Полиция объявила в розыск молодого электрика, которого считают маньяком из Тольятти

Оперативники установили личность человека, который наводит страх на всех жителей Тольятти и уже известен как «маньяк с ножом». По версии полицейских, на женщин и девушек Автограда нападал 22-летний Артем Семенов. Он просто подходил к своим жертвам со спины и бил их ножом. Случаев как минимум 3 — две жертвы в больнице, еще одна сумела спастись. Автомобильная столица буквально охвачена паникой.

— Родители Артема узнали его на двух видео, которые размещало МВД, и пришли в полицию. Они рассказали, что опознали сына, что он не ночевал дома и может находиться в бегах, — рассказывают люди, знакомые с ситуацией.

Еще одно фото, на котором, как утверждают пользователи социальных сетей, запечатлен подозреваемыйФото: соцсети

Где сейчас Семенов? Никто не знает. Социальные сети пестрят противоречивой информацией — его видели в маршрутке, в автобусе, в супермаркете, на улице. В ОВД постоянно поступают вызовы от горожан, которые делятся своими наблюдениями. Однако официальных сведений о задержании возможного преступника пока нет.

— Просим всех, кто видел его или знает, где он, незамедлительно обращаться в полицию. Рост Артема 182 сантиметра, худощавый, волосы средней длины, челка на правую сторону. Одет, скорее всего, в джинсы с резинкой на щиколотках и коричневую куртку. При себе может иметь синюю спортивную сумку и куртку такого же цвета с капюшоном, — сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Артем — человек загадка. В соцсетях он сидит под чужим именем, несмотря на ажиотаж вокруг парня, в местных пабликах «Вконтакте», живущих последние дни исключительно этой темой, его знакомых почти не объявляется. Лишь единицы пишут, что узнали молодого человека. Для них известие о его розыске — шок.

— Я училась с ним в 74 школе, по-моему, до 9 класса. Потом он перевелся в колледж ТЭТК. Помню только, что занималась им бабушка. Мы почти не общались. Схватывал на учебе все неплохо, но ему это было не нужно. Общался только с парой мальчиков. Не могу сказать, что был неадекватен. Просто замкнутый, сам себе на уме, — делится с журналистом «КП-Самара» бывшая одноклассница Артема — Кристина П. (имя изменено).

— Я знаю Артемку, жила по соседству. Видела этого мальчика еще маленьким, — говорить другая жительница Тольятти Елена (имя изменено). — Отец с его матерью развелись. Она - яркая блондинка, модница. Еще бабушка с ними жила. Много с ним возилась. Может у него на этой почве развился комплекс какой-то, ведь он нападает, как я слышала, только на блондинок.

Преступления, совершенные этим злодеем, действительно пугают. Он просто нападал на женщин и бил их ножом. Ничего не похищал и не требовал. Несколько раз изверг попал на камеры наружного наблюдения.

Еще одно видео, которое приписывают маньяку с ножом из Тольятти .

Две пострадавшие сейчас в больнице — 20-летняя операционистка «Сбербанка» и ее 46-летняя коллега из «Почты России». Нож, которым ранили последнюю — Надежду Е. — найден недалеко от места происшествия. Маньяк его сбросил, когда убегал. Знакомые пострадавших озвучивают страшные вещи - несчастные потеряли очень много крови.

Одна из пострадавших - Надежда Е.Фото: соцсети

В связи со случившемся уже возбуждено два уголовных дела. Правоохранители не исключают, что Артем Семенов может передвигаться на попутках. При его задержании просят соблюдать осторожность.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам (8482) 93-46-27, (8482) 93-46-02, 93-45-45 или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), или в ближайший отдел полиции.

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