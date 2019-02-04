2019-02-04T12:21:03+03:00
Общество

Пьяные признания и наволочки в унитазе: откровения проводницы о жизни на колесах

Почему в поезде нельзя пить в Новый год и где моются проводники в долгих рейсах
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Жизнь проводников не так спокойна и прекрасна, как кажетсяЖизнь проводников не так спокойна и прекрасна, как кажетсяФото: Евгения ГУСЕВА
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Молодожены в плацкарте и заводчики собак

Я работала проводником от разных городов – от Санкт-Петербурга, Саратова, Самары. В каждом рейсе есть свои прелести. Вот едешь в южном направлении и знаешь: три часа до Адлера будешь ехать вдоль моря. Так хорошо, особенно летом – люди отдыхают, машут тебе ручкой, красота. Единственный минус- частые остановки, а значит – духота, кондиционер-то не работает.

Я, к счастью, езжу в купе. Для меня это легче, чем плацкарт. Пассажиров меньше, значит, и убирать тоже меньше. Ну и вообще: никто не пинает по ногам, не лезет пяткой в лицо. Я первые три года ездила в плацкарте. То зэки бывшие едут и слушают свою музыку на весь вагон, молодые парочки пытаются заняться любовью, занавесив полку простынями, дети носятся и разбивают лбы друг об друга… Мрак. В купе спокойнее и контингент совсем другой.

В плацкарте - признаются проводники - ездить сложнее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В плацкарте - признаются проводники - ездить сложнееФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помню, как ехала пассажирка из Астрахани в Москву – больше суток в дороге. А барышня разводила собак, она везла 10 щенков чихуа-хуа размером с ладошку. Ей хватило ума приоткрыть на ночь дверь купе. Ночью ко мне в дверь долбится пассажир: около дверей в тамбур лежит щенок. Вернули его заводчице, и она все-таки закрыла купе. Утром переполох в вагоне. Из 10 кутят осталось шесть. Начали ходить по купе, собирать потеряшек. Одного так и не нашли. Видимо, кто-то себе забрал и отдавать не захотел.

Сухой закон в поезде

Пассажиры разные бывают, но неадекватов мало. Пить в вагонах нельзя, полиция, если увидит распечатанную бутылку, оштрафует. Некоторые по старой памяти начинаю хлестать водку, потом барагозят. Раньше я как делала: жаловалась только на буйных, которых и спать не уложишь. По-доброму старалась все уладить, пока не произошел неприятный случай.

Один пассажир как-то ввалился в купе, едва на ногах стоит.

- Саша, Сашечка, - говорит, - я как вас увидел, сразу понял: вы моя. Выходите за меня замуж!

Я стою, смеюсь. И тут ему поплохело прямо в моем купе. Потом убирала за ним полночи. Так что теперь не допускаю, чтобы кто-то сильно пьяный был, сразу вызываю наряд по дежурной кнопке.

Больше всего от пассажиров страдает туалет. Сейчас курсирует много поездов с вакуумными или биотуалетами. Там русским языком написано: «Не кидать бумагу в туалет». Все равно все кидают и туалет засоряется. А потом приходит механик чинить унитаз и достает оттуда наволочку или простыню. Если вдруг это читают люди, которые кидают постельное белье в унитаз в поезде, напишите, пожалуйста, зачем вы это делаете. Бывает, что забитый унитаз, взрывается. И все, что было внутри, течет по стенам туалета. Убирают все это проводники. Это отвратительно. А куда деваться?

Пейзажи за окном не всегда радуют глаз Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пейзажи за окном не всегда радуют глазФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«О нашем питании не думают»

Женщинам тяжело быть проводниками. Особенно хрупким молодым девчонкам. Приходится таскать мешки с бельем, зимой отбивать подвагонное оборудование ото льда, чтобы вагон не остановился по пути. Выходишь на крупной станции с ломиком и стучишь снизу. Помыться негде. Если рейс летний, то поливаемся в туалете из бутылки. Зимой моемся, только если в депо можно сходить в душ. Или в штабном вагоне, если он есть.

Холодильники есть не во всех вагонах. Бывает, летом наготовишь всего дома, возьмешь с собой, а у тебя в вагоне холодильника нет. Научились в микроволновке варить макароны со сливочнным сыром, запекать картошку с мясом, готовить гречку с тушенкой. Жить можно. В некоторых поездах в вагонах - ресторанах могут предоставить обед проводника за 150 рублей – первое, второе и компот.

Работа у проводников ответственная Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работа у проводников ответственнаяФото: Алексей БУЛАТОВ

Праздники в рейсе

Мы работаем и в выходные, и в праздники. В это время в поезде другая атмосфера – особенно если это Новый год, 23 февраля или 8 марта. Я в праздники всегда работаю. Семьи у меня нет. Как семью с такой работой заводить? А так хоть копеечку свою получишь. Мы в праздничные дни работаем по двойному тарифу. Обычно получаем 20-25 тысяч рублей. А если на новогодние праздники выходишь, то и 40 может получиться. Так что некоторые за эти рейсы в праздники даже дерутся.

Самое интересное – встречать Новый год в поезде. Это лучше, чем смотреть бесконечную «Иронию судьбы» и заедать оливье. Я уже 5 раз отмечала Новый год на посту. В этот раз до Ростова-на-Дону в рейс уходила 30 декабря. В эти дни ездят такие же пассажиры, как и всегда – кто домой к родственникам, кто по работе, кто по своим делам. Есть люди, которые специально берут билеты на новогоднюю ночь. Я два раза пересекалась с девочкой, которая просто так развлекается, знакомства новые ищет.

Им нравится атмосфера в поезде. В Новый год вагон похож на общежитие, где все празднуют. Я хоть и в купе работаю, все равно все с открытыми дверями сидят. А в плацкарте вообще фестивальный коридор. Все поздравляют друг друга, едой делятся, нас подкармливают.

Выпивать в вагоне не разрешают ни нам, ни пассажирам. Часов в 10 вечера 31 декабря всегда проходят полицейские, и больше они не возвращаются. После этого пассажиры начинают тихонько в купе разливать шампанское или что покрепче. Если честно, мы тоже на Новый год выпиваем, но немножко. Если что-то случится, а мы никакие, то мало не покажется.

На праздниках ехать в поезде весело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На праздниках ехать в поезде веселоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как проводники наживаются на пассажирах

Заработок наш зависит от количества рейсов. Чтобы получить стандартные 25 тысяч, нужно откатать 3-5 рейсов в зависимости от длительности и дальности. Но обмануть никого не получится, потому что есть такое понятие как перекатка. Тогда нарядные части не выпускают на работу и заставляют отдыхать две недели. Сколько проездил – столько же должен и дома провести. Выше потолка не прыгнешь, поэтому все и кидаются работать в праздники.

Официальный способ подзаработать – продавать товары. Вам по десять раз предлагают попить чай, потому что мы получаем проценты от продажи. Продашь чай на 2 тысячи рублей, получишь 8% к зарплате. Заставить купить товар мы не можем. Но у каждого свои методы. Есть фишка, что чай в вагоне всегда вкуснее. Вот я и предлагаю попробовать и проверить. Продаем почти все. Особенно быстро разбирают магнитики, тапочки, чай. Лапшу в основном сами покупают на станциях. Оставшиеся товары заставляют выкупать проводников, поэтому у нас есть стимул работать.

Неофициальных способов дохода намного больше. Раньше мы брали деньги за подзарядку телефонов и планшетов, за хранение вещей, за использование микроволновки. А теперь все стали подкованные, знают свои права, так просто не предложишь. Но бывают пассажиры, по которым сразу видно: никуда жаловаться не пойдут. Вот таким впариваешь платную зарядку.

Секрет с доплатой за купе стар как мир. Я, бывает, прохожу по соседним плацкартным вагонами и предлагаю переехать в купе за 75% стоимости билета. Многие соглашаются. Сумму эту делим на троих, с нее же ревизорам платим. Хоть какой-то, но плюс. Еще нас часто просят передать посылки, это тоже небольшая денежка. 300-500 рублей за это взять можно. Женщинам-проводницам мужчины иногда оставляют чаевые.

Проводников сейчас не хватает. Никто не хочет работать за копейки. Да и знаете, я вот тоже 15 лет езжу здесь, а все думаю: скоро уйду, это моя временная работа, не хочу работать здесь вечно, но пока катаюсь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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