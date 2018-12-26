"Она бросила меня!" Убийца 16-летней спортсменки из Тольятти пришел с ножом на последнее свидание

Убийца юной тольяттинской пловчихи Сафии А. рассказал, о чем они разговаривали в тот роковой вечер и почему он схватился за нож. Признания 16-летнего спортсмена из автограда опубликовал следственный комитет России - сегодня стало известно, что ведением дела займутся именно федералы. Напомним, что 16-летнюю вице-чемпионку России по плаванию из Тольятти нашли мертвой на стройке. На теле было множество ножевых ранений.

Спортсменке было только 16 лет

Буквально на следующий день полицейские задержали подозреваемого: им оказался 16-летний спортсмен Никита, тоже житель Тольятти. Как оказалось, молодые люди встречались,а потом между ними пробежала черная кошка. В тот роковой день Сафия решила встретиться с бывшим парнем. Родителям она сказала, что пошла в магазин, выскочила во двор. И встретилась с Никитой в укромном улу.

- Мы стояли и разговаривали, я хотел, чтобы мы возобновили отношения. Она говорила, что нам нужно расстаться, я ее уговаривал, - спокойно объясняет следователям парень. Голос не дрожит, слова от волнения не путаются. Девушку он ни разу не назвал по имени.

Следственный комитет on Twitter. Расставание подростков обернулось жестоким убийством. 23 декабря в Тольятти на пустыре обнаружено тело 16-летней девушки. Следствием установлен и арестован подозреваемый в убийстве - 16-летний знакомый потерпевшей, который в ходе ссоры нанес ей более 30 ножевых ранений https://t.co/L0vQvkgA8c

- Она мне сказала: "Иди нафиг!" Я потерял над собой контроль и схватил нож. Я не помню, как наносил удары, она упала, пыталась убежать, я снова бил ее. Нож выкинул рядом, - продолжает Никита. Правда, остается вопрос: зачем молодой человек шел с ножом на свидание, пусть и с бывшей девушкой.

По его словам, парень не сразу осознал, что натворил. Он спокойно поехал домой и только в дороге начал понимать, что стал убийцей.

В деле продолжают разбираться специалисты следственного комитета России. Им предстоит выснить, в каких условиях воспитывались подростки.

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