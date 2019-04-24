2019-04-24T16:09:00+03:00
Происшествия

В Самаре расстреляли машину ритуальщика, замешанного в скандале с гробом и покойником у здания правительства

Предприниматель Алексей Воробьев уверен, что нападения на него и коллег устраивают конкуренты, и требует от полиции вмешаться
Михаил ГОРЮНОВ
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Так выглядит иномарка Воробьева после расстрела неизвестных, к счастью, в машине не было людейТак выглядит иномарка Воробьева после расстрела неизвестных, к счастью, в машине не было людейФото: из личного архива
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Закинули в домик и угрожали убийством

Разборки в духе суровых девяностых произошли в Самаре 23 и 24 апреля. В центре внимания оказался индивидуальный предприниматель Алексей Воробьев, тот самый, что помогал Анне Плотниковой из Тольятти похоронить своего экс-супруга Валерия Малеева, гроб с телом которого в итоге положили у здания правительства региона. На коллег мужчины два дня подряд нападают неизвестные.

По словам мужчины, накануне его работников пытались убить на кладбище около поселка Мехзавод.

— В период с часу до двух мой сотрудник оформил направление на спецкомбинате и поехал на кладбище Мехзаводское, заказывать могилу, — рассказывает Алексей корреспонденту «Комсомольской правды — Самара». — Там к нему подошли двое людей, стали угрожать ему — «Мы тебя сейчас убьем, зарежем!» Потом подняли на руки и кинули его в домик, где избивали, угрожали ножом и пистолетом.

На месте избиения коллеги Алексея работали сотрудники полиции Фото: соцсети

На месте избиения коллеги Алексея работали сотрудники полицииФото: соцсети

У потерпевшего оказался в руках телефон, он успел набрать 112 и сообщить дежурному — «Убивают!» Налетчики отобрали у парня мобильник, разбили и ушли, бросив нож.

— Приехали сотрудники полиции, изъяли холодное оружие, но пока никакого решения нет. Более того, мы уверены, что один из нападавших — из «Дома Ангелов», но он утверждает, что никакого отношения к кладбищу не имеет. Хотя зачем-то приехал туда, — продолжает Воробьев.

Машину рубили и расстреливали

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Сегодня события развивались еще страшнее. Утром представители ИП Воробьева поехали на кладбище в Рубежном — там хотели сперва упокоить упомянутого выше Малеева. Они пошли копать могилу и в какой-то момент услышали выстрелы.

— Двое мужчин расстреливали наш автомобиль «Шевроле» из оружия и били его топором. Хорошо, что никого не было в машине. Сейчас на место вызвали полицию, жду информацию от ребят, — делится наш собеседник.

Алексей считает, что происходящее связано с конкуренцией на ритуальном рынке и не факт, что преступников найдут:

— Не выявили никаких нарушений после той истории с Малеевым, не очень верится, что и сейчас будет результат! Неужели, они хотят, чтобы дошло до убийства?! Как в Челябинске? Надеюсь, реакция будет. Мы с ребятами сейчас пребываем в настоящем шоке.

По информации полиции, вчера в результате драки пострадал один человек.

В Самаре расстреляли автомобиль ритуального агента.

— Сегодня утром на Рубежном произошел конфликт между представителями двух ритуальных организаций. Была стрельба, поврежден автомобиль. В деталях разбираются полицейские Куйбышевского района, — отмечают стражи порядка.

Никаких уголовных дела пока не заведено. Сейчас по каждому из описанных случаев силовики проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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