"Хочу доказать, что могу играть хорошо": ветеран сборной Александр Самедов официально перешел в самарские "Крылья"

Бывший полузащитник Сборной России Александр Самедов - теперь официально игрок "Крыльев Советов". Игрок подписал контракт с самарским клубом, который сейчас находится на 14 строчке турнирной таблицы. Договор со "Спартаком" он расторг еще 5 января, а после матча с Хорватией объявил об окончании карьеры в сборной. Играть Самедов в "Крыльях" будет под 19 номером. В "Крыльях" на опытного 32-летнего игрока очень надеются - новый тренер Миодраг Божович ставит перед собой главную задачу - остаться в РПЛ, и собирает для этого свою команду.

- У Саши огромная мотивация играть дальше и приносить пользу своей новой команде. Самедов – опытный футболист с хорошим пасом и ударом, он может зарядить команду и дать необходимые советы молодым игрокам, - рассказал гендиректор "Крыльев" Виталий Шашков после подписания контракта. И добавил, что Самедов вполне может стать лидером команды в том числе и в раздевалке.

Александр Самедов хочет вывести "Крылья" наверх турнирной таблицы

Сам Александр Самедов признался, что ставит перед собой главную цель - доказать, что он может играть максимально хорошо. По его словам, главным при выборе клуба стала заинтересованность в нем тренера Миодрага Божовича, с которым игрок хорошо знаком.

- Божович – хороший специалист, я знаю его требования, понимаю, в какой футбол он хочет играть. Я думаю, что все хотят видеть "Крылья" выше в турнирной таблице. У меня большая мотивация хорошо отыграть этот отрезок, помочь клубу и доказать себе, в первую очередь, что я могу играть на этом уровне и играть хорошо, - отметил игрок в инттервью телеканалу Крылья Советов".

Александр Самедов приходит в "Крылья" не в одиночестве. С ним будет играть также Джано Ананидзе, игроки отлично общаются.

- Я знаю многих ребят. Это и Сергей Рыжиков, и Серега Корниленко, много других футболистов. Так что никаких проблем, я думаю, не будет, - добавил Самедов.

Он также ждет хорошей встречи от болельщиков, а также доволен тем, что в Самаре есть хороший новый стадион. При этом мнения фанатов по поводу трансфеа разделились. Часть считает, что в "Крыльях" собирают клуб тех, кому за 30 (напомним, что в воротах команды стоит 38-летний Сергей Рыжиков). Другие же рады, что в клубе появится игрок хорошего уровня, пусть и бывший футболист сборной. Правда, результативность Самедова в "Спартаке" последнее время нке радует. Из 9 матчей он не забил ни одного гола в сезоне 2018/2019. Но, может быть, именно в Самаре игрок сможет еще разок блеснуть в финале карьеры?

Напомним, что сейчас команда отправляется на сборы. Первый матч после перерыва клуб проведет 3 марта в Москве против местного "Локомотива". Александр Самедов будет выступать за "Крылья" до конца сезона.

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