А была ли женщина? Кого защищали мужчины, стрелявшие в инвалида и его собак в центре Самары?

8 февраля в мировом суде Ленинского района пройдет первое заседание по делу о стрельбе по собакам в центре Самары. Напомним, 30 января на пересечении Ленинского и Ярмарочной мужчина выстрелил в стаю собак из травматического пистолета. Пострадал мужчина-хозяин псов, ему прострелили кисть руки. У одной из дворняг ножевые и огнестрельные ранения.

Кто стрелял?

Для самарцев и тысяч жителей страны до сих пор остается неизвестным главное – кто открыл огонь по собакам? В ближайшую пятницу судья рассмотрит дело об административном правонарушении – «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Обвиняемым по делу проходит некто Фоменко.

- Это водитель «Ленд Крузера», - объясняет хозяин собак Владимир Шумилин. – Стрелял другой человек, его имя не разглашают. Участковый сказал: «На очной ставке все узнаете». Водителя обвиняют, видимо, в том, что он передал свое оружие.

Ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов Другой вариант развития событий – лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 1,5 до 3 лет с конфискацией.

По предварительной информации, госномера иномарки принадлежат чиновнику. Однако эти данные не подтверждены.

- Мне вообще кажется, что собаки – это только предлог. Мне предлагали переехать с ул. Ярмарочной в «Кошелев». Я отказался, может, за это мстят, - предполагает Шумилин.

Шерше ля фам

Официально ГУ МВД России по Самарской области сообщает: четверо мужчин ехали в Land Cruiser 200 и заметили, как стая собак напала на женщину. Тогда один из них вышел из машины и стал защищать прохожую.

Вот только пострадавшей ее вряд ли можно назвать. На видео, с которого все началось, есть ровно следующее: во время драки по ул. Ленинской идет женщина. В конце записи она скажет стрелку: «Да вы чуть в меня не попали!».

Это местная жительница, которая подкармливает собак. Корреспондент samara.kp.ru общался с ней. По ее словам , собаки не нападали на нее, а больше рядом никого не было.

Еще один человек, заснявший все на камеру, - жительница дома по улице Ленинская, 228. Она по другую сторону баррикад: собаки ей не нравятся, она против стаи псов рядом с домом. Однако и она подтверждает: пострадавшей женщины не было. Владимир Шумилин по-прежнему настаивает: собаки просто лаяли на внедорожник.

- Посмотрим, что будет дальше. Сейчас я пытаюсь вылечиться. Сегодня ходил в больницу, рана загноилась, перекладывали швы, заключение судмедэкспертизы есть. Будет странно, если в полиции опять будут настаивать, что у меня незначительная травма руки. Пусть попробуют постирать вещи с такой незначительной травмой! - возмущается мужчина.

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Не травите дядю Вову!"

Неравнодушные пользователи соцсетей со всей России уже начали флешмоб в поддержку Владимира Шумилина. По хэштегу #Дядя_Вова_мы_с_тобой_Самара находятся сотни публикаций. Зоозащитники создали петицию на имя начальника городского УМВД России Дмитрия Блохина.

"У нас в городе живёт замечательный человек - Владимир Анатольевич, спортсмен и друг животных, - пишет автор петиции. – Он инвалид, с оторванной в автомобильной аварии ступней, обвешал всю набережную кормушками для птиц, на свою пенсию кормит собак и кошек. А встретить его можно на набережной под Ленинградским спуском на площадке бокса, где по выходным он занимается с утра и учит боксу ребят... Его морально травят годами, травят его питомцев. Неужели человек заслужил к себе такое обращение?"

Петицию подписали уже больше 3 тысяч человек.

Корреспонденты samara.kp.ru продолжают разбираться в этой запутанной истории

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