2 миллиона за страдания и «строгач»: тольяттинца, прятавшего убитую жену в «Газели», хотят отправить в колонию на 10 лет

В Самарской области близится к завершению разбирательство по делу о жестоком убийстве Галии Ефремовой. Тело 35-летней женщины в сентябре прошлого года обнаружили в термобудке «Газели», припаркованной на улице Дзержинского в Тольятти — возле дома, где она с семьей проживала. Как установили оперативники, с ней расправился муж Дмитрий. Он пытался скрыться, но был задержан в Татарстане. Преступление уже рассматривают в суде. Сегодня, 21 января, состоялись прения.

— Государственный обвинитель, старший помощник прокурора района Ольга Артюшкина попросила суд признать подсудимого виновным в совершении убийства и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» в прокуратуре Автозаводского района. — Также обвиняемый должен удовлетворить исковые требования потерпевших. Мы просим взыскать с Ефремова по 1 миллиону рублей в пользу родителей погибшей в счет компенсации морального вреда, причиненного этим преступлением.

Дмитрий уверяет, что убил жену из ревностиФото: соцсети

Дмитрий Ефремов не стал говорить что-либо по поводу предъявленных в его адрес претензий и отказался от участия в прениях. Мужчина лишь подтвердил те показания, которые давал в ходе расследования: задушил супругу проводом во время ссоры, возникшей на почве ревности — якобы ей уделяли внимание другие.

Как стало известно «Комсомолке» от оперативных служб города, труп Галии не сразу оказался в рабочем автомобиле Дмитрия, занимавшегося грузоперевозками.

— Согласно показаниям экспертов, женщину лишили жизни 4 сентября. Ефремов увидел, что супруга мертва и положил ее тело в ванную комнату, — говорят правоохранители. — Потом он повез ребенка в Ульяновск к родителям жены. Вообще, ездил туда несколько раз в период до задержания. 12 сентября он возвращался в Тольятти, положил труп в строительный мешок и перенес в «Газель».

Знакомым и родным Галии Дмитрий рассказывал, что она отдыхает в Турции. У нее все хорошо — только с документами и телефоном проблемы. 24 сентября убитую обнаружили, а Ефремов на арендованном автомобиле уехал в Казань. Полицейские нашли его в кратчайшие сроки.

Обстоятельства случившегося шокировали всю страну. А родные жертвы до сих по не уверены, что виной всему ревность. Близкие не исключают и корыстные мотивы присутствовали.

Сын Ефремовых сейчас живет у родителей ДмитрияФото: соцсети

Во время трагедии в квартире Ефремовых находилась только такса. Волонтеры впоследствии нашли ей другую семью. Ребенок был в детском саду. Сейчас 2-летний мальчик живет с родителями Дмитрия.

25 января Дмитрию Ефремову предстоит выступить в Автозаводском районном суде с последним словом. Тогда же судья скажет, когда будет оглашен приговор. Samara.kp.ru следит за развитием событий.

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