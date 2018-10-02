Андрея Тихонова в отставку? Почему это плохая идея

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-02T15:59:29+03:00

«Крылья Советов» потерпели уже 3 поражения подряд в РПЛ и занимают предпоследнее место. Почему так получилось и надо ли менять главного тренера?

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Футбольный клуб «Крылья Советов» после 9 туров Российской Премьер-лиги откатился на предпоследнее место. У команды Андрея Тихонова две победы, ничья и семь очков в активе. Меньше только у другого дебютанта элитного футбольного дивизиона России «Енисея» - 5 очков. При этом есть один параметр, в котором «Крылья» абсолютные аутсайдеры – соотношение забитых и пропущенных мячей. Самарцы забили всего 3 гола и пропустили 14. Больше половины голов «КС» пропустили в трех последних турах.

Тихонов пока остается

Сокрушительные поражения от «Арсенала» и «Краснодара» с общим счетом 0:7 и обидный проигрыш в «волжском дерби» от «Рубина» потянули за собой слухи о скорой отставке наставника «Крыльев» Андрея Тихонова. Мол, не справляется Андрей Валерьевич, нужно кого-то поопытнее, посолиднее. Божович, вон, например, без работы сидит.

Руководство «Крыльев» поспешило все слухи развеять: увольнять Тихонова не собираются.

- Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается. Продолжаем работать, - заявил директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов.

Руководство доверяет главному тренеруФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Проигрываем по делу

Боссов «КС» можно понять. Откровенно слабому старту сезона есть свои причины. Первую несколько раз уже озвучивал сам Тихонов – большинство новичков «Крыльев» пришли уже после старта сезона. Паул Антон, Мирал Самарджич, Виталий Денисов, Агустин Рохель, Йоан Молло. Команде нужно месяц-два, чтобы сыграться, футболисты «КС» банально не привыкли к игре партнеров.

Сказываются и постоянные травмы. На несколько матчей выбывал Канунников, сейчас в лазарете Бурлак, Денисов, Яковлев и Самарджич. С бесконечной перетасовкой и без того несыгранная команда иногда просто теряется на поле.

Этим воспользовался «Арсенал», наколотив «Крыльям» 4 мяча. Не воспользоваться этим не мог и «Краснодар» - опытный, сплоченный коллектив, один из лидеров чемпионата России. В матче с «Рубином» у «КС» какие-то взаимосвязи начали проступать. «Крылья» играли неплохо, что по меркам последних матчей уже серьезное достижение, и держались до последнего. Ничью самарцы упустили на последних секундах матча - кто-то в «КС» так наелся игрой, что еле ноги передвигал по полю, кто-то банально не справился с нервами. В итоге «Рубин» Бердыева додавил «Крылья» Тихонова и вырвал 3 очка.

После матча наставник самарцев взял вину за поражение в «волжском дерби» на себя.

- Зотов набегался на фланге, чтобы избежать там проблем в концовке, я принял решение выпустить Тигиева. В результате – неудачная обводка, фол на игроке «Рубина». Пропустили гол. Думаю, ошибкой в итоге стала именно замена. Ребята старались, играли, и я понимаю, если они также посчитают мое решение фатальным, - сказал Тихонов после матча.

Тихонов вывел самарцев из ФНЛ в РПЛФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Впереди – «Динамо»

Следующую встречу в РПЛ «Крылья Советов» проведут в эту субботу на «Самара Арене» против столичного «Динамо». Москвичи тоже плетутся в нижней части турнирной таблицы – «Крылья» от них отстают на 3 очка. «Динамо» в этом сезоне – крепкий клуб, но с множеством проблем. Наглядно это продемонстрировал «Анжи». Махачкалинцы в позапрошлом туре разобрали москвичей и добыли 3 очка. Эта победа так окрылила «Анжи», что беспросветный аутсайдер в следующем туре нанес первое поражение грозному «Зениту». Может и «Крылья» возьмут с «Анжи» пример?

Дуэль бывших «спартаковцев» Карпина и Тихонова закончилась победой последнегоФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Так почему отставка Тихонова – плохая идея? Команда в межсезонье серьезно перестроилась и сделала это не так органично, как тот же «Енисей». Хотя дела у красноярцев, напомним, тоже совсем не радужные.

«Крылья» постепенно набирают. Процесс адаптации в новой команде проходит медленно и тяжело, но по-другому не получается. И если сменить главного тренера, не начнется ли все сначала? Новые порядки, новая манера игры, новый состав. Будем честны, в Самару точно не придете супер-специалист, который за два-три тура привьет «Крыльям» другой футбол. Не начнут «КС» по щелчку пальца много забивать, если не забивали до этого.

Для Самары Тихонов – одна из легенд «Крыльев Советов»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В первом круге прошлого сезона команда тоже не блистала результативностью, но после сборов между кругами заметно прибавила. Хочется верить, что и в этом сезоне с командой произойдут похожие метаморфозы. Однако это РПЛ – тут ждать не будут, терпение у руководства не резиновое. Некоторые болельщики уже в полголоса говорят о необходимости указать Тихонову на дверь, и с каждым поражением голоса будут звучать громче. Перестраивать игру можно сейчас, ведь зимнего перерыва в чемпионате можно не дождаться.

Безусловно, Тихонову в «Крыльях» работать тяжело. Индивидуально все игроки приличного уровня, но команда еще сырая. На мой субъективный взгляд, Андрею Валерьевичу нужно дать шанс. И важно, что в руководстве это, судя по всему, понимают.