«Думал, что девушка изменяет с лучшим другом, и напивался»: «маньяк с ножом» из Тольятти на видео рассказал, почему нападал на женщин

Сотрудники МВД России опубликовали видеозапись, на которой видно, как задержали 22-летнего Артема Семенова. Парень держал в страхе весь Тольятти, жители города называют его «маньяк с ножом». Силовики в штатском встретили его на вокзале в столице — шансов сбежать у злоумышленника не было.

Признание маньяка с ножом.

Также полиция предоставила видео допроса молодого человека. Там он признается, что взялся за нож из-за несчастной любви.

— В Москву приехал погулять, посмотреть достопримечательности? — спрашивает оперативник.

— Я узнал, что меня ищут, поэтому я уехал сюда, чтобы некоторое время здесь побыть.

— Искали тебя кто?

— Полиция Тольятти.

— Что ты там натворил?

— Я нападал на людей с ножом и...Нападал на людей, да.

А зачем?

— Я входил в такое состояние, думал над тем, что моя девушка мне изменяет с лучшим другом, я напивался сильно, я пил водку и в таком состоянии я просто делал все это.

— Девушке своей насолить хотел таким образом?

— Наверное, да. Просто я был злой на то, что она мне изменяет с моим другом.

— Жертв выбирал по какому принципу?

— Которые похожи на мою девушку бывшую.

По возрасту, по лицу?

— Нет, скорее по возрасту, сзади просто видело, что похожи на мою девушку, и нападал.

Девушка в курсе о твоем увлечении?

— Нет.

— С каким оружием ходил? Это нож?

— Да. Я покупал на свою деньги с целью нападения.

— А где он сейчас?

— Я их на месте оставлял.

То есть ты на каждое преступление шел с новым ножом?

— Да.

Напомним, что «Комсомолка» публиковала откровения бывшей девушки Семенова. По поводу его признаний она нашим журналистам сообщила следующее:

Комментарий Ирины Волк по поводу задержания маньяка с ножом из Тольятти.Подробности: https://www.samara.kp.ru/daily/26917/3964152/

— Я разве похожа на его жертв? Он говорит обо мне, только поправка: с «лучшим другом» мы начали встречаться после того, как я рассталась с Артемом.

Сейчас расследование продолжается.

— Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из города Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО на Казанском вокзале столицы задержан 22-летний подозреваемый в нападениях на женщин, — говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.-Следственными органами ГУ МВД России по Самарской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 УК РФ.

Правоохранители также просят откликнуться других возможных жертв Артем Семенова Граждан, располагающих какой-либо информацией, призывают обращаться по телефонам: 8(848)239-09-00 и 8(848)239-07-34

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