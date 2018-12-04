Город в панике: уже шесть дней в Тольятти не могут поймать маньяка с ножом, нападающего на девушек

Автомобильную столицу России - Тольятти - охватила паника. В социальных сетях только и пишут, что об объявившемся в городе маньяке с ножом, который нападает на девушек и женщин, не пугаясь даже людных мест. Все началось еще в пятницу, в выходные в городе говорили исключительно об этом: обсуждали возможных жертв кровавого преступника. Периодически делились противоречивой информацией: мол, кто-то скончался. На самом деле пока никто не погиб. Подтвержденных случаев нападения преступника три. Две жертвы оказались в реанимации, самая первая пострадавшая сумела застать налетчика врасплох. Дело было вечером 29 ноября в 6 квартале, и он убежал, когда она вовремя обернулась и увидела, что к ней приближается странный человек. Женщина закричала, а незнакомец лишь порезал ей куртку, после чего скрылся.

Этого юношу ошибочно приняли за маньяка

Однако, людская молва гласит: пострадавших больше:

Маньяк Тольятти.

- У нас в городе говорят о десятках жертв. Наверное, это по большей части слухи. Но очень страшно: женщины стараются из дома не выходит. У меня знакомая дочку не пустила на вечерние занятия, потому что поздно возвращается. В соцсетях люди предлагают помощь: встретить, проводить, как будто весь город объединился, - рассказывает жительница Тольятти Ирина Базанова.

Полиция сообщает о двух нападениях, по которым заведены уголовные дела. Злодей нападает на девушек просто так, ничего не забирает. Это пугает больше всего - отсутствие мотива.

- Вечером 30 ноября у дома № 37 на Южном шоссе неизвестный ударил ножом 20-летнюю операционистку "Сбербанка". Ее госпитализировали с ранением печени. Вечером 1 декабря нападение совершено на 46-летнюю операционистку "Почты России" на алее у дома № 32 по бульвару Космонавтов. Ее ударили ножом в живот, она также госпитализирована. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, - рассказывает "КП-Самара" собственный источник.

Видео, как маньяк в Тольятти напал с ножом!.

Эти нападения связывают официально. И полиция, и простые жители уверены: на несчастных нападал один человек. И Возможно, он начал с мужчин:

- 17 ноября в районе улиц Карла Маркса и Ленина неизвестный, чье описание совпадает с маньяком с ножом, напал на мужчину, который наклонился в машину за сумкой и нанес ему удар ножом сзади, нож попал в ребро, ребро сломано. Пострадавший оказался сильнее маньяка и смог дать отпор, стал его душить, тот вырвался и убежал. Видимо, после этого случая эта тварь теперь боится нападать на мужчин и выбрал жертвами более слабый пол, - делится предположением местный житель.

"КП-Самара" собственный источник подтвердил, что такое нападение действительно было, но силовики не спешат связывать все три дела.

Как выглядит маньяк с ножом, уже известно. Полиция распространила фотографию преступника и описание: худощавый, рост 160-170, коричневая куртка. Под описание подходят очень многие. Пока женская половина населения Тольятти боится, представители сильного пола рвутся в бой: помогать полиции, провожать одиноких девушек.

- Меня таксист до подъезда проводил, заглянул в дверь. Говорит, у него дочка моего возраста, - рассказывает Елена.

Уже случались и курьезы: накануне задержали одного парня, но его причастность к резне не подтвердилась. А еще в том, что именно он маньяк с ножом, заподозрили задержанного недавно подозреваемого в педофилии. Ему на странице начали писать угрозы, потому что фото этого человека появилось в постах про разыскиваемого преступника. Но правоохранители просят соблюдать спокойствие: этот, конечно, не прав, но приставал он только к малолетней девочке. На женщин с холодным оружием в последние дни не бросался.

Отряд добровольцев, которые пытаются поймать преступника

Патрулировать улицы города вышли активисты: 3 декабря искать маньяка отправились фанаты ФК Лада Тольятти совместно с Федерацией АРБ и ММА г.Тольятти. Правда, найти никого не удалось. О новых нападениях информации нет: возможно, преступник тоже умеет читать соцсети.

Данные о личности преступника просят сообщать по телефону (8482) 93-46-27, (8482) 93-46-02, 93-45-45 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), или в ближайший отдел полиции.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости соблюдения простых правил безопасности:

- в темное время суток выбирать маршрут по освещенным местам, не ходить одной/одному по улицам;

- проявлять бдительность, а именно не входить в подъезд, или лифт с незнакомым мужчиной;

- следить за обстановкой вокруг, если чувствуете, что вам угрожает опасность, не стесняйтесь звать на помощь;

- знать телефон дежурной части, на случай экстренной связи.

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