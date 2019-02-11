«Давай деньги или я всех убью!»: Банда, грабившая самарские банки, готовилась к налетам в квартире главаря

Кто прячется за маской? Вопрос, который на протяжении года волновал полицейских Самары, расследовавших серию нападений на местные банки. Два бандита действовали дерзко и неуловимо, неизменно прятали лица, и попались лишь после того, как на дело отправился один из них — 12 сентября 2017 года налет кончился убийством охранника Петра Стрельцова. Спустя месяц задержали троих — Виктора Самсонова, Дмитрия Климова и Александра Шуваева. Сегодня, 11 февраля, присяжных начали знакомить с их преступлениями в Самарском областном суде.

Отцы, которые хотели деньги

— В июне 2016 года Самсонов создал на территории города банду, целью которой были разбойные нападения на банки. Он предложил своему давнему другу Климову помочь ему в этом, и тот согласился, — рассказывает прокурор отдела государственных обвинителей Александр Бритвин. — Самсонов закупал и хранил боеприпасы, занимался планированием, наблюдением за банками, распределял доход после нападений, находил автомобили для поездки к местам преступлений, которые они с Климовым совершали вдвоем. Последнее нападение, где было совершено убийство, создатель банды совершил в одиночку.

Александр Шуваев (справа) под следствием, но не под арестом - ему вменяют более мягкие преступления, чем его знакомымФото: Михаил ГОРЮНОВ

Шуваеву вменяют незаконное производство и оборот оружия и помощь создателю банды — своему брату — в последнем ограблении. Молодой человек из непригодных для стрельбы пистолетов и охотничьего карабина в дома делал самые настоящие боевые единицы.

Трое мужчин, у всех есть дети, многодетный отец Виктор работал на Птичьем рынке, Александр увлекался танцами, Дмитрий помогал в бизнесе Самсонову, с которым они знакомы 17 лет. Зачем им связываться с преступностью? Как говорил на следствии главарь группировки, деньги были нужны на красивую жизнь — автомобили, заграничные курорты, рестораны с подругами.

Костюмы, пистолеты, гранаты и лопата

Первое нападение на "Локо-Банк" в Самаре .Банду грабителей из Самары, похитивших в банках 15 млн рублей и убивших человека, выдала силиконовая маска видео

Все началось в августе 2016 года. Первым объектом для нападения стал офис «Безымянка» филиала «Самара» КБ «Локо-Банк». Виктор Самсонов являлся его клиентом и уже с июля 2016-го потихоньку наводил справки: время работы, количество сотрудников, наличие охраны и камер, пути отхода...К 24 августа план уже был готов. Самсонов предварительно купил костюмы строителей и каски с респираторами — в соседнем от банка доме шел ремонт, такая маскировка вряд ли бы привлекла много внимания. Климов купил лопату — чтобы придерживать дверь во время «действия» — и спортивную сумку — туда планировали сложить деньги.

— С 10 до 12 утра они встретились в квартире Самсонова на Солнечной и обсудили нападение. Потом подготовили костюмы, вооружились пистолетами — ПМ и ТТ — и ручными грантами Ф-1 и на «Рено Логан» поехали в сторону банка, — объясняет Александр Бритвин.

Злоумышленники припарковались у дома № 11 на Ново-Вокзальной и пешком пошли на Победу, 92 — там располагался нужный им офис. Первым зашел Виктор Самсонов, представился сотрудником газовой службы и спросил женщин-сотрудниц — чем у вас тут пахнет? В это время Климов подпер дверь лопатой. Сразу после его сообщник достал пистолет и прокричал:

— Это ограбление! Убью, если приедет группа немедленного реагирования!

Преступники силой и угрозами заставили сопротивляющихся сотрудниц провести их к кассам и открыть сейф. Добычей «респираторщиков» стали 7 миллионов рублей, 40 тысяч евро и 10 тысяч долларов.

Полгода налетчики не только праздновали, но и обдумывали следующее нападение. В этот раз «жертвой» выступил АО КБ «Солидарность» на пересечении Победы и Кирова. 3 февраля 2017 года в квартире Самсонова друзья снова распределяют свои роли, готовят оружие и уже на «Лэнд Ровере Дискавери» Климова едут до Физкультурной, 112. Там они натягивают на головы балаклавы, берут с собой строительные мешки — один для денег, другой для лопаты — и примерно в 16-25 выходят в сторону банка.

Арсенал, изъятый у преступников, оказался весьма солиднымФото: ГУ МВД России по Самарской области

Здесь события разворачиваются по похожему сценарию.

— Это ограбление, выполняйте наши требования и никто не пострадает! — Самсонов с порога дает понять сотрудникам цель визита, его компаньон в это время блокирует дверь.

Женщин-работниц банка запугали пистолетами, однако те открывать дверь в кассовое помещение отказались. Климов достал гранату, показал ее через стекло и даже бросил в лоток — после этого вопрос решился. Злодеи добрались до сейфа — Самсонов предварительно ударил кассиршу пистолетом по голове — и забрали оттуда почти 3 миллиона рублей, 4 тысячи евро и 4 с лишним тысячи долларов. На прощание криминальная парочка пообещала взорвать помещение, если кто-то сдвинется с места.

Первые неудачи и стрельба по дверям

13 июля 2017 года Климов и Самсонов наведались в офис «На Поляне» ПАО «Актив Капитал Банк» на Ново-Садовой. В этот раз на дело ехали на «Субару», а лица прятали за медицинскими масками и очками. Планировали снова на Солнечной у главаря.

Грабители припарковались на Губанова и до банка добирались пешком. Тут события приняли новый оборот — незваных гостей встретил охранник.

— Не дергайся, всем лежать, а то убью! — этими словами и нацеленным на лицо пистолетом Самсонов вынудил ЧОПовца сесть на колени.

Климов тем временем с помощью пистолетам и гранаты требовал открыть дверь к кассам, даже начал стрелять в замок, но это не помогло. В этот же миг сработала сигнализация и разбойники, испугавших, уехали ни с чем.

Для убедительности сотрудниц запугивали не только пистолетами, но и гранатамиФото: скрин с видео

После провала мужчины решили долго не ждать и уже днем 4 августа 2017 года наведались в ПАО «Невский» на 6 просеке. Сюда шли пешком — недалеко от дома Самсонова. В качестве масок вернулись «успешные» балаклавы.

— Всем лежать, это ограбление! — визит начался со знакомых уже фраз. Вышедших на встречу охранников попросили лечь на пол и положить руки за голову, естественно, аргументируя это демонстрацией огнестрельного оружия.

Пока незнакомцы требовали денег, все происходящее увидел сотрудник банка, заходивший с улицы. Он побежал за помощью, а налетчики, заметившие свидетеля, поспешили скрыться и снова ушли с пустыми карманами.

Попросил не дергаться и убил

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/621201" frameborder="0"></iframe> В Самаре разыскивают налетчика, который убил охранника банка.Михаил ГОРЮНОВ

Видимо, неудачи не прошли бесследно, и Самсонов следующий поход в банк организовал самостоятельно. Попросил Шуваева сделать ему пистолеты и собрать информацию о «Локо-Банке» на Безымянке, куда банда уже наведывалась год назад. Александр пришел туда под видом клиента, запомнил, где камеры и обратил внимание на наличие представителя ЧОП.

12 сентября за 10 минут до конца рабочего дня Виктор Самсонов в силиконовой маске вошел в офис, достал пистолет Макарова, навел на охранника Петра Стрельцова и потребовал:

— Не дергайся! Сядь на стул и все будет спокойно!

Петр Стрельцов не смог оказать сопротивление преступникамФото: Из личного архива

Тот не послушался, пытался выбить оружие из рук злодея резиновой дубинкой, но не смог этого сделать. Виктор выстрелил не менее трех раз. Пострадавший на следующий день умрет в больнице.

В тот же вечер Самсонов проследовал к кассиру — женщина работала во время ограбления и в 2016 году — и криками требовал впустить его:

— Открывай кассу, давай денег или я всех убью! Я охранника уже убил!

Подчиняться ему отказались, тогда мужчина с двух пистолетов прострелил дверь и добрался до денег. Добычей оказалась солидная — свыше 5 миллионов рублей. После бандит убежал из банка и уехал домой на «Субару».

Вину признают, но не все

Самсонова, Шуваева и Климова задержали в середине октября. Маски, пистолеты, гранаты, патроны, одежда для нападений — все это оперативники нашли в гаражах Виктора на Солнечной и 6-й Просеке.

Сейчас позиция у всех разная. Братья Самсонов и Шуваев вину свою признают и раскаиваются в содеянном. Адвокаты Александра подчеркивают, что он к банде и разбойным нападениям не имеет отношение — только делал оружие. Дмитрий Климов категорически отрицает свою причастность к группировке и тому, что ей вменяют. Лицо от камер журналистов он прячет за медицинской маской.

Дмитрий Климов прячет лицо за маской и в Самарском областном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ

Разбирательства обещают быть долгими. Поскольку в лицо налетчиков никто из потерпевших не видел, опознавали их по голосу и росту. В среду перед коллегией присяжных выступят свидетели и пострадавшие — каждый эпизод рассмотрят отдельно. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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