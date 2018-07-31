«Спасибо, что приняли нас»: появилось видео, как экс-директор гимназии №1 берет взятку

31 Июль 14:23 2018-08-01T09:45:30+03:00

31 июля в суде рассмотрели одно из последних доказательств по делу - запись с камеры видеонаблюдения в кабинете Картамышевой Фото: Сергей КУРОЧКИН

Тем временем прокуратура не готова к прениям по делу Любови Картамышевой

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В Кировском районном суде Самары закончилось рассмотрение дела Любови Картамышевой. Напомним, ее обвиняют в получении взятки в размере 800 тысяч за перевод детей в 4 класс.

31 июля в суде рассмотрели одно из последних доказательств по делу - запись с камеры видеонаблюдения в кабинете Картамышевой. На видео экс-директриса заходит в кабинет вместе с Ксенофонтовой. Родительница кладет на стол сверток (предположительно с деньгами) и говорит:

- Спасибо, что приняли нас.

- Вам у нас понравится, - отвечает Картамышева. – Потом решим, как мы это оформим.

Как объяснила Картамышева в суде, прямо перед этим в коридоре разговаривала с Ксенофонтовой. Они обсудили: деньги потрачены на ремонт кровли крыши бассейна, и он сейчас продолжается

- Я предложила Ксенофонтовой убедиться в этом и подняться на крышу, но она плохо себя чувствовала и отказалась, - рассказала бывший директор гимназии. – Этот разговор звучал и в показаниях Ксенофонтовой.

Прения сторон, которые были назначены на этот же день, не состоялись. К этому оказались не готовы представители гособвинения. Прокурор попросила предоставить время для дополнительного ознакомления с материалами дела. Суд отложил заседание.

Напомним, Любовь Картамышеву обвиняют в получении взятки в размере 800 тысяч за перевод детей в 4 класс. Ее показания суду можно прочитать здесь. Как считают следователи, Елена Ксенофонтова захотела отдать дочек-близняшек в гимназию №1 и предложила помочь школе. Любовь Картамышева рассказала, что в школе проблема с кровлей бассейна и согласилась на помощь. Сначала Ксенофонтова отдала 300 тысяч рублей, потом еще 300 тысяч. 2 августа 2017 года, когда женщина принесла остаток суммы – 200 тысяч рублей – Любовь Картамышеву задержали.

С августа по октябрь Любовь Картамышева находилась в СИЗО. В начале ноября ее отправили под домашний арест. Против директора гимназии возбудили уголовное дело по факту получения взятки. Свидетелями по делу проходят врио министра образования и науки Владимир Пылев и врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Именно они договаривались о встрече Ксенофонтовой с Картамышевой.

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