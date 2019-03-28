В Самаре хотят заменить кондукторов терминалами. Идея хорошая, если все сделать правильно

ТТУ в Самаре собралось закупить несколько десятков валидаторов для общественного транспорта. Это такое устройство, с помощью которого можно оплатить проезд – приложил транспортную карту и готово. Крепятся такие терминалы к поручням. Кондукторы не нужны.

Пока речь идет не обо всем общественном транспорте города, а только о 76 троллейбусах. Могут установить и в трамваях, но это маловероятно.

- Необходимо поставить 76 стационарных терминалов с печатью чеков в комплекте с кронштейнами, - говорится в документах. – Максимальная цена контракта – 6,95 млн рублей.

Именно столько власти готовы заплатить компании, которая предоставит и установит эти самые валидаторы.

Идея-то, вроде, хорошая. Приложил карту и поехал, никаких ссор и «передайте за проезд» через весь салон. Благодать. Только если все сделать по уму. А иначе начнется кавардак.

- Мне эта идея не нравится, - с ходу заявляет корреспонденту сайта samara.kp.ru председатель правления ассоциации «Центр общественного взаимодействия» Андрей Ишмуратов.

Сразу же интересуемся:

- Почему? В чем подвох?

- Все упирается в турникеты, - объясняет Ишмуратов. – Если просто поставить валидатор, чтобы люди прикладывали карту и так оплачивали проезд, это идея неплохая. Но нужен же контроль. Если следить за тем, все ли оплатили, будут контролеры, то они должны делать обязательный обход. Хотя бы один раз за рейс они должны зайти в автобус. Это будет эффективно – контролеров нужно меньше, чем кондукторов. Сейчас же предлагают установить турникеты. Это хуже. Они задерживают посадку, да и люди просто не будут платить.

Ишмуратов приводит в пример Москву. Там от турникетов отказались. Все потому, что люди просто-напросто заходили в среднюю дверь, где нет турникетов.

- Единственное, где можно установить турникеты – это какие-то маршруты в отдаленных частях города, - считает Ишмуратов. - Например, маршрут из Прибрежного. Зачем катать туда кондукторов? Люди все равно садятся на конечной и выходят в городе. Идея с городскими троллейбусами мне кажется плохой.

Кроме того, есть еще одна проблема. Патент. Москва за технологию турникетов заплатила большие деньги. Как Самара будет решать этот вопрос – не ясно. Если обладатели патента решат пойти в суд, то смогут взыскать с города кругленькую сумму.

Между тем турникеты в некоторых городских троллейбусах вот-вот появятся. Пока речь о тех «рогатых», которые ходят по маршруту №6 – от Губернского рынка до улицы Грозненской. Кондукторов заменят турникетами в начале апреля.

- Запуск нового способа оплаты проезда в троллейбусах №6 может произойти уже на следующей неделе, - прокомментировали новость в департаменте транспорта Самары.

Чиновники считают, что турникеты не помешают троллейбусам приходить вовремя, а из-за того, что кондукторов станет на 15 человек меньше, ТТУ начнет тратить меньше денег.