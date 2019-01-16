Погода на Крещение 2019 в Самаре: температура воздуха около -10 и небольшой снег

Синоптики рассказали, какая погода будет на Крещение Господне 2019 в Самаре. Днем в пятницу, 18 января, столбики термометров покажут -5… -10 градусов. Ночью похолодает, но не сильно – примерно до -7… -12 градусов. Не усугубит ситуацию и ветер. Он будет дуть с юго-запада и с небольшой скоростью – в районе 5-10 метров в секунду. Снег синоптики ожидают, но не сильный.

- Мы ожидаем довольно комфортную погоду, - рассказывает начальник Самарского Гидрометцентра Людмила Анурова. – Это Крещение будет похоже на прошлогоднее. Тогда температура воздуха была тоже в районе -10 градусов. За последнее время самое холодное Крещение было в 2015 году, тогда температура воздуха была в районе -20… -23 градусов.

Начальник Самарского Гидрометцентра Людмила Анурова о погоде на Крещении 2019 в Самаре 00:00 00:00

Самарцы смогут окунуться в купель в Волге только в одном месте - на Полевом спуске. Специалисты уже сделали замеры льда, его толщина составила 15-20 см.

Всего в регионе обустроят 54 купели. 21 – на малых реках, 11 – на озерах, 3 – на крупных реках, все остальные в храмах. Около купелей на открытом воздухе будут дежурить спасатели и медики, с 21:00 18 января до 17:00 19 января.

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