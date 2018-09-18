Председатель общины «нацистов» за 4 тысячи заказал убийство свидетеля полицейскому

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-18T16:46:21+03:00

Горе-заказчик просил убить четверых и даже не догадывался, что «киллер» работает в самарских правоохранительных органах [видео]

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В Поволжье следователи разбираются с «Общиной коренного русского народа», члены которой на протяжении нескольких лет распространяли в сети и наяву незаконные материалы, разжигали ненависть в отношении иностранцев. Как говорят силовики — вели деятельность, направленную на свержение действующего конституционного строя, с целью создать новое государство, где будут проживать исключительно славяне.

Участники ОКРН под следствием, в том числе и соруководитель объединения Виктор Пермяков, в декабре прошлого года уже получивший два года условно за преступления экстремистского характера. Как сообщили сегодня правоохранители, проживающий в Тольятти мужчина решил вмешаться в разбирательства по уголовному делу против Общины и попытался убить свидетелей — всех, кто давал против него показания.

— Реализуя задуманное, 9 сентября Пермяков, находясь на автомобильной парковке местного кафе, обратился к оперуполномоченному полицейского Центра по противодействию экстремизму, действовавшему в рамках оперативного эксперимента. Подозреваемый об этом не знал и предложил за денежное вознаграждение совершить совместно с иными лицами убийство 4-х человек, — рассказали журналисту «КП-Самара» в областном СУ СК.

Полицейский согласился и 17 сентября, накануне, отчитался заказчику о том, что он вместе с помощниками уже «убрал» одну из жертв. Как отмечают в пресс-службе регионального ГУ МВД, подозреваемому для подтверждения были показаны фотографии с места убийства, представлявшее собой ничто иное, как инсценировку.

Виктор Пермяков задержан и находится в СИЗОФото: соцсети

— Пермяков передал «киллеру» 4 тысячи рублей в качестве вознаграждения и дал необходимые сведения для совершения других убийств. После этого полицейские задержали подозреваемого, — объяснили стражи порядка.

На Виктора Пермякова в Следственном комитете завели уголовное дело по факту подготовки убийства по найму. Злоумышленник находится в СИЗО, в ближайшее время в суде будут решать вопрос о его аресте.

Напомним, что «ОКРН» действовала как минимум с 4 сентября 2012 года по 10 июля 2017-го. Руководителем общины считается пенсионерка Любовь Кузаева. Тольяттинская прокуратура неоднократно предупреждала женщину и ее сподвижников, что нужно прекратить свою деятельность, однако требования игнорировались. Кроме того, в ходе расследования при обыске в квартире одного из задержанных нашли боеприпасы и взрывчатку. Сейчас разбирательства продолжаются.

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