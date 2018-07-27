В Испании на него ничего не нашли: бизнесмена Алексея Солдатова больше не обвиняют в убийстве жены

27 Июль 13:00 2018-07-30T15:00:02+03:00

Алексей Солдатов с самого начала заявлял, что не имеет отношения к смерти Натальи

Предприниматель по-прежнему находится в самарском СИЗО, вопрос о его освобождении будут решать в суде

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Неожиданный поворот приобрела история о гибели Натальи Солдатовой, с которой двое неизвестных расправились в 2009 году в ее собственном доме в садово-дачном товариществе "Клен". С ее мужа - экс-совладельца "С.О.К." Алексея Солдатова, которого силовики задержали в марте за организацию этого преступления, несколько дней назад сняли обвинения в убийстве.

- Прекратили дело за непричастностью. Подозревали, что Солдатов получил страховку миллион евро за то, что, якобы, убил свою жену, застрахованную в Испании, - рассказывает "КП-Самара" адвокат Соладтова Андрей Карномазов. - Получилось найти возможность в этой стране, направить адвокатский запрос и обеспечить ответ нотариуса из королевства о том, что Наталья Солдатова вообще никогда не была застрахована в Испании. Думаю это один из ключевых факторов. Обвиняли Алексея только на основании мотивов, как в хорошо известном деле Екатерины Пузиковой.

Между тем предприниматель по-прежнему остается под стражей. Дело в том, что ему вменяют два поджога автомобилей своего бизнес-партнера. В этих злодеяниях Солдатов признался. Вопрос об освобождении будет решаться в суде, возможно, уже в самое ближайшее время.

Следователи подтвердили, что мужчину больше не подозревают в подготовке убийства бывшей супруги. Также стражи порядка отметили, что сейчас Солдатов сейчас знакомится с материалами уголовных дел в отношении него. После этого их направят в прокуратуру и после того, как там утвердят обвинительное заключение, дело поступит в суд.

Помимо убийства и поджогов, Алексея считали причастным к нескольким случаям мошенничества. Однако одно из них - эпизод с банковским кредитом - прекращено в связи с истечением срока давности.

Пока неизвестно, будет ли дело об убийстве Натальи Солдатовой снова приостановлено или же следователи продолжат искать тех, кто расправился с женщиной. В этом деле больше нет подозреваемых.

Отметим, что близкие Алексея Солдатова - его дочери-близняшки и новая жена Нина - никогда не верили в его причастность к преступлению и в эфире радио "КП-Самара" рассказывали, что будут бороться за честное имя главы семейства.

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