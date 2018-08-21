Сборная России поставила два рекорда и вернула себе первое место на чемпионате мира по плаванию среди военнослужащих
После небогатого для сборной России на медальный урожай второго дня чемпионата мира по плаванию, наша команда выдала очень мощный рывок и оттеснила с первого места команду из Бразилии. В третий день соревнований, которые проходят в бассейне ЦСК ВВС в Самаре, российские атлеты завоевали 10 медалей, половина из которых – высшей пробы.
Первое «золото» 20 августа в копилку нашей сборной принес младший сержант Антон Чупков, попутно обновив свой же мировой рекорд Международного совета военного спорта (CISM). 200 метров брассом Чупков проплыл за 2 минуты и 7,84 секунды – на 1,5 секунды быстрее, чем в прошлом году на чемпионате мира среди военнослужащих в Бразилии. Вслед за нашим пловцом финишировали Томас Клобучник из Словакии и Артур Педросо из Бразилии.
- О рекорде и не думал, - признался Чупков после заплыва, - хотя, конечно же, знал свое прошлогоднее время. Но сейчас я готов намного лучше, чем в прошлом году. Это показал гражданский чемпионат Европы, который всего неделю назад закончился. Сюда ехал, чтобы победить и достойно представить российскую армию и нашу страну.
Антон Чупков (в центре) после победы на дистанции 200 метров брассомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Младший сержант Дарья Устинова выигрывает все личные заплывы, в которых участвует. На этот раз Дарье покорилась дистанция 100 метров на спине. Ее наша спортсменка проплыла за 1 минуту и 0,5 секунды и поставила новый рекорд CISM.
После очередной победы Устинова была, как всегда, сдержанна:
- Я примерно знала, по какому раскладу нужно плыть, чтобы все получилось. Сейчас целилась на то, чтобы побить предыдущий рекорд. У меня был холодный расчет, - призналась спортсменка.
За три дня соревнований Россия завоевала 26 медалейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Зато сержант Светлана Чимрова после «золотого» заплыва эмоций не скрывала. Наша спортсменка стала первой на дистанции 50 метров баттерфляем. Подиум Чимрова разделила с Анной Довгерт из Польши. Обе спортсменки показали время 26,48 секунды.
- Я очень довольна результатом, потому что девочка из Польши – чистый спринтер, а я все-таки больше на 200 и на 100 метров плаваю, - призналась Светлана Чимрова. – Рада, что смогла показать, чего я стою, и доказать, что я не хуже истинных спринтеров.
Не было равных нашим девушкам и в эстафете вольным стилем 4х100 метров. Прапорщик Виктория Андреева, сержант Светлана Чимрова, младший сержант Дарья Устинова и прапорщик Анастасия Гуженкова с первых минут заплыва дали понять, что после их выступления в бассейне зазвучит гимн России. Помешать этому пытались китаянки, но тягаться с нашими девушками соперницы не смогли. Россия – «золото», Китай – «серебро», Польша – «бронза».
Сборная России (в центре) после победы в эстафетеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Младший сержант Дарья Устинова, прапорщик Виктория Андреева, прапорщик Анастасия Гуженкова и сержант Светлана ЧимроваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пятую медаль высшей пробы для вооруженных сил РФ заработал лейтенант Олег Костин. При этом на дистанции 50 метров баттерфляем за «золото» Костин сражался с другим россиянином – рядовым Даниилом Пахомовым. Оба наших спортсмена в предварительном заплыве показали лучшие результаты и продолжили битву уже в финале. В итоге лейтенант Костин обогнал рядового Пахомова всего на 53 сотых секунды. Третьим финишировал спортсмен из Люксембурга.
Еще по «серебру» в копилку ВС РФ принесли прапорщик Анастасия Гуженкова и рядовой Мария Темникова. Гуженкова стала второй на дистанции 200 метров кролем, уступив только сопернице из Бразилии. Темникова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. «Золото» снова отправилось в Бразилию.
Чемпионат мира среди военнослужащих принимает в этом году СамараФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Дважды 20 августа россияне становились третьими. Сначала младший сержант Роман Ларин преодолел 200 метров на спине вслед за пловцами из Германии и Бразилии. Потом на подиум поднялись старший лейтенант Евгений Лагунов, прапорщик Вячеслав Прудников, рядовой Петр Жихарев и тот же Роман Ларин. В упорной борьбе они выиграли у Китая, но проиграли Польше и Германии, которые стали первыми и вторыми соответственно.
Пять золотых медалей помогли сборной вооруженных сил России вернуться на первое место в общекомандном медальном зачете. Наша команда обходит ближайших конкурентов Бразилию на две награды высшей пробы. Всего в копилке России 26 медалей (у бразильцев 21-на). На третье место после третьего соревновательного дня поднялась сборная Польши. С четырьмя золотыми медалями поляки обогнали Германию, у которой «золота» только три.
После заплыва многие спортсмены обмакивали медаль в бассейне – закрепляли победу. Фото: пресс-служба ЦСКА
21 августа в бассейне ЦСК ВВС разыграют оставшиеся медали. Официальное закрытие 50-го чемпионата мира по плаванию CISM пройдет 22 августа.
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