнее)