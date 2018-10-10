Мост невинно съеденных бобров: поэт Александр Гутин хотел бы сначала увидеть Фрунзенский мост построенным

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-10T11:23:10+03:00

Александр Гутин считает, что новое имя мосту нужно, но сперва его неплохо бы достроить

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Александр ГУТИН, поэт, ведущий программы Радио «КП» - Самара» на 98,2 FM:

Я как человек, не родившийся в городе, приехавший сюда несколько лет назад, сначала удивлялся наличию Коммунистической улицы наряду с Демократической. Все смешалось в доме Обломовых. За кого мы, думал я. Непонятно.

Меня и сейчас поражает проспект Карла Маркса. И даже не неактуальным названием, к которому я уже привык, а тем, что, по сути, это много- много совершенно не связанных друг с другом улиц, почему-то названных одинаково. И потом, проспект? Вы серьезно? Некоторые отрезки этого непонятного проспекта даже на переулки тянут едва-едва. С одной стороны гаражи, с другой - помойка, а посреди убитая дорога в одну полосу. Я, конечно, могу ошибаться, но ни в одном городе не видел улиц, которые названы в честь этого же города. Город Самара, улица Самарская. Это как жениться самому на себе. Я не претендую на истину в первой инстанции, это чисто мои ощущения, взгляд со стороны.

А теперь вернемся к мосту. Тому самому, недостроенному Фрунзенскому. Во-первых, у самарцев уже сложилось довольно устойчивое восприятие этого моста именно как Фрунзенский. Понимаю, что название такое же не актуальное, как и Карла Маркса. Да и с именем Фрунзе, прожившем в нашем городе всего один год, связано слишком много мест. И улица, и Барбошина поляна... К чему в 2019 году называть новый мост в честь деятеля революции, произошедшей более ста лет назад? Тем более в стране, где борьба за коммунизм, которой был верен Фрунзе, давно закончилась?

Конкурс, конечно же, проведут. И название выберут. Причем я даже примерно догадываюсь какое. Обычно фантазии и креатива у тех, кто будет решать, не столько, сколько бы хотелось. Самарский мост или Алабинский мост, что-то такое родится. Патриотичненько вроде, хоть и на троечку. На самом деле вариантов может быть много. От моста Невинно Съеденных Бобров до моста Памяти Забиваки. От моста имени Товарища Сухова, до моста Буратино. Хотя на самом деле это не так уж и важно, все равно этот мост упорно будут называть Фрунзенским. Эх, знал бы уроженец далекого Бишкека Михаил Васильевич Фрунзе, как его полюбят через много лет в одном симпатичном волжском городе, где уже много лет никак не могут построить долгожданный мост.

Я тут вспомнил, как мой друг мечтал назвать сына Артемкой, а родилась девочка. Назвали Юлечка. Называть детей до их рождения - дело порой неблагодарное. Мост хотелось бы сначала увидеть до конца построенным.

А что думают горожане по поводу нового названия для Фрунзенского моста?

Пушкинский или Хлебный? Краеведы считают, что Фрунзенскому мосту точно нужно другое имя 00:00 00:00

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