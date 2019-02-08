2019-02-08T11:55:58+03:00
Происшествия

«Из чувства ответственности»: стрельбу по собакам в центре города устроил бывший чиновник-спецназовец

Константин Фоменко - бывший глава Октябрьского района Самары
Стас Ведерников
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По словам Константина, он сам пострадал от собакиПо словам Константина, он сам пострадал от собакиФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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8 февраля в мировом суде Ленинского района начали рассматривать дело о стрельбе на пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской. Напомним, происшествие случилось 30 января. Мужчина на черном Land Cruiser 200 начал стрелять из травматического пистолета в псов, которые якобы напали на прохожую. К стрелку присоединились еще три че6ловека. Хозяин собак Владимир Шумилин вступился за них. В итоге ему прострелили кисть. У пострадавшей собаки кличке Лорд – ножевые и огнестрельные ранения.

Суд рассматривал дело об административном правонарушении – «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».

«Я пытался защитить себя»

Долгое время имена нападавших держали втайне. И только перед судом стало известно имя стрелка. На собак напал Константин Фоменко, бывший глава Октябрьского района Самары. Сначала мужчина пытался порезать собак ножом, а потом достал травматический пистолет.

Адвокат Фоменко попросил перенести судебное заседание. Он заявил, что не успел ознакомиться с материалами дела. На суд пришли зоозащитники и соседи Владимира Шумилина или, как его прозвали в сети, дяди Вовы.

Экс-глава Октябрьского района прокомментировал, зачем стрелял в собак в центре Самары.

Константин Фоменко (К.Ф.): Я стрелял в стаю бродячих собак и случайно попал в этого человека. Они кидались на женщину.

Слушатели (С): Женщину нашли?

К.Ф.: Не знаю, следствие идет.

С.: Насколько известно, никакой женщины не было, никто на нее не кидался.

К.Ф.: Идет следствие. Мне не было резона просто так останавливаться.

С.: Почему вы решаете, кому жить, кому не жить?

К.Ф.: Я не решал, я пытался защитить себя. У меня тоже есть укусы на ноге.

С.: Вы действительно раньше занимали должность главы района?

К.Ф.: Да.

С.: Поэтому чувствуете безнаказанность?

К.Ф.: Нет, не из-за этого. Наоборот, это чувство ответственности.

С.: Зачем носить с собой нож и огнестрельное оружие?

Адвокат Владимира Шумилина попросила не комментировать, взаимодействовали ли нападавшие с ними Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Адвокат Владимира Шумилина попросила не комментировать, взаимодействовали ли нападавшие с нимиФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Тогда за Фоменко ответил его адвокат.

- Уважаемые господа, я попрошу внимания. Возможно, мы дадим какие-либо комментарии после окончания судебного процесса. Сейчас давать какие-либо комментарии считаю преждевременным. Прошу нас извинить. До новых встреч! – заявил защитник стрелка Максим Москалев.

Владимир Шумилин, хозяин собак, по-прежнему уверен: на женщину собаки не нападали. Просто стрелок хотел "навести порядок". Вопрос, выходили ли нападавшие на связь, дядя Вова не комментирует.

Между тем, на слова Константина Фоменко о том, что выстрел был случайный, Шумилин вспоминает: "Он целился мне в пах, а я успел прикрыться рукой".

Владимир Шумилин (дядя Вова) намерен идти до конца Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Владимир Шумилин (дядя Вова) намерен идти до концаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Охрана мэра и покушение

Константин Фоменко – спецназовец. Сначала он был охранником бывшего мэра Самары Георгия Лиманского, потом директором парка им.Гагарина, а затем заместителем главы администрации Волжского района. В начале «нулевых» он стал главой Октябрьского района.

Главное, чем экс-руководитель районной администрации запомнился горожанам, - покушением на него. В 2004 году Константин Фоменко вышел из квартиры. В него и в его водителя выстрелил неизвестный из пистолета «Макарова». Мужчины получили серьезные ранения.

Возможно, после этого у мужчины появился целый арсенал оружия. На него, как сообщает «Волжская коммуна», зарегистрированы пистолеты «Оса», два пистолета ИЖ-79.9Т, карабин «Соболь», ружье «Рысь-К», «Сайга-12к», охотничье ружье «Браунинг» и гладкоствольное ружье «Бенелли».

Сейчас подсудимый работает заместитель директора заместитель директора ООО «Абсолют».

Следующее заседание судья назначила на 15 февраля.

Лорду прострелили бок, он плохо себя чувуствует Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Лорду прострелили бок, он плохо себя чувуствуетФото: Альберт ДЗЕНЬ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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