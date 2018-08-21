Сборная России поставила два рекорда и вернула себе первое место на чемпионате мира по плаванию среди военнослужащих

СЕГОДНЯ 11:35 2018-08-21T12:08:47+03:00

Впереди у спортсменов еще один соревновательный день. Фото: пресс-служба ЦСКА

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После небогатого для сборной России на медальный урожай второго дня чемпионата мира по плаванию, наша команда выдала очень мощный рывок и оттеснила с первого места команду из Бразилии. В третий день соревнований, которые проходят в бассейне ЦСК ВВС в Самаре, российские атлеты завоевали 10 медалей, половина из которых – высшей пробы.

Первое «золото» 20 августа в копилку нашей сборной принес младший сержант Антон Чупков, попутно обновив свой же мировой рекорд Международного совета военного спорта (CISM). 200 метров брассом Чупков проплыл за 2 минуты и 7,84 секунды – на 1,5 секунды быстрее, чем в прошлом году на чемпионате мира среди военнослужащих в Бразилии. Вслед за нашим пловцом финишировали Томас Клобучник из Словакии и Артур Педросо из Бразилии.

- О рекорде и не думал, - признался Чупков после заплыва, - хотя, конечно же, знал свое прошлогоднее время. Но сейчас я готов намного лучше, чем в прошлом году. Это показал гражданский чемпионат Европы, который всего неделю назад закончился. Сюда ехал, чтобы победить и достойно представить российскую армию и нашу страну.

Антон Чупков (в центре) после победы на дистанции 200 метров брассомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Младший сержант Дарья Устинова выигрывает все личные заплывы, в которых участвует. На этот раз Дарье покорилась дистанция 100 метров на спине. Ее наша спортсменка проплыла за 1 минуту и 0,5 секунды и поставила новый рекорд CISM.

После очередной победы Устинова была, как всегда, сдержанна:

- Я примерно знала, по какому раскладу нужно плыть, чтобы все получилось. Сейчас целилась на то, чтобы побить предыдущий рекорд. У меня был холодный расчет, - призналась спортсменка.

За три дня соревнований Россия завоевала 26 медалейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зато сержант Светлана Чимрова после «золотого» заплыва эмоций не скрывала. Наша спортсменка стала первой на дистанции 50 метров баттерфляем. Подиум Чимрова разделила с Анной Довгерт из Польши. Обе спортсменки показали время 26,48 секунды.

- Я очень довольна результатом, потому что девочка из Польши – чистый спринтер, а я все-таки больше на 200 и на 100 метров плаваю, - призналась Светлана Чимрова. – Рада, что смогла показать, чего я стою, и доказать, что я не хуже истинных спринтеров.

Не было равных нашим девушкам и в эстафете вольным стилем 4х100 метров. Прапорщик Виктория Андреева, сержант Светлана Чимрова, младший сержант Дарья Устинова и прапорщик Анастасия Гуженкова с первых минут заплыва дали понять, что после их выступления в бассейне зазвучит гимн России. Помешать этому пытались китаянки, но тягаться с нашими девушками соперницы не смогли. Россия – «золото», Китай – «серебро», Польша – «бронза».

Сборная России (в центре) после победы в эстафетеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Младший сержант Дарья Устинова, прапорщик Виктория Андреева, прапорщик Анастасия Гуженкова и сержант Светлана ЧимроваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятую медаль высшей пробы для вооруженных сил РФ заработал лейтенант Олег Костин. При этом на дистанции 50 метров баттерфляем за «золото» Костин сражался с другим россиянином – рядовым Даниилом Пахомовым. Оба наших спортсмена в предварительном заплыве показали лучшие результаты и продолжили битву уже в финале. В итоге лейтенант Костин обогнал рядового Пахомова всего на 53 сотых секунды. Третьим финишировал спортсмен из Люксембурга.

Еще по «серебру» в копилку ВС РФ принесли прапорщик Анастасия Гуженкова и рядовой Мария Темникова. Гуженкова стала второй на дистанции 200 метров кролем, уступив только сопернице из Бразилии. Темникова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. «Золото» снова отправилось в Бразилию.

Чемпионат мира среди военнослужащих принимает в этом году СамараФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дважды 20 августа россияне становились третьими. Сначала младший сержант Роман Ларин преодолел 200 метров на спине вслед за пловцами из Германии и Бразилии. Потом на подиум поднялись старший лейтенант Евгений Лагунов, прапорщик Вячеслав Прудников, рядовой Петр Жихарев и тот же Роман Ларин. В упорной борьбе они выиграли у Китая, но проиграли Польше и Германии, которые стали первыми и вторыми соответственно.

Пять золотых медалей помогли сборной вооруженных сил России вернуться на первое место в общекомандном медальном зачете. Наша команда обходит ближайших конкурентов Бразилию на две награды высшей пробы. Всего в копилке России 26 медалей (у бразильцев 21-на). На третье место после третьего соревновательного дня поднялась сборная Польши. С четырьмя золотыми медалями поляки обогнали Германию, у которой «золота» только три.

После заплыва многие спортсмены обмакивали медаль в бассейне – закрепляли победу. Фото: пресс-служба ЦСКА

21 августа в бассейне ЦСК ВВС разыграют оставшиеся медали. Официальное закрытие 50-го чемпионата мира по плаванию CISM пройдет 22 августа.

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