2018-12-06T19:56:10+03:00
Происшествия

Маньяка с ножом из Тольятти задержали на вокзале в Москве

22-летний Артем Семенов подстерегал жертв в безлюдных местах, в подъездах и набрасывался на них
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Артема Семенова нашли в МосквеАртема Семенова нашли в Москве
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Полиция задержала подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти 22-летнего Артема Семенова. Молодого человека повязали в Москве на одном из вокзалов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Преступления были совершены на территории Самарской области. Злоумышленник подстерегал потерпевших в безлюдных местах, в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался. В трех случаях в качестве оружия он использовал нож, - говорится в сообщении.

Напомним, что немного раньше стало известно: Артем уехал из Тольятти. Он позвонил матери и сказал, что влип в какую-то историю. 22-летний молодой человек закончил колледж, учился на "бизнесмена". Жил с мамой и бабушкой. По слвоам немногочисленных объявившихся знакомых, был ребенокм избалованным, но замкнутым, себе на уме.

Говорят, парень жил в Тимофеевке

Говорят, парень жил в Тимофеевке

В Тольятти уже говорят,что поведение парня могло быть следствием какой-то новой игры смерти у подростков, мол, парню давали задание: ударить человека ножом, выбросить оружие. Молодой человек не брал никаких вещей жертв.

Артему Семенову вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Известно о трех нападениях. Две женщины находятся в больнице, одной удалось сбежать. При этом злоумышленник ничего у своих жертв не крал и ничего у них не требовал. Он просто подходил сзади и бил женщин ножом.

Несколько раз маньяк попал в объективы камер наружного видеонаблюдения. После того, как информация о маньяке с ножом просочилась в сеть, Семенов подался в бега.

При этом знакомые Семенова отмечают, что парень всегда был тихим и замкнутым ребенком, но неадекватным его назвать было нельзя.

Маньяк с ножом держал Тольятти в страхе несколько недель. Соцсети пестрили истерическими сообщениями, что молодого человека заметили то в маршрутке, то на улице. К поиску Семенова подключились даже местные любители ММА и фанаты хоккейного клуба «Лада». Многие женщины признавались, что боятся выходить одни на улицу.

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