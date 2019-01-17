«Ночной патруль»: в Тольятти задержали детского тренера «Лады» за рулем без прав и под наркотиками, он ехал с тренировки

В 2018 году спортсмены в России задали не самый приятный тренд – садиться за руль пьяными. Казалось, громкие скандалы остались в прошлом году, как на авансцену вышел тренер детской хоккейной команды «Лада» Никита Дубровин. Как сообщают активисты «Ночного патруля», машину тренера остановили сотрудники ГИБДД в Тольятти при выезде с «Лада-Арены». Предполагали, что мужчина сел за руль под наркотиками. И медицинское освидетельствование это подтвердило, уверяют в «Ночном патруле».

- Сегодня был задержан главный тренер детского хоккейного клуба «Лада» Дубровин Никита Олегович, предположительно находившийся в состоянии наркотического опьянения. Признаки были на лицо, да и он не отказывался от этого... Результат медицинского освидетельствования показал клинические признаки опьянения, - рассказали активисты.

Однако, справедливости ради, отметим, что «Ночной патруль» уже ошибался. Было это в соседней Самаре и с другим спортсменом – футболистом «Крыльев Советов». Тогда тоже сообщалось о наркотическом опьянении, но повторная экспертиза все обвинения сняла. Так что дождемся, что скажет по этому поводу полиция.

Машина тренера. ФОТО: «Ночной Патруль Самара»

Но в случае с тренером «Лады» предполагаемое наркотическое опьянение еще не все. При задержании выяснилось, что у Дубровина нет прав. Их его лишили в ноябре прошлого года. Как раз за то, что сел за руль пьяный. Сейчас правоохранители решают вопрос, возбуждать уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию» или нет. Если полиция решит, что тренер нарушил, ему грозит крупный штраф – от 200 000 до 300 000 рублей – или принудительные работы.

Самое же интересное, что тренер, когда его задержали, ехал с тренировки. Опять же, об этом говорят активисты «Ночного патруля». Дубровин, кстати, тренирует самых маленьких хоккеистов – 2008 года рождения. Ребятам по 10 лет. Остается непонятным, был ли тренер под наркотиками, когда тренировал детей, или решил расслабиться после тренировки.

Тренер, когда его задержали, ехал с тренировки. ФОТО: «Ночной Патруль Самара»

Напомним, первыми в прошлом году «отличились» футболисты самарских «Крыльев Советов» Евгений Башкиров и Георгий Тигиев. Последнего обвиняли в том, что он вел машину под наркотиками. Позже эту информацию опровергли. А вот Башкиров, который сел за руль после застолья с горячительными напитками, свою вину признал и повел себя как джентльмен – сначала не стал спорить с правоохранителями и хамить им, а потом, чтобы загладить вину, купил всем желающим болельщикам билеты на матч с «Зенитом».

Следом отметился тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев. Экипаж ДПС остановил машину известного тренера. Полиция уверяет – на лицо были все признаки алкогольного опьянения, да еще Аленичев отказался проходить медосвидетельствование. У наставника красноярцев на этот счет свое мнение – он не был пьян, в тот вечер пил только безалкогольное пиво.