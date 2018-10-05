Операция на хуторе, дезертир и убийство легенды уголовного розыска: истории оперативников, отдавших жизнь на службе

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-05T17:33:22+03:00

Оперативников Самарской области, погибших на службе, хорошо помнят и чтут Фото: из личного архива

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Сегодня, 5 октября, 100-летний юбилей отмечают все сотрудники уголовного розыска МВД России. Их службу можно смело назвать «ключевой» в полиции — именно оперативники находят опасных преступников, где бы они не скрывались, и добиваются того, чтобы злодеев привлекли к ответственности. «КП-Самара» поздравляет всех причастных и в этот вспоминает тех, кто до праздника не дожил. В рамках совместного проекта с ГУ МВД по региону мы рассказываем о сыщиках, погибших при исполнении. Они не забыты и по сей день.

Василий Чижов, (31.12.1900 — 07.04.1927)

Василий Чижов пришел на службу в год создания уголовного розыскаФото: Из личного архива

Василий Николаевич родился 31 декабря 1900 года в Ульяновской области. Парень из рабочей семьи закончил 3 класса приходской школы и уже в 14 лет начал работать — был учеником столяра на Самарской железной дороге. В 1918 году, в год создания УР в системе МВД России, Василий поступил на службу в уголовный розыск Губернского отдела управления Самарской губернской Рабоче-крестьянской милиции.

Честный и активный работник, вел борьбу с преступным элементом, сохраняя революционную законность. Его должность звучала как «агент Самарского уездного подотдела уголовного розыска».

Оперативник погиб 7 апреля 1927 года. Случилось это во время проведения операции на хуторе Портной села Троицкое Бузулукского уезда Самарской губернии. Стражи порядка тогда задерживали вооруженных бандитов, совершивших ограбление Васильевского потребобщества.

Василий Кузнецов, (1909 — 06.02.1945)

Василий Кузнецов погиб, раскрывая кражуФото: Из личного архива

Василий Михайлович в 1934 году был принят на службу в рабоче-крестьянскую милицию на должность милиционера городского отдела Сызрани. Какое-то время он работал участковым, а в 1942 году занял должность помощника оперуполномоченного. Из описаний коллег, Кузнецов — морально устойчивый и хорошо подготовленный к выполнению оперативных заданий сотрудник. Он отлично взаимодействовал с общественностью.

В феврале 1945 года к стражам порядка обратилась гражданка Фадеева. Она сообщила, что из ее дома украли вещи на общую сумму 36 тысяч рублей. Младший лейтенант Василий Кузнецов выяснил, что на огороде у семьи Бычковых, проживающих в селе Чекалино, видели вещи, похожие по описанию на похищенные. Как выяснил оперативник, Бычковы ведут скрытный образ жизни. Еще он узнал, что дочь супругов — Анастасия Девяткина разыскивается органами контрразведки «СМЕРШ» за побег из-под стражи.

6 февраля 1945 года Василий прибыл в Чекалино для осмотра дома Бычковых. Вместе с ним приехала заявительница Фадеева и понятые — начальник местной пожарной охраны Егор Парнышков и депутат сельского совета — Екатерина Андреева.

Кузнецов осматривал первую большую комнату, когда скрывавшаяся в доме Анастасия попыталась сбежать. Парнышков задержал ее во дворе. Оперативник продолжил изучение дома и в дальней комнате наткнулся на вооруженного мужчину, который расстрелял его в упор. Убийца, пытаясь скрыться, смертельно ранил и Егора Парнышкова, освободив Девяткину. Вместе они убежали в неизвестном управлении.

Милиционеры выяснили, что убийство совершил Петр Громов, уроженец города Солнечногорска, Московской области. Он проходил военную службу в Сызранском танковом училище и 23 июля 1944 года, будучи дневальным по роте, дезертировал, похитив с собой оружие: пистолет ТТ и револьвер «Наган».

10 февраля 1945 года Громова и Девяткину задержали. Пара длительное время скрывалась в оборудованной для проживания землянке в Троицком лесничестве. Помогали прятаться им родители Анастасии.

Как стало известно позже, Громов причастен к кражам имущества у крестьян в селах Чекалино и Троицкое Сызранского района. Часть похищенного изъяли в доме Бычковых. Громова, Девяткину и супругов Бычковых осудили.

Николай Журавлев, (22.11.1903 — 14.04.1945)

Николай Журавлев боролся с бандитизмомФото: Из личного архива

Оперативно уполномоченный по борьбе с бандитизмом Кинельского райотдела УНКВД Куйбышевской области. На работу в милицию мужчина пришел в 1931 году, а раньше трудился фельдъегерем обменного пункта фельдсвязи ГПУ Большеглушицкого районного отдела.

Журавлев работал инспектором по резервам в Большеглушицком районе. В связи со сменой места жительства его перевели в Кинельский районный отдел НКВД на должность секретаря-счетовода. К оперативной работе Николай Федорович стал привлекаться с ноября 1935. В 1943 году его назначили оперативно уполномоченным по борьбе с бандитизмом. Спустя два года — 14 апреля 1945 года — Журавлев погиб, выполняя оперативное задание.

Юрий Онищук, (25.10.1961 — 12.01.1999)

Юрий Онищук раскрыл множество убийствФото: Из личного архива

Юрий Николаевич родился Самарканде, в Узбекской ССР. В ОВД его приняли в 1984 году. Молодой человек начинал в уголовном розыске ОВД Центрального района Тольятти. В июле 1991 года он был назначен старшим оперуполномоченным отделения по раскрытию тяжких преступлений против личности ОУР города.

Работая там, Онищук участвовал в раскрытии 14 убийств, 6 из которых носили заказной характер. По итогам работы за 1994 год ему присвоили звание «Лучший по профессии».

Ярких дел у милиционера много. В январе 1995 года оперативник стал одним из действующих лиц в оперативной комбинации, разработанной с целью разоблачения преступной группировки Шамиля Даниулова. Она занималась хищениями деталей с ВАЗа, рэкетом коммерческих структур, организацией заказных убийств конкурентов и коммерсантов. В результате работы удалось задержать четверых вооруженных киллеров. Также был обнаружен склад оружия, собранного «шамилевскими» боевиками. При их задержании Онищук проявил мужество, смелость и находчивость, благодаря чему было изъято 20 стволов нарезного огнестрельного оружия, из них 8 автоматов, 8 пистолетов, большое количество боеприпасов, боевых гранат, бесхозные автозапчасти и автомобили на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. За раскрытие этого резонансного преступления и проявленную храбрость Юрия наградили орденом Мужества.

2 декабря 1996 года милиционер назначен начальником межрайонного отдела по борьбе с убийствами. Под его руководством 2 июля 1997 задержан самый кровавый маньяк в истории Тольятти — Олег Рыльков, убивший не менее четверых и изнасиловавший как минимум 39 малолетних детей.

Еще одно громкое и жуткое дело Онищука датируется октябрем-декабрем 1998 года. В бетонном полу гаража у особняка на улице Ларина обнаружили четыре замурованных трупа. В «поместье» же этом проживал авторитетный бизнесмен Олег Ермолов (Тигра).

Все четверо мужчин были застрелены. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что погибшие являлись участниками бригады «Славки», которая работала под гражданином Ермоловым, но затем ушла на вольные хлеба. «Славковские», якобы, поплатились жизнями за то, что высказали претензии на часть бизнеса Ермолова.

12 января 1999 года, возвращаясь поздно вечером со службы, подполковник милиции Юрий Онищук в подъезде своего дома услышал выстрелы. Двое мужчин стреляли в его соседа — тольяттинского бизнесмена Владимира Кузнецова. Страж порядка, не задумываясь, бросился защищать человека, попытался задержать преступников и открыл огонь из табельного оружия. Киллеры, не останавливаясь, на ходу стреляли по нему в ответ, а потом выбежали на улицу, где их ожидала стоявшая неподалеку «девятка». Раненый Онищук бросился за ними следом и успел на улице произвести несколько выстрелов. Несмотря на то, что один из бандитов был травмирован, преступники смогли скрыться. Во время перестрелки милиционер получил три огнестрельных ранения и позже скончался в больнице. Сосед Юрия остался жив.

Прокуратурой Тольятти были возбуждены уголовные дела. В ходе их расследования сотрудники ОВД доказали заказной характер покушения на предпринимателя. Оперативники установили личности подозреваемых, но задержать их «по горячим следам» не удалось. Оба были объявлены в федеральный розыск. В 2015 году полицейские выяснили, что один из киллеров в последнее время проживал в Самаре. До этого он неоднократно переезжал из одного города в другой, поменял имя и фамилию. При задержании мужчина не оказал никакого сопротивления, так как появление силовиков стало для него полной неожиданностью. Сейчас он привлечен к ответственности.

Указом Президента РФ Юрий Онищук награжден орденом Мужества. Награжден нагрудным знаком «За отличную службу в МВД» и медалью «За безупречную службу». Ежегодно в Тольятти проходит Детский теннисный турнир, посвященный памяти Юрия Николаевича.

Дмитрий Огородников, (29.02.1964 — 22.05.2000)

Дмитрий Огородников известен не только в ТольяттиФото: из личного архива

Дмитрий Вадимович — личность легендарная не только для Самарской области, но и для всей страны. В последние годы жизни он являлся начальником отделения по борьбе с вымогательством и проституцией межрайонного отдела уголовного розыска УВД Тольятти. А на службу в ОВД Огородников пришел в сентябре 1984 года. Начинал в должности милиционера отдельной роты конвойной службы УВД Тольятинского горисполкома. В июле 1987 года, за добросовестное отношение к своим обязанностям и результаты в работе его выдвинули на должность эксперта-криминалиста Автозаводского РОВД.

В уголовный розыск Дмитрия перевели в конце 1989 года. В марте 1994 года он становиться старшим оперуполномоченным отделения по борьбе с организованной вооруженной преступностью, бандитизмом и квалифицированным вымогательством. За время работы там Огородников участвовал в раскрытии 43 убийств, 80% из которых имели общественный резонанс в Тольятти. Задокументировал деятельность 4 организованных преступных групп, занимающихся расправами и грабежами, раскрыл 11 грабежей, 19 краж, 4 мошенничества. Задержаны 46 преступников, находящиеся в розыске, изъято 11 стволов автоматического оружия, 24 пистолета, большое количество боеприпасов. 21 ноября 1994 года Дмитрия Огородникова перевели в межрайонный отдел по борьбе с убийствами УВД Тольятти.

У него в «послужном списке» множество резонансных дел. В феврале 1995 года при активном участии опера задержаны 8 опасных преступников, членов этнической ОПГ, совершившей 6 заказных убийств в Тольятти. У них силовики изъяли 8 автоматов, 7 пистолетов, револьвер, обрез ружья, большое количество гранат и боеприпасов. Уголовное дело было направлено в суд.

В июле 1996 года Дмитрий назначен на должность начальника отделения по раскрытию групповых, заказных, особо опасных преступлений межрайонного отдела по борьбе с убийствами. С 1996 года по март 1997-го при непосредственном руководстве Огородникова задержаны 9 участников ОПГ Рузляева, совершивших как минимум 14 убийств — 9 в Тольятти, 5 в Рязани. У них изъяли наркотики, 3 пистолета и боеприпасы.

6 августа 1997 года в 0-30 на жизнь милиционера было совершено покушение. В Огородникова стреляли, однако он, несмотря на полученные ранения, повел себя решительно и, применив табельное оружие, ранил двоих преступников. Это нападение связали с «делом группировки Рузляева».

Дмитрий после налета попал в больницу, а сразу по выздоровлению — продолжил ловить бандитов и убийц. При его непосредственном участии задержаны 15 человек, занимающихся мошенничеством, вымогательством, организацией притонов для занятий проституцией, хранения огнестрельного оружия. Возбуждено 5 уголовных дел.

В конце 90-х годов Дмитрий Огородников считался самым опытным сотрудником тольяттинского уголовного розыска, был одним из тех, кто владел информацией о том, что происходит в преступной среде Тольятти. Пытался оказать злодеям сопротивление.

22 мая 2000 года в 11-48 в дежурную часть тольяттинского УВД сообщили, что неизвестные на кольцевой дорожной развязке Южное шоссе — Ворошилова из автомата расстреляли автомобиль ВАЗ-21103, за рулем которого находился Огородников. От полученных ранений он погиб на месте.

Мотивом преступления стала работа погибшего, а именно активное проведение им мероприятий по розыску скрывавшихся лидеров и членов «Слоновской группировки», организовавших ряд «заказных» убийств в Самаре, Тольятти и Рязани.

Некоторых организаторов и исполнителей убийства оперативника задержали в 2001 году.

Указом Президента РФ Дмитрий Огородников награжден орденом Мужества (посмертно).

Константин Алексанов, (30.01.1969 — 10.02.1999)

Константин Алексанов оценивался только с положительной стороныФото: Из личного архива

Константин Владимирович являлся оперуполномоченным отделения организации разыскной работы и взаимодействия с Интерполом 4-го отдела УУР УВД Самарской области. За время службы он зарекомендовал себя только с положительной стороны. При его участии было раскрыто множество преступлений, найдены десятки преступников и без вести пропавших граждан. Ряд злодеев найдены по горячим следам. У коллег Константин пользовался заслуженным авторитетом, который был приобретен за годы упорной работы — во время засад и погонь, в ходе раскрытия преступлений.

10 февраля 1999 года Алексанов находился в здании областного УВД на Куйбышева, когда вечером там начался пожар. Милиционер не поддался панике и принимал активное участие в спасении из огня служебной документации. Когда пламя подобралось слишком близко, офицер пытался выбраться из окна своего кабинета на 4 этаже, но не удержался, сорвался вниз и погиб.

Указом Президента РФ Константин Алексанов награжден орденом Мужества (посмертно).

Владимир Голуб, (12.12.1959 — 10.02.1999)

Владимир Голуб погиб, спасая коллегуФото: из личного архива

Владимир Федорович — старший оперуполномоченный отделения зонального контроля 1-го отдела УУР УВД Самарской области. До прихода в милицию он работал на Куйбышевском механическом заводе «Салют» оператором СПУ. Параллельно — обучался в местном авиационном институте. В ОВД Владимир пришел в 1993 году. Стажер, имеющий специальные познания в компьютерной технике и электронике, занимался внедрением информационных технологий в отделе уголовного розыска. На свою последнюю должность его назначили в 1996 году.

При участии милиционера были созданы рабочие места, оборудованные ПЭВМ, классифицированы и переведены в электронный формат базы данных информации. Сослуживцы уважали оперативника, называли его серьезным, порядочным, вдумчивым, не раз обращались к нему за помощью.

10 февраля 1999 года, Голуб пытался спасти жизнь своей коллеге — майору Усовой, но, продвигаясь по коридору к выходу из здания УВД, потерял сознание и погиб в огне.

Указом Президента РФ Владимир Голуб награжден орденом Мужества (посмертно).

Лидия Усова, (15.12.1951 — 10.02.1999)

Лидия Усова пользовалась уважением среди коллегФото: Из личного архива

Лидия Викторовна несколько лет работала слесарем-сборщиком на Куйбышевском электрическом заводе, затем паспортисткой в Самарском райжилуправлении. С 1975 по 1977 оказалась в милиции — трудилась секретарем в канцелярии областного УВД. Потом она стала воспитательницей в детском саду, в апреле 1980 года снова вернулась в органы — участковым инспектором по делам несовершеннолетних ОВД Октябрьского райисполкома города Куйбышева. В дальнейшем службу проходила на различных должностях среднего начальствующего состава и в 1994 году оказалась в отделе уголовного розыска УВД. 12 февраля 1997 года Лидию назначили на должность оперуполномоченного отделения организации розыскной работы и взаимодействия с Интерполом 4 отдела УУР.

Усова в соответствии с должностными обязанностями занималась установлением личности граждан среди неопознанных трупов. Справлялась она отлично, профессионально и грамотно. В коллективе сотрудница пользовалась заслуженным авторитетом и уважением: опытный оперативник, пунктуальный, добросовестный, отзывчивый и добрый человек, любящая мама двоих сыновей.

10 февраля 1999 года Лидия Усова, рискуя жизнью, стала спасать секретные документы, и различные вещдоки. Последний раз ее видели, когда она и Владимир Голуб пробирались в сторону центральной лестницы здания. Тело Лидии обнаружили при разборе завалов сгоревшего УВД.

Указом Президента РФ от Лидия Усова награждена орденом Мужества (посмертно).

Игорь Кузьмин, (03.06.1965 — 10.02.1999)

Игорь Кузьмин неоднократно раскрывал преступления по горячим следамФото: из личного архива

Игорь Владиславович после службы в рядах Советской Армии, решил продолжить милицейскую династию. В 1986 году его приняли негласным сотрудником в 7-е отделение УВД Куйбышевской области.

С 1990 года Игорь проходил службу в УР ОВД Ленинского райисполкома. С 1994 года по 1996-й он являлся старшим оперуполномоченным группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Потом, после окончания школы милиции, был переведен в отделение организационно-разыскной работы и взаимодействия с Интерполом 4 отдела управления уголовного розыска УВД Самарской области.

Оперативник по уровню подготовки и практическому опыту мог самостоятельно решать задачи любой сложности, уверенно ориентировался в складывающейся обстановке. При раскрытии преступлений работал, не считаясь с личным временем. При его личном участии за время службы в УУР разыскано 18 автомобилей, находившихся в международном розыске, 14 преступников, находившихся в федеральном и местном розыске. Кузьмин неоднократно принимал участие в раскрытии преступлений «по горячим следам».

10 февраля 1999 года Игорь не решился покинуть горящее здание УВД. Он пытался спасти секретные документы, вещественные доказательства, собранные долгим трудом. Закончилось все трагедией — милиционера от путей эвакуации отрезала стена огня. Милиционер погиб.

Указом Президента РФ Игорь Кузьмин награжден орденом Мужества (посмертно).

Эти сотрудники, погибшие за свое дело и защиту жителей региона, занесены на мемориальную доску памяти ГУ МВД России по Самарской области. Там можно встретить и многие другие имена. В полиции их память уважают и стараются не подвести коллег, отдавших жизнь на службе.

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