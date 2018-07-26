"Фанат ужасов, приходил на похороны Юли": кого арестовали за зверское изнасилование и убийство семилетней девочки

26 Июль 20:40 2018-07-27T14:48:33+03:00

"Комсомолка" узнала, кто такой Николай Захаров, который признался в зверской расправе над ребенком

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В зале Самарского районного суда сегодня было многолюдно - все хотели посмотреть на человека, которого правоохранители называют убийцей семилетней Юли С., чье тело нашли на заброшенном стадионе педагогического университета. Подозреваемым оказался 23-летний Николай Захаров, решение о заключении его под стражу до 21 сентября приняли за закрытыми дверьми - все-таки речь идет о ребенке, над которым издевались и изнасиловали.

Вместе со всеми искал Юлю, а потом был на ее похоронах

Последнее фото подозреваемого в социальных сетях наводит на разные мыслиФото: Соцсети

Пока Захарова водил по коридорам конвой - он не сказал ни слова, хотя вопросов от журналистов было много. Парень был погружен в свои мысли. Арестовали его быстро - процесс длился буквально минут 10-15. Вину свою самарец признал.

- Вечером 20 июля он увел Юлю в безлюдное место, изнасиловал ее и избил, после чего спрятал труп в кустах на футбольном поле. На подозреваемого указала совокупность улик, в том числе выявленных после различных экспертиз. Молодой человек проживал в соседнем подъезде с семьей погибшей, был знаком с ней и ее родственниками , - рассказывают следователи.

Николай Захаров пока признает свою винуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Старший помощник руководителя СУ СК Самарской области Елена Шкаева подчеркнула, что Николай не судим и официально нигде не работает. Он не женат, однако, как стало известно от людей, знакомых с ситуацией, у Захарова есть ребенок, который живет с матерью.

Правоохранители считают, что преступник воспользовался доверчивостью девочки, страдающей задержкой в развитии. Юля гуляла на детской площадке, когда Николай - она его знала - поманил ее за собой. Убийца жесточайшим образом изнасиловал и убил несчастную малышку.

История обрастает жуткими подробностями. Как стало известно, злодей искал несчастную вместе с ее отцом и другими добровольцами...А 24 июля Николай даже пришел на похороны погибшей девочки вместе со своей родственницей. Уже тогда среди местных на него поглядывали косо. Татуировки, вредные привычки, странное поведение - на такого вполне могли подумать...

Знакомился с девушками по интернету и восхищался ужасами

Хорроры - любимые фильмы Николая ЗахароваФото: Соцсети

Посты "Вконтакте" выдают пристрастие молодого человека к ужасамФото: соцсети

Так кто же такой Николай Захаров? Корреспонденту "Комсомолки" о нем рассказали противоречивые вещи.

- Мне кажется, он не способен на такое, - считает Лидия С. (имя изменено). - Нормальный, общительный парень, образование получил в училище. В футбол иногда играет - там-то мы и познакомились! На этом поле играл, где девочку нашли... Безобидный, наоборот, стремился помочь.

- Учился с ним в начальной школе. Двоечник, он и есть двоечник. - вспоминает Денис Д. (имя изменено). - Но я все равно в шоке! Как это можно убить? Странностей за ним, вроде, никаких не наблюдалось.

- Я общалась с ним года 4 назад. Тогда с его стороны были просто знаки внимания, как к девушке. Он писал мне в интернете, мы даже не виделись вживую. Нашел меня и решил "подкатить", - делится Татьяна П. (имя изменено). - Не грубил, был вежлив. Сейчас даже вспомнить не могу, о чем мы общались.

А вот на странице Николая Захарова в социальных сетях - последний раз он был "ВКонтакте" 24 июля, незадолго до своего разоблачения - странности все-таки есть. Его любимая страница в подписках - "Самые страшные фильмы ужасов". Также пользователь неоднократно публиковал какие-то шокирующие картинки - висельников, монстров, разрезанные тела. Неоднократно парень выкладывал и непонятные видео, их впечатлительным товарищам лучше не смотреть. А на последней фотографии, которой поделился Николай в сети, он, по иронии судьбы или осознанно, прячет лицо за детской игрушкой...Еще обращает на себя внимание тот факт, что из более чем 100 друзей, у него в списке всего 11 девушек.

Юля не забыта

Рядом с местом убийства девочки до сих пор ее фотографияФото: Михаил ГОРЮНОВ

Вчера парень принимал участие в следственном эксперименте. Он показывал, как было совершено преступление. Очевидцы сообщают, что в гаражном массиве рядом с местом преступления, Николай спрятал часть своей одежды, которая была на нем в момент убийства.

Семья Юлии С. старается вернуться в нормальный ритм жизни. Ее мама Татьяна уже вышла на работу - она дворник, братья, не отрицающие, что иногда били надоедливую сестренку, на каникулах, отец Рахман, попадавший под подозрение из-за сыновей, до сих пор отходит от шока и планирует решить вопрос со своей регистрацией на территории Самарской области.

Парень не сказал ни слова журналистам, которые спрашивали его о случившемсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители же продолжают расследование. В ближайшее время Захаров будет проверен на вменяемость. Следователи узнают, не причастен ли к другим аналогичным преступлениям.

А у забора стадиона на Блюхера до сих пор стоит фотография Юли, свечки и мягкие игрушки. Люди несут цветы, стараясь почтить память малышки, которая оказалась жертвой в шокирующей трагедии.

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