Сборная России стала победителем 50-го чемпионата мира по плаванию среди военнослужащих

СЕГОДНЯ 12:40 2018-08-22T12:54:16+03:00

У наших спортсменов 32 медали, 14 из которых – золотые

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В Самаре 21 августа завершился 50-й чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих. Россия впервые принимала соревнования такого рода.

После четырех дней, за которые разыграли 39 комплектов наград, определились победители в общекомандном медальном зачете. Первое место заняла сборная России. Наша команда завоевала 32 награды, 14 из которых – высшей пробы. У идущей на втором месте Бразилии 10 золотых медалей, а у занявшей третье место Польши всего шесть.

В заключительный день соревнований российские пловцы упрочили лидерство и не дали бразильцам приблизиться к «золоту». В копилку нашей команды 21 августа спортсмены принесли шесть наград, половина из которых – золотые, еще две серебряные и одна бронзовая.

Второе место в общекомандном медальном зачете заняла Бразилия, третье – Польша, четвертое – Германия (на фото один из пловцов команды). Фото: пресс-служба ЦСКА

Очередной мировой рекорд CISM установил Антон Чупков на дистанции 100 метров брассом. Он финишировал с результатом 59,70 секунды и улучшил предыдущее достижение, которое принадлежит французу Хагису Дубоску, на 24 сотые секунды.

В заключительный день первенства планеты пал еще один рекорд Международного совета военного спорта. 100 метров баттерфляем сержант ВС РФ Светлана Чимрова проплыла за 57,54 секунды – на 22 сотые секунды быстрее, чем она сделала это в прошлом году в Бразилии.

Чимрова поднималась на подиум в этот день дважды. В комбинированной эстафете 4x100 метров она вместе с сержантом Дарьей Устиновой, рядовой Марией Темниковой и прапорщиком Викторией Андреевой в «золотом» заплыве побили очередной рекорд. Предыдущее достижение принадлежало сборной Бразилии.

- У нас сплоченная команда, все стоим друг за друга, - рассказала Светлана Чимрова. – Когда плыли, в голове было, что после тебя еще другой этап, и поэтому каждый из нас работал на команду. Конкуренция была сильная, девочки бразильянки, немки и полячки показывали тут высокие результаты, но мы верили в себя и знали, что будем первыми.

За четыре дня сборная России завоевала 32 медали. Фото: пресс-служба ЦСКА

Два «серебра» в копилку сборной вооруженных сил России принес старший лейтенант Евгений Лагунов. Сначала он стал вторым на дистанции 50 метров кролем, а потом помог российской команде взять серебряные медали в комбинированной эстафете. Вместе с Лагуновым очередную медаль для нашей команды добыли младшие сержанты Антон Чупков и Роман Ларин и рядовой Даниил Пахомов.

Шестую медаль для сборной принесла прапорщик Анастасия Гуженкова. Она проплыла 400 метров вольным стилем за 4 минуты и 13,84 секунды. Это третий результат финала.

- Соперники сильные, бороться приходится. Заплывов пришлось сделать здесь достаточно много: и эстафеты, и личные дистанции на 100 и 200 метров, а сегодня даже 400 метров. Достаточно тяжело к последнему дню, - призналась Анастасия после заплыва.

Заплывы проходили в бассейне ЦСК ВВС в Самаре. Фото: пресс-служба ЦСКА

Чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих будет гостить в Самаре еще один день. Вечером 22 августа пройдет церемония закрытия соревнования.

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