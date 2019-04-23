Собирала жертвы в «саду»: в Самаре 16-летняя девушка организовала в сети игру смерти и вовлекала в нее подростков

«Набор в игру, все подробности лично». Такое объявление и ссылка «Лампа» появились 8 апреля «Вконтакте», в группе с депрессивно-суицидальным контентом, в названии которой упоминается печально известный «Синий кит». Вместе с подписчиками сообщение попалось агентам Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Молодежная Служба Безопасности», отслеживающим в социальных сетях посты с сомнительным содержанием.

Таким объявлением приглашали в игруФото: Из личного архива

Прошла через «Синий кит» и «Сову»

— Аккаунт, на который вела ссылка, раньше нашими наблюдателями не фиксировался, было принято решение вступить с автором в диалог с фейка, изображающего депрессивного подростка, которого интересуют участие в подобных играх, — рассказывает «КП-Самара» руководитель «МСБ» Леонид Армер. — Контакт был установлен, удалось выяснить номер телефона, закрепленного за этим аккаунтом по ссылке. Он оказался связан с банковской картой и аккаунтом «Сбербанк-онлайн» на имя Тина Б., а также с неустановленными страницами в Инстаграме, Одноклассниках и «ВК».

В ходе беседы борцы за чистый интернет узнали от «Лампы», что она «в теме» с 2016 года. Участвовала практически во всех известных смертельных играх — «Тихий дом», «Синий кит», «Сова никогда не спит» и «Ф-57». До финала так и не дошла. Зато теперь Тина сама организовала опасные развлечения.

Детям давали имена цветов, каждый должен был поставить соответствующую фото на аватаркуФото: из личного архива

Отрывок из диалога, агента и куратора (орфография и пунктуация сохранены):

Агент: А игры как назывались ваши или группы?

Лампа: Сначала я брала просто синий кит. Но та что сейчас я назвала сад.

Агент: Сад? ой, а есть группа? как здорово, прямо как раньше... а вы давно вернулись в тему?

Лампа: Когда наберу людей раздам номера и каждому присвою какой то цветок. Нет не давно

Агент: ух ты. Цветок. а у вас.. у вас были успешные игры?

Лампа: Нет, мне приходилось тоже закрываться.

...

Агент: а почему вы решили стать куратором? у вас был наставник?

Лампа: У самой мысли о суициде и не хочу делать это одна. Умирать так красиво. Только тут есть момент, что если человек передумал он может уйти в любой момент.

В «саду» в первые дни собралось 15 человек, в дальнейшем эта цифра выросла. После этого пост о наборе из группы «Вконтакте» исчез.

Жертвам давали имя цветов

Вступительное сообщение для каждого участника выглядело примерно такФото: Из личного архива

Первое задание уже было связано с насилиемФото: из личного архива

Волонтеры подвели к Тине несколько своих агентов, которые должны были непосредственно играть. Куратор с охоткой их приняла. Одному дали 23-й номер и имя «Горицвет», попросив также поставить фотографию этого растения на аватарку. Затем у игрока потребовали почистить беседу в общем чате и пригласили в приватный. Там «Лампа» сообщила, что задания будут постепенно усложняться.

Самая первое указание носило статус «проверочного» — сделать три пореза на плече в виде треугольника и сфотографировать это на фоне бумажки со своим ником. Смерть куратор пообещал в конце третьей недели. Какой она будет, решит жребий. Еще один важный момент — об игре никому нельзя рассказывать.

И Горицвету, и Лютику давали одинаковые заданияФото: из личного архива

Куратор старался наладить с участниками доверительные отношенияФото: Из личного архива

Судя по следующему списку, насилие над собой разбавляли с задачами: 2. Нарисовать все, что не нравится и сжечь это изображение; 3. Сделать сильный порез на спине или плече, снять на камеру; 4. Описать свои депрессивные чувства...

— Стиль ведения игры напомнил нам кураторов 2016-2017 годов, когда они не просто выдавали задания, а стремились узнать внутреннее состояние игрока, общались с ним о жизни. Все это делается для понимания методов манипулирования, — объясняет Леонид. — Тина создала для общения игроков общий чат под названием «SAD» (обыгрывается слово «сад» и английское слово «печаль»). Для идеи игры она взяла тему «сада», в котором будут находиться игроки-цветы через присвоение им названий и аватаров с изображением цветов. Аватар чата тоже является характерным изображением, отображающим название игры, ник-нейм куратора и суицидальность тематики. Все похоже на то, что было раньше.

Игроки, судя по возрасту - еще совсем детиФото: Из личного архива

По словам нашего собеседника, после 4 заданий их агенту внезапно поступило указание выйти из общей группы, поменять ник и аватар на обычный, удалить все истории переписки. Объяснений никаких не последовало. Обещали потом.

Похожим образом события развивались и со вторым агентом в «саду». «Лютик» дошла до пореза плеч, после чего игра резко оборвалась. Между собой участники, младшему из которых было 13 лет, а старшему 17, делились версиями, что в чате завелась «крыса».

Девушка со сложной судьбой

Игра остановилась не случайно. Собранный своими «кротами» материал представители «Молодежной службы безопасности» передали сотрудникам регионального ГУ МВД. Оперативники откликнулись, изучили все сведения и за два дня установили личность куратора. Тина, 16 лет.

— Девушку задержали. Как и у многих выявленных и задержанных кураторов-подростков, она оказалась в сложной жизненной ситуации — перенесла потерю близких людей, — говорит Леонид Амер. — Видимо, при подобных событиях у некоторых подростков возникают «собственные отношения со смертью» и, по предположениям психологов, возможны варианты «попытки контроля смерти» или «проецирование желания умереть» на окружающих. Тем более, в этом случае куратор упоминала о том, что хочет совершить суицид вместе с игроками.

С каждым разом задания куратора из Самары набирали оборотыФото: Из личного архива

Девушка признала свою вину и раскаялась. Сейчас силовики проводят детальную проверку ее деятельности. Жертв у Тины пока не обнаружено. С ней провели профилактическая беседу и дали понять, что в следующий раз разговорами не отделаться — еще что-то подобное и будет заведено уголовное дело.

Большой вклад в разоблачение Тины внесли волонтеры из ЛНР и Крыма, а также Санкт-Петербурга. Сами же общественники, общаясь с корреспондентом «Комсомолки» отметили, основываясь на своем почти 3-летнем опыте расследований подобной тематики, оперативность действий сотрудников самарской полиции.

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