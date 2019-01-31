Следователи: погибшего в озере под Самарой парня не утопили, а нечаянно помогли ему утонуть

Все изменилось после эксгумации

Гибель Александра Якимова — 23-летнего парня, утонувшего на Алексеевских озерах летом прошлого года — шокировала всю страну. Трагедию взяли на контроль в СК России, за убийство задержали несколько человек, главным подозреваемым оказался Артур Акопян. По версии следствия он вместе с друзьями избил парня и сбросил его в воду. Сейчас расследование близится к завершению и дело приобрело неожиданный поворот.

— Скоро будет суд, и Артура на нем уже могут отпустить домой. Статья поменялась по решению прокуратуры, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» девушка погибшего Валентина. — Было убийство, а теперь все списали на неосторожность, по которой наказание не до 15 лет лишения свободы, а всего до двух, либо вообще исправительные работы. Плюс Артур 7 месяцев в СИЗО и этот срок ему в любом случае зачтут. Соучастникам и вовсе вменяют вред здоровью средней тяжести.

Девушка погибшего продолжает бороться за то, чтобы его обидчиков наказалиФото: соцсети

Девушка объясняет, что в очередной раз проводилась эксгумация тела Александра, которая показала — он захлебнулся не из-за того, что был выброшен в воду, а потерял сознание уже находясь там. Именно это и стало причиной утопления.

Хладнокровное убийство или обоюдный конфликт?

Валентина переживает, что разбирательства идут необъективно и таким может оказаться и судебный процесс.

— Нам ничего конкретного не говорят, что, почему и как! Руководитель из Следственного комитета просто принес извинения и сказал, что они приложили все усилия, а решение приняли в прокуратуре, — возмущается наша собеседница. — Еще я проходила проверку своих показаний, на детектор меня не допустили из-за состояния моего здоровья. Но была психологическая экспертиза по видеозаписи. Делал ее профессор кафедры общей социальной психологии, доктор наук со стажем 35 лет. И он подтвердил, и есть документ подтверждающий, что я говорю правду...

B версии возлюбленной Якимова, они вместе отдыхали с друзьями на Алексеевских озерах. По ее словам, парни из соседней компании стали издеваться над прической и «женским» голосом Саши, стали его бить. Девушка пыталась заступиться, но ничего из этого вышла. Она видела, как его схватили за руки и ноги и сбросили с обрыва со словами: «Иди, поплавай!» Валентина прыгнула за бойфрендом, но не смогла ему помочь.

Брат задержанного Ашот описал те страшные события по другому. Он заявил, что произошел обоюдный конфликт и завязалась драка. Как Александр оказался в озере «Костыль» мужчина, также находящийся под следствием, не знает. Но он уверен, что Артур к этому не причастен.

— Он стоял в воде и что-то говорил. Ему кричали, чтобы вылез оттуда — пообщаться можно и на берегу. Но он оставался там, а потом его девушка сняла верхнюю одежду и прыгнула к нему. Вместе они доплыли чуть ли не до середины озера — метров на 30 от берега. О чем-то разговаривали. Потом Александр стал как будто захлебываться, Валентина начала звать на помощь. Артур пытался помочь и кинул матрас их друзьям со словами — «Плывите за ним!» Я ушел к авто. В дальнейшем мы узнали, что Александр утонул, — говорил Ашот «Комсомолке».

Дело идет к суду

Молодого человека, по первоначальной версии, убили из-за прически и голосаФото: соцсети

Правоохранители подтверждают, что ситуацию рассматривают уже не по статье «Убийство». Недавно формулировка изменилась на более мягкую.

— Уголовное дело переквалифицировали на статью 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Обвиняемый один, он находится под стражей, — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК Самарской области Елена Шкаева.

Сейчас фигуранты этой жуткой истории и их адвокаты знакомятся с материалами дела. Потом прокуратура составит обвинительное заключение и преступление начнут рассматривать в суде. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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