Крылья Советов – Динамо 6 октября: обзор матча 10 тура РПЛ, голы, счет

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-06T18:37:27+03:00

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Андрей Тихонов попрощался с Самарой победой. Да, с пятницы главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович, а на матч с «Динамо» команду выводил Владимир Кухлевский, но команду к игре готовил Тихонов. Поэтому эта победа на счету Андрея Валерьевича.

Ни в коем случае не умаляю заслуг Владимира Кухлевского. Он внес свой весомый вклад в эти такие необходимые три очка: настроил команду перед матчем, грамотно руководил с бровки, сделал правильные замены.

«Крылья Советов» выиграли. Третий раз за 10 матчей. И третий раз со счетом 1:0. На этот раз победу самарцам принес Сергей Корниленко, который вышел с первых минут и с капитанской повязкой. Зотов переиграл Рауша, отдал на Антона, румын подал, Корниленко выпрыгнул и пробил головой. Вратарь «Динамо» и сборной России Шунин мяч достал, но футбольный снаряд предательски скользнул в рамку. Случилось это на 51 минуте матча.

«Крыльями» в матче руководил тренер молодежки Владимир Кухлевский. Миодрага Божовича не успели заявить на сезонФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Команды обменивались атаками всю игру. «Крылья» атаковали не так много, как москвичи, но были острее. «Динамо» использовало всю ширину поля, ходило вокруг штрафной хозяев, бросало вперед своих форвардов, но ничего не получалось. Москвичи создали всего несколько по-настоящему опасных моментов. Не повезло.

На послематчевой пресс-конференции наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что его команде не хватило реализации.

- Мы играли неплохо, - сказал Хохлов, – не хватало реализации при завершении атак. Атаки мы проводим хорошие, но не можем забить из хороших позиций.

Больше всех транжирил моменты Кирилл Панченко. Он был чуть ли не единственным, кому удавалось преодолеть плотную оборону самарцев. Особенно в конце встречи, когда «Крылья» устали и подсели, а «Динамо» почувствовало, что надо все-таки вырывать ничью.

Еще пару раз засветился Луценко, бороздил бровку умудренным опытом Бундеслиги Рауш, активничал португалец Кардозу. Но самого главного их действия не принесли - голов, конечно.

Самарцы благодаря победе поднялись на 12 местоФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

У «Крыльев» активен был Зотов, быстрыми рывками периодически вскрывавший оборону москвичей. Пару раз издали стрелял Антон. Были заметны Денисов и Молло. Корниленко, само собой, нагнетал в атаке. Постепенно набирает уругваец Рохель. Сегодня он был надежен в обороне и хорош при подключениях.

Вообще, «Крылья Советов» в матче с «Динамо» смотрелись очень даже неплохо. Какой-никакой рисунок игры все-таки проявился. Но важнее всего, что самарцы забили и победили. Это было нужно не только, чтобы набрать очки, но и для психологического состояния команды. Отметил это и и.о. главного тренера «КС» Владимир Кухлевский.

- У нас была череда неудачных матчей. Ребятам нужно было победить, - отметил он. – Настрой сегодня зашкаливал. Ребята вышли, выполнили установку, сыграли дисциплинировано и добились победы.

После этой победы «Крылья» обошли «Динамо». Обе команды набрали по 10 очков в 10 турах, но самарцы выше из-за личных встреч. «Крылья» покинули зону стыковых матчей и расположились на 12 месте, «Динамо» в эту зону рухнуло – москвичи на 13 месте.

Однако все еще может поменяться. Свои матчи еще не сыграли два аутсайдера РПЛ – «Анжи» и «Енисей». Махачкалинцы играют в Грозном с «Ахматом», красноярцы дома принимают «Спартак». И у «Анжи», и у «Енисея» по 9 очков: в случае ничьи они могут сравняться с «КС» и «Динамо» по очкам, а в случае победы обгонят их.