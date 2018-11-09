«Он не скидывал Александра в озеро!»: брат обвиняемого в убийстве парня под Самарой заявляет о его непричастности к расправе

В Самаре правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах жуткой трагедии, произошедшей летом на Алексеевских озерах. Там в ночь с 23 на 24 июня утонул 23-летний Александр Якимов. Спустя некоторое время следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и задержали нескольких подозреваемых.

Встреча у озера Костыли

Сейчас под стражей находится один человек — Артур Акопян. По информации СК России, именно он схватил потерпевшего и бросил его с обрыва в воду, отдавая себе отчет, что на берег Александр уже выбраться не сможет, а глубина там более трех метров.

В октябре суд оставил Артура в СИЗО до 2 декабря. Сам он пытался опротестовать такое решение, заявляя, что не причастен к смерти Якимова. Версию фигуранта журналисту «Комсомолки» озвучил его брат — Ашот, также находящийся под следствием.

— Мы отдыхали у озера Костыли уже второй день, когда приехала эта компания — также как у нас, человек 8 — и расположилась неподалеку, — вспоминает Ашот. — Они выпивали, купались. Наша компания находилась отдельно, мы с ними не общались.

По словам собеседника издания, он и еще несколько человек ближе к 12 ночи ушли спать в автомобили. Артур, еще один парень — Егор и девушка Полина в этот момент уже присоединились к компании, в которой был Александр Якимов.

— Я не знаю, что там происходило. Все только по рассказам Артура и Полины, — отмечает Ашот. — Сначала какая-то девушка из той компании — Анжела — его оскорбила, назвала нерусским. Потом он сделал замечание Александру — тот ругался со своей девушкой Валей. Сказал что-то типа: «Зачем с девушкой так разговариваешь?» Валентина начала скандалить. После этого началась драка.

«Александру кричали, чтобы вылез из воды»

Спящие проснулись от стуков по машине и поднявшихся криков. Они выбежали из авто.

— Я увидел, что брата и Егора пинают двое. Артуру порвали майку, чуть не сорвали цепочку с него. Я взял газовый баллончик и распылил его во все стороны, чтобы они разошлись, — говорит участник тех событий. — Подбежал Артем — из нашей компании — мы растолкали парней от Артура. После этого Дмитрий — один из тех, кто избивал Артура — побежал в сторону леса. Брат за ним. Я побежал следом. Оттянул Артура от Дмитрия, обхватив его руками за талию. Что происходило в этот момент у озера — я не знаю. Там остались Александр, еще какие-то ребята, от нашей компании Артем и Егор.

Братья вернулись к Костылям. Ашот рассказывает, что Якимов уже находился в воде в это время. Валентина скандалила с Артемом:

— Александр стоял в воде и что-то говорил. Ему кричали, чтобы вылез оттуда — пообщаться можно и на берегу. Но он оставался там, а потом его девушка — Валя — сняла верхнюю одежду и прыгнула к нему. Вместе они доплыли чуть ли не до середины озера — метров на 30 от берега. О чем-то разговаривали. Потом Александр стал как будто захлебываться, Валентина начала звать на помощь. Артур пытался помочь и кинул матрас друзьям Александра и Валентины со словами — «Плывите за ним!» Я ушел к авто. В дальнейшем мы узнали, что Александр утонул.

Обвиняемые говорят, что парень сам оказался в воде. Друзья Александра настаивают на своей версии.Фото: соцсети

Надежда на следствие

Задержание для Артура и Ашота стало полной неожиданностью. Раньше они в криминальные сводки не попадали, занимались бизнесом по продаже мобильной техники, жили в областной столице.

— Числа 3-го я вышел из дома, шел к машине. И меня окружили несколько человек в гражданской форме, но с оружием. Сказали, в чем я подозреваюсь и повезли в отдел полиции. Позже задержали и Артура и других ребят. Я объяснил полицейским, что они ошибаются и мы никакого отношения к этому преступлению не имеем. После двух суток в ИВС меня отпустили, а брата почему-то оставили в СИЗО. Я считаю, что это большая ошибка, он не сбрасывал Александра в озеро.

По делу уже прошел ряд следственных действий, состоялись очные ставки. Ашот также выразил готовность дать показания на полиграфе:

— И мне, и Артуру нечего скрывать. Я не понимаю, что происходит. Друзья Александра постоянно меняют показания. Сами уже запутались, что говорить. Надеюсь, что следствие во всем разберется. Мы надеемся на объективное расследование.

«Просто хотят уйти от ответственности»

В свою очередь девушка погибшего Валентина и его близкие настаивают на своей версии: «Сашу стали избивать за женскую прическу и в воду сбросили». Версию о том, что они сами просто плавали и произошел несчастный случай, друзья Александра считают лживой, лишь возможностью уйти от ответственности.

— Я выбежала из машины, Саша лежал на спине, а на нем сидел Артур и бил его кулаками по лицу. Я стала сталкивать Артура, но другой мужчина схватил меня за волосы и отшвырнул. Вмешались наши ребята, им тоже досталось. Я повернулась и увидела, что моего парня пинают двое. Подбежала и легла на Сашу, чтобы ему меньше ударов досталось, но меня снова взяли за волосы и отшвырнули. А потом я увидела, как его держать за руки и ноги и сбрасывают с обрыва в озера со словами: «Иди поплавай!»

Полную позицию потерпевшей стороны можно почитать на нашем сайте.

Между тем, дело находится на контроле СК России. Расследование сейчас продолжается, назначены очередные экспертизы. А в начале декабря в суде снова будут обсуждать меру пресечения для Артура Акопяна — обвиняемого в убийстве Александра Якимова. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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