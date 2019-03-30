2019-03-30T12:43:01+03:00
Общество

Погода на апрель 2019 в Самаре: второй месяц весны начнется с дождя

Прогноз погоды на апрель 2019 в Самаре, рекорды месяца, народные приметы.
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Природа уже просыпается, но окончательно проснется лишь во второй половине апреляПрирода уже просыпается, но окончательно проснется лишь во второй половине апреля
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Погода на апрель 2019 в Самаре, по данным синоптиков, не готовит неприятных сюрпризов. Температура будет в пределах нормы: уже сейчас солнце светит по-весеннему. Среднюю температуру синоптики прогнозируют на уровне +6,5 градуса.

- 1 апреля ожидаем небольшой мокрый снег и дождь, ветер подует северо-восточный, а темппература опуститься до +3 +8 градусов днем. Ночью холоднее, -3 +2 градуса, - отмечают синоптики Приволжской УГМС.

В Гидрометцентре России поделились прогнозом на первую неделю апреля: температура будет около +7 градусов. В среду осадки закончатся. В целом апрель обещает быть не слишком дождливым.

В целом погода в апреле в Самарской области соответствует народным поверьям о том, что в апреле семь погод на дворе. Она резко меняется: то идет дождь, то светит горячее солнце. В среднем на протяжении многих лет температура в апреле колеблется между 5 и 9 градусами тепла. В истории были и очень холодные апрельские ночи: до -24 и -29 в 1963 и 1979 году, например.

Но во второй и третьей декаде уже начинается интенсивное нарастание тепла. Иногда перед майскими праздникаи температура уже разогревается до +28, +33 градусов (так было, например, в 1982, 1995 годах). Апрель 1995 года был самым теплым в истории: тогда температура превышала норму на 6-10 градусов.

Через отметку в +10 температура обычно устойчиво переходит с 24 по 29 апреля. Снег в основном окончательно тает в первой половине месяца. Количество осадков в месяц - около 23-41 мм. При этом в последние годы осадков становится все меньше. Неприятный апрельский гость - сильный ветер и пыльные бури, которые случаются в Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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