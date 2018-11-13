"Бегал по клетке и резал руки": у лже-ФСБшника, который выманил у дамы сердца 4 млн рублей, нашлась еще одна обманутая "невеста"

В Самаре продолжают в суде разбираться в деле Вадима Шахбазова, которого обвиняют в "брачных аферах". По версии следствия мужчина, представившись засекреченным работником ФСБ, обманул свою возлюбленную. Вадим произвел хорошее впечатление на Наталью, правда виделись они редко - но девушка верила, что виной всему засекреченные задания кавалера. Молодые люди собирались пожениться, Наталья познакомила Вадима с сестрой, он ее - со своим братом. А потом случилась трагедия. Молодой человек начал рассказывать своей любимой о том, что он совершил убийство и для того, чтобы дело закрыли, нужно заплатить много денег. Наталья взяла кредиты, продала квартиру и вручила милому 4,2 млн рублей. После этого своего жениха девушка увидела только в зале суда.

Вадима удалось задержать только в начале лета, расследование длилось несколько месяцев. Первое судебное заседание состоялось 12 ноября, на него потерпевшая сторона пригласила свидетельницу, которая возникла в деле не так давно. Оказалось, что еще одна "невеста" была у Вадима в Москве. Только знала она его под фамилией Бекоев. Кстати, под этой же фамилией мужчина оказался женат - его супруга Майя присутствует на заседаниях и даже собиралась стать общественной защитницей своего мужа.

Москвичка Ольга об истории узнала из СМИ, на фотографии она сразу узнала своего несостоявшегося жениха и списалась с Натальей. На суд, как рассказал адвокат, она приехала с пожилой матерью: ей Вадим также обещал скоро справить свадьбу с дочерью, уже называл ее "мамой".

Свидетельница также поведала, что после знакомства с Вадимом узнала, что он якобы убил человека, решила помочь любимому, отдала ему 500 тыс. рублей, а взамен получила только смс "Прости, что так вышло".

Появление свидетельницы стало неприятным сюрпризом для подсудимого и его супруги. Сам Шахбазов заявил, что впервые видит эту женщину. Он вообще утверждает, что его пытаются оклеветать. 13 ноября должно было состояться очередное заседание по делу, на которое сторона гособвинения пригласила еще 3 свидетелей. Но процесс сорвал подсудимый: по словам адвоката, он начал вести себя не слишком красиво: бесновался, метался по клетке, оказывал сопротивление полицейским. А затем у него откуда-то взялся острый предмет, которым он порезал себе руки: очевидцы предполагают, что не вены, а только кожу.

Следующее заседание состоится 27 ноября. Сам Шахбазов также обещает позвать свидетелей, которые должны якобы полностью перевернуть представление судей о деле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обещать не значит жениться: мужчина одолжил у невесты 4 млн рублей и скрылся за неделю до свадьбы

Для жительницы Самары знакомство в интернете закончилось не свадьбой, а ограблением (подробности)

Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля

Полноценное рассмотрение дела так и не состоялось: обвиняемый потребовал себе нового адвоката (подробности)

В Самаре суд оставил под арестом мужчину, который одолжил у невесты 4 млн рублей

Он пропал за неделю до свадьбы (подробности)

В Самаре отправили под суд мужчину, который оставил свою невесту без 4 млн рублей

Брачный аферист выдавал себя за сотрудника ФСБ под прикрытием (подробности)