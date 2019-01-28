Родные тольяттинки, которую задушил и спрятал в "Газели" муж, пожелали ее убийце сгнить в тюрьме

Галия сама призналась в измене?

"Чтобы ты сгнил в тюрьме и не вышел оттуда, скотина!" - близкие 35-летней Галии Ефремовой, труп которой обнаружили в термобудке "Газели" в Тольятти 24 сентября прошлого года, не сдерживают эмоций. Эти слова они сегодня утром, 28 января, в Автозаводском районном суде кричали мужу погибшей Дмитрию, сразу после того как он выслушал приговор за расправу над супругой.

- Ефремов признан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев. Место отбывания наказания - исправительная колония строгого режима. Зачесть в срок время содержания под стражей - с 25 сентября 2018 года, - подсудимый воспринимает вердикт судьи Ирины Клементьевой спокойно и со всем соглашается. На оскорбления в свой адрес 27-летний молодой человек, кажется, не обращает, никакого внимания.

Дмитрий на протяжении всего процесса вел себя спокойно ФОТО: Валерий МанзурФото: Из личного архива

От осужденного еще потребовали удовлетворить иски потерпевших - родителей Галии - за моральный ущерб. Правда, частично. Вместо запрашиваемых по миллиону рублей для каждого, он должен выплатить по 750 тысяч, а еще 30 тысяч за услуги адвоката, который помогал его бывшему зятю и теще. 55 тысяч близкие жертвы просили в качестве компенсации за организацию ее поминок, однако этот вопрос Клементьева оставила на рассмотрение в гражданском порядке.

Надежда на пересмотр дела

В итоговом решении учтена явка с повинной Дмитрия Ефремова, его содействие расследованию и то, что у него на иждивении находятся малолетний сын и испытывающие проблемы со здоровьем родители. Еще один из смягчающих аргументов - аморальное поведение Галии. Как рассказывал злоумышленник следователям - 4 сентября супруга сообщила ему о своей измене, они поругались и в ходе этого конфликта он ее и задушил.

- Я считаю, что приговор необоснованно мягкий. Были учтены те обстоятельства, которые не являются смягчающими по моему мнению. Включена явка с повинной, но ведь, если он скрылся и был задержан полицией - это нельзя расценивать как явку с повинной, - объясняет адвокат семьи Галии Вячеслав Каплин. - Необоснованно в приговоре отражено и то, что потерпевшая вела себя аморально. Суд не учел показания родственников погибшей, они, якобы, являются субъективными и не отражают полной картины.

Ефремов врал всем знакомым, что жена отдыхает в ТурцииФото: соцсети

Родственники погибшей не скрывают разочарования. По их мнению, убийца заслужил более суровое наказание. А то, что Галия ему изменяла - оговор, который никак не доказан.

- Очень мягкий приговор для него вынесли. Мы будем его обжаловать и подавать апелляцию. Надеемся, что ему достойный срок дадут, на сколько он заслуживает. Сестру это все равно не вернет, но я прошу, чтобы его наказали, - говорит сестра Галии - Венера.

Убил и поехал к родителям жертвы

Обстоятельства преступления действительно шокируют. Согласно материалам дела, 4 сентября озверевший от ревности Ефремов задушил свою избранницу голыми руками и найденным в квартире проводом. Тело он сначала спрятал в ванной, а сам поехал к родителям супруги в Ульяновск - погостить и оставить там сына, который во время происшествия находился в детском саду.

12 сентября преступник вернулся в Автоград, уложил труп в пакет и отнес его в термобудку своей рабочей "Газели", где 24 сентября женщину обнаружат силовики. Дмитрий, вплоть до разоблачения вравший всем, что его возлюбленная отдыхает в Турции, пытался скрыться на арендованном авто, но полицейские настигли его в Татарстане.

Сестра погибшей, как и другие ее родственники, возмущена решением суда ФОТО: Валерий МанзурФото: из личного архива

Сейчас родные Галии собирают аргументы для жалобы на приговор. В ближайшее время апелляция будет отправлена на рассмотрение в Самарский областной суд.

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