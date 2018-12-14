Льготы будут, но все равно дорого: в Самаре решают что делать с мусорной реформой

14 декабря в Самаре прошли «думские слушания» насчет так называемой «мусорной реформы». Напомним, уже с 1 января регион перейдет на единую систему обращения мусора. Единый региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» будет собирать деньги с населения, и нанимать подрядчиков для вывоза мусора. Правда, платить за это жителям Самары придется в 3-4 раза больше. Новый закон вызывает множество вопросов. Почему так много платить? Как теперь будут вывозить мусор? И зачем вообще это нужно?

На «думских слушаниях» попытались разобраться, правда, к единому мнению так и не пришли.

В июле подорожает еще больше

Главное опасение, связанное с новой реформой, - конские тарифы. Если раньше плату взимали исходя из площади, то теперь чем больше человек живет в квартире, тем выше сумма.

СПРАВКА КП

Новые тарифы:

В Самаре

Жители многоквартирного дома – 117 рублей 14 копеек с человека.

Частный дом – 140 рублей 7 копеек с человека

В районах

90 рублей с человека.

- В однокомнатной квартире живет 3 человека. Раньше они платили 95 рублей. А сейчас будут платить 117*3 = 450 рублей. В три раза больше. Там, где люди платили 150 рублей, теперь будут платить 700-800. Это очень ударит по малообеспеченным слоям населения. Серьёзная проблема, - уверен замглавы Самары Владимир Василенко.

Руководитель департамента регулирования тарифов министерства энергетики и ЖКХ Алена Гаршина сообщила: это еще не предел. С 1 июля тарифы будут еще выше.

- Плата граждан за твердые коммунальные отходы определяется тарифами и нормативами. Нормативы утверждены в 2016-ом региональным министерством энергетики, - прокомментировала руководитель. – Этому предшествовали замеры, проведённые по сезону. Прошли публичные обсуждения. Нормативы средние по стране - не минимальные, но и не максимальные. 18 декабря запланировано утверждение тарифов. Замечаний в министерство по поводу размеров не поступало. С 1 июля будет повышение в рамках прогнозной индексации. Введение более высокого тарифа запланировано на 2020 год.

По словам представителя министерства, новые тарифы состоят из трех частей: расходы на транспортирование отходов, обработка и обезвреживание доходов и плата за негативное воздействие на окружающую среду. Повлияет на тарифы и увеличение НДС.

А вот платить за мусор, скорее всего можно будет без комиссии: «Сбербанк» попросили предусмотреть этот момент в своем онлайн-банке.

Плати, если не живешь

Председатель правления регионального оператора «Экостройресурс» Михаил Захаров уверяет: для жителей Самарской области изменения будут почти незаметны. Вот только часть полигонов не полностью готова к новой системе. Всего их сейчас 16.

- Мусоровозы сейчас с системой ГЛОНАСС, так мы будем уверены, что перевозчик довез мусор до полигона, а не скинул в ближайшем овраге. Если раньше мы вывозили мусор в кубах, то теперь будет в тоннах, - подчеркнул Захаров.

Если в квартире никто не живет, плата будет взиматься с собственника. Такой подход возмутил Владимира Василенко.

- А если человек переехал в другой город и не живет в этой квартире? Ну, вот уехал он в Москву, и мусор никакой не производит. Почему он должен платить ни за что? – задал вопрос Василенко.

Михаил Захаров уверил: в таком случае человеку надо просто представить справку о том, что он там не живет.

Сумма большая, поэтому некоторым слоям населения дадут поблажки. Коэффициент оплаты для многодетных семей будет ниже – 0,7. На услугу по обращению с твердыми бытовыми отходами распространяется и льготная компенсация.

Отсрочка реформы

Многие уверены, что Самарская область пока не готова к внедрению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Чиновники и общественники просят: отсрочьте реформу, иначе 1 января проснемся в груде мусора.

Такую позицию высказал заместитель главы Самары Владимир Василенко:

– Нужно выносить эту услугу в отдельную платежку и выходить на прямую оплату с каждым гражданином. Мы постоянно собираемся и обсуждаем: почему есть задолженности? Почему управляшки не платят за энергию? И мы будем точно так же собираться по мусору. Как забрать деньги у управляющих компаний? Регоператор январь промолчит, а в феврале придет: «Дмитрий Игоревич, управляющие компании не платят». На мой взгляд, надо брать таймаут, отработать с юрлицами, а не рвать сразу перевозчиков.

Его поддержал руководитель Департамента горхозяйства Тольятти Вадим Ерин.

- Давайте будем реалистами, - начал он выступление - 1 января приступить мы не сможем. 28-29 декабря заключённых договоров еще не будет. Мы будем заниматься этим только в январе-феврале.

Правда, регоператор начал доказывать: во всех городах договоры уже подписаны. Председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты региона Виктор Часовских считает: откладывать реформу нельзя.

- Во-первых, все обленятся, и потом не будут вносить изменения. Это мы уже проходили, - сообщил Часовских. – Во-вторых, если так посудить: у нас всегда неподходящее время. Сейчас – большие новогодние праздники, весна – майские праздники, летом все в отпусках, а зимой – снова подготовка к Новому году. Надо внедрять сейчас и по ходу уже дорабатывать. Другой вопрос, что жители у нас привыкли к соотношению цена-качество. А тут платят они больше, а результат для них – прежний. Нужно объяснять, что за такие деньги получат самарцы.

Депутаты так ни к чему и не пришли. Все вопросы решили дополнительно обсудить на заседании комитета Самарской губдумы по ЖКХ.

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