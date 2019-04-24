«Дадим по голове и оставим замерзать»: зек, искавший богатых родителей «Вконтакте», угрожал матери похищенного ребенка

«Ваш сын ждет звонка»

«Я этот день помню поминутно. Когда ты выходишь, и твоего ребенка кто-то увез, неизвестно, останется он жив или нет... Это ужас» — Елена Заркова, мама 5-летнего Димы, которого год назад похитили в Кинеле, до сих пор тяжело вспоминает те события и с трудом сдерживает слезы. Накануне она рассказывала о преступлении в суде, где впервые встретилась с киднепперами, забравшими ее сына 24 января 2018-го. Организатора кражи в зале не было — Руслан Бакиев, также известный как «Паук», слишком шумно себя вел на предыдущих слушаниях и его отстранили от участия в процессе вплоть до приговора.

— Я собиралась на работу, дочь Викторию нужно было отвезти в школу, сына к бабушке. Он в садик тогда не ходил, простудился, — говорит Елена. — Они спустились первыми, чтобы не толпиться и воздухом подышать, я минут через пять. Когда одевалась, «Вконтакте» пришло сообщение — «Ваш сын ждет звонка». Не придала значение, думала мошенничество, спам...

Женщина вышла к подъезду, дочка стояла одна. На вопрос — «Где Дима?» — растерянная Вика ответила, что 3 человека в медицинских масках подошли к ним, какая-то девушка из их числа взяла его на руки и отнесла к машине, похожей на черную «Приору».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/692829" frameborder="0"></iframe> Екатерина Косарева рассказывает, как похищала сына банкирши из Кинеля.

— Я побежала к домофону, позвонила супругу, попросила спуститься, — делится потерпевшая. — Металась по двору, зашла к соседке, чей муж таксист. Думала, что кто-то из его коллег по ошибке забрал Диму, ведь у нас там много детей живет. Нет.

Торговаться не получилось

Семья Зарковых по телефону 112 сообщила в полицию, а Елена на телефон примерно в ту же минуту пришла СМС — «Перезвоните мне пожалуйста». На том конце провода оказался мужчина с восточным акцентом, лет 35-ти, спокойно заявивший — «Он у нас, если будете все требования выполнять, то он будет живой и здоровый. Не надо обращаться в полицию, как и хотели — отвезите Вику в школу, езжайте на работу, как подъедете — позвоните мне».

Забрала Диму от дома в Кинеле Екатерина Косарева - главная сообщница Руслана Бакиева

— Он озвучил такие вещи, будто знал весь мой распорядок, мою жизнь. Я поняла, что за мной следили и, возможно, не один день, — предполагает участница процесса. — Когда подъехала, позвонила ему. Он сказал — «Заходи и жди начала рабочего дня».

В 8-30 состоялся еще вызов. В этот раз преступник раскрыл карты: «Как вы понимаете, цель не сам ребенок, нам нужны деньги. Сколько в кассе денег?» Как удалось выяснить Елене — тогда руководителя дополнительного офиса «Сбербанка» в Алексеевке — 2 миллиона 600 тысяч рублей. Вымогатель выразил недовольство, сказал, что мало, но все все-таки потребовал 2 миллиона и дал 40 минут:

— Не выполните, отвезем сына в лес, пару раз по голове дадим и вы его не увидите. Оставим замерзать.

Елена понимала, что такую крупную сумму ей не дадут, пыталась сторговаться до 500 тысяч, но злодей лишь посмеялся — «Вы что, в 500 тысяч оцениваете жизнь? 2 миллиона и не копейки меньше!»

Деньги в мусорном баке

Спорить оказалось бесполезно, банкирша объяснила коллегам ситуацию, написала заявку на кредит, оставила расписку и получила деньги. Передать их нужно было в Самаре. Ехать туда пришлось на первом попавшемся такси, на авто Елены кто-то проколол колесо. С полицией мама ехать побоялась — думала за ней слежка.

На подъезде к городу оперативники попросили Заркову ехать в отдел полиции на Заводском шоссе, готовиться к спецоперации. Там ей позвонил супруг, сказал, что Диму нашли в подъезде — жильцы многоквартирного дома на Ташкентской. Она поверила только тогда, когда муж прислал фотографию.

Накануне дело рассматривали в Кировском районе, ведет же следствие Приволжский окружной военный судФото: Михаил ГОРЮНОВ

— Полицейские сказали, что поймать преступников все равно надо, поэтому мы решили продолжать операцию по задержанию, на меня нацепили какое-то оборудование. Я отвечала на звонки похитителя, который постоянно спрашивал — «почему так долго?», — рассказывает Елена. — Взять в полиции посоветовали не 2 миллиона, а 200 тысяч. Ребенка уже нашли, незачем рисковать деньгами.

Женщину заставили приехать к ТЦ «Орбита», оттуда звонивший объяснил ей, куда идти. Пунктом назначения стал закрытый мусорный контейнер в одном из дворов. Именно в него Елена положила коробку с валютой. Рядом никого не видела. После этого с незнакомого номера пришла СМС с адресом дома на Ташкентской — того самого, где мальчика уже нашли некоторое время назад.

1 миллион 300 тысяч за моральные страдания

Спустя несколько минут подозреваемых задержали. Мать, наконец, увиделась с сыном:

— На Диме не было никаких повреждений. Он рассказывал, что в машине плакал, ему было жарко, хотел к маме. Затем он играл со своей игрушкой, потом незнакомая тетя, забравшая его от дома, купила ему какую-то игрушку. Я ее выкинула.

После случившегося Елена не могла несколько дней нормально работать. Постоянно думала о случившемся. Сынок тоже изменился в поведении — стал более внимательным к происходящему вокруг. Говорить о собственном похищении он не любит.

Елена до сих пор с трудом вспоминает события, которые произошли с ее семьейФото: скрин с видео

Сейчас жительница Кинеля трудится в той же должности, что и раньше, но уже в другом офисе «Сбербанка». На своих страницах в социальных сетях она всю информацию почистила. Не случайно — «Вконтакте» она делилась информацией о семье, детях, работе, своей жизни...именно там ее и нашел Бакиев, который, как считают следователи, только тем в колонии и занимался, что искал жертв в интернете. Именно «Паук», уверены правоохранители, и раздавал Зарковой указания и угрозы по телефону.

"Волк в овечьей шкуре": зек собирал информацию в родительских чатах и организовывал похищение детей 00:00 00:00

Руслану, а также его подруге Екатерине Косаревой, Елена предъявила иск — 500 тысяч рублей с каждого за моральные страдания. По 100 тысяч она требует с Толмачева, Нагиева и Бахтеева — других участников похищения.

Будут ли назначены выплаты и сколько — решит судья Олег Семенов. Рассмотрение громкого дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Похитители детей во главе с зеком, искавшим жертв в «Подслушано», пытались украсть первого ребенка два раза

Участники группировки Руслана Бакиева сначала хотели вырвать маленького Тимура из Тольятти прямо из рук папы, а потом забрать из частного детского сада (подробности)

«Это шоу!»: обвиняемый в организации похищений самарских детей зэк жалуется на судью и нарушения в расследовании его дела

Руслан Бакиев считает, что многие доказательства против него и его преступной группировки сфабрикованы и просит вернуть материалы по делу в прокуратуру (подробности)

Находил жертв в «Подслушано»: самарский уголовник по кличке Паук воровал малышей из детсадов

Матерый преступник прямо из тюрьмы проник в родительские чаты и передавал информацию о детях подельникам на волю (подробности)

Похищением ребенка банкирши в Самарской области руководил организатор убийства сотрудницы МЧС

Организатор преступления отбывает наказания в колонии строгого режима в Тольятти (подробности)

Похитителям сына банкирши из Кинеля вменяют еще одно похожее преступление

Как рассказали "КП-Самара" силовики, подозреваемые пытались похитить ребенка из тольяттинского детского сада (подробности)