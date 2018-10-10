2018-10-10T11:23:10+03:00
Общество

Мост невинно съеденных бобров: поэт Александр Гутин хотел бы сначала увидеть Фрунзенский мост построенным

Наш радиоведущий рассуждает, почему у Фрунзенского моста скорее всего будет скучное название
Александр ГУТИН
Поделиться:
Александр Гутин считает, что новое имя мосту нужно, но сперва его неплохо бы достроитьАлександр Гутин считает, что новое имя мосту нужно, но сперва его неплохо бы достроить
Изменить размер текста:

Александр ГУТИН, поэт, ведущий программы Радио «КП» - Самара» на 98,2 FM:

Я как человек, не родившийся в городе, приехавший сюда несколько лет назад, сначала удивлялся наличию Коммунистической улицы наряду с Демократической. Все смешалось в доме Обломовых. За кого мы, думал я. Непонятно.

Меня и сейчас поражает проспект Карла Маркса. И даже не неактуальным названием, к которому я уже привык, а тем, что, по сути, это много- много совершенно не связанных друг с другом улиц, почему-то названных одинаково. И потом, проспект? Вы серьезно? Некоторые отрезки этого непонятного проспекта даже на переулки тянут едва-едва. С одной стороны гаражи, с другой - помойка, а посреди убитая дорога в одну полосу. Я, конечно, могу ошибаться, но ни в одном городе не видел улиц, которые названы в честь этого же города. Город Самара, улица Самарская. Это как жениться самому на себе. Я не претендую на истину в первой инстанции, это чисто мои ощущения, взгляд со стороны.

А теперь вернемся к мосту. Тому самому, недостроенному Фрунзенскому. Во-первых, у самарцев уже сложилось довольно устойчивое восприятие этого моста именно как Фрунзенский. Понимаю, что название такое же не актуальное, как и Карла Маркса. Да и с именем Фрунзе, прожившем в нашем городе всего один год, связано слишком много мест. И улица, и Барбошина поляна... К чему в 2019 году называть новый мост в честь деятеля революции, произошедшей более ста лет назад? Тем более в стране, где борьба за коммунизм, которой был верен Фрунзе, давно закончилась?

Конкурс, конечно же, проведут. И название выберут. Причем я даже примерно догадываюсь какое. Обычно фантазии и креатива у тех, кто будет решать, не столько, сколько бы хотелось. Самарский мост или Алабинский мост, что-то такое родится. Патриотичненько вроде, хоть и на троечку. На самом деле вариантов может быть много. От моста Невинно Съеденных Бобров до моста Памяти Забиваки. От моста имени Товарища Сухова, до моста Буратино. Хотя на самом деле это не так уж и важно, все равно этот мост упорно будут называть Фрунзенским. Эх, знал бы уроженец далекого Бишкека Михаил Васильевич Фрунзе, как его полюбят через много лет в одном симпатичном волжском городе, где уже много лет никак не могут построить долгожданный мост.

Я тут вспомнил, как мой друг мечтал назвать сына Артемкой, а родилась девочка. Назвали Юлечка. Называть детей до их рождения - дело порой неблагодарное. Мост хотелось бы сначала увидеть до конца построенным.

А что думают горожане по поводу нового названия для Фрунзенского моста?

Пушкинский или Хлебный? Краеведы считают, что Фрунзенскому мосту точно нужно другое имя

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пушкинский или Меркушкинский? Краеведы считают, что Фрунзенский мост имеет право на более значащее название

Придумать новое имя долгожданному мосту предложили горожанам, а они и рады стараться (подробности)

Я готов сидеть в лодке под мостом! Строители Фрунзенского моста рассказали, что сейчас происходит между берегами

Начался восьмой этап надвижки металлоконструкций: в сторону правого берега мост сместится еще на 43 метра (подробности)

Дмитрий Азаров предложил придумать Фрунзенскому мосту новое название

Жители уже активно делятся вариантами в социальных сетях (подробности)

Фрунзенский мост в Самаре построен более чем наполовину

Завершить возведение мостового перехода должны в 2019 году (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Самаре частично перекроют движение по улице Ново-Садовой
В Самаре жители 152 квартир из-за долгов остались без канализации
Появился список телефонов для жалоб на отопление в Самаре
Ремонт детских поликлиник и новое оборудование для скорой: Самарской области поможет нацпроект «Здравоохранение»
В Самарской области похолодает до -3 градусов
Стало известно, с кем сыграет волейбольная «Нова» в полуфинале Кубка России
В Самаре на Стара-Загоре разбились Ford и Skoda
В Самаре на проспект Карла Маркса могут вернуть двустороннее движение
В Самарской области полицейских заподозрили в фабрикации дела о мигрантах
Для переселенцев из сносимых ради строительства магистрали «Центральной» домов закупят квартиры
В Самаре частично ограничили движение на Московское шоссе - Ново-Вокзальная
Самарчанка нашла в конфете гусеницу
В Самаре «гонщик» на тюнингованной «пятнадцатой» врезался в столб
В Жигулевске фельдшер украла у пациентки золотые серьги и сдала их в ломбард
Самарской области помогут ликвидировать свалки и бороться с отходами
Заботливая мать-кошка спасла 7-х детенышей: мяуканьем она упросила самарчанку помочь семейству
Фильм самарского режиссера Егора Чичканова "Не в форме" попал в первый сборник лучших российских короткометражек
Пожар у завода Тарасова в Самаре: горели бочки из-под битума
Ходить мимо цирка нельзя? Марш 13 октября против пенсионной реформы снова не разрешили
Грипп и ОРВИ за неделю подкосили почти 9 тысяч самарцев
В Самаре водитель KIA сбил на «зебре» 10-летнего велосипедиста
В Самаре с 10 октября начнут принимать звонки с жалобами на отопление
В Самаре приступили к реконструкции хоральной синагоги
Под Самарой мужчина облил женщину бензином и поджег
Уменьшил сумму похищенного в 30 раз: в Сызрани высокопоставленного полицейского поймали на сокрытии преступления
Баскетбольный клуб «Самара» представил нового маскота