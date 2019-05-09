2019-05-09T22:49:32+03:00
Общество

День Победы 2019 в Самаре: военный вальс, песни Маршала и яркий салют

В Самаре отметили День Победы 2019, для жителей и гостей города подготовили яркую программу [фотографии и видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Большинство горожан остались довольны ярким салютомБольшинство горожан остались довольны ярким салютом
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Подходят к концу празднования Дня Победы 2019 в Самаре и области. Региональные власти в честь 74-летия триумфа советского народа в Великой Отечественной войне организовали для местных жителей и гостей города масштабную программу. Участники гуляний деляется в социальных сетях фотографиями и видео с места событий.

Началось все с самого утра. На площади Куйбышева - самой большой в Европе - состоялся Парад Победы. На нем была представлена уникальная военная техника, воочию за ней и участниками Парада наблюдали более 20 тысяч человек, среди которых, конечно, были и ветераны войны.

Станцевать вальс мог любой желающий Фото: СОЦСЕТИ

Станцевать вальс мог любой желающийФото: СОЦСЕТИ

По традиции в День Победы по центру города прошел “Бессмертный полк”. Почти 50 тысяч человек с портретами своих предков - героев военных лет - вступили в его ряды. Среди них оказались и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также депутат Александр Хинштейн.

Площадь Куйбышева осталась эпицентром праздника и ближе к вечеру. Так, каждый желающий смог принять участие в массовом исполнении вальсов военного времени. Торжественный концерт начался в 17-00, на нем выступили лучшие коллективы губернии: Государственный Волжский русский народный хор, ансамбли Задумка и Искорки, коллектив Самарского оперного театра.

Александр Маршал на Дне Победы в Самаре 2019.

- Перед самарцами также выступил талантливый словенский певец Сашо Гачник, прибывший на праздник вместе с почётным Консулом России в Словении Душаном Черне по приглашению Дмитрия Азарова, - рассказывают в департаменте информационной политики региона.

Александр Маршал порадовал горожан своими песнями Фото: СОЦСЕТИ

Александр Маршал порадовал горожан своими песнямиФото: СОЦСЕТИ

Кульминацией представление стало выступление звездного гостя. Александр Маршал на глазах у почти 20 тысяч зрителей исполнил свои главные хиты. Публика, в большинстве своем, осталась довольна.

- Не очень много песен Маршала знаю, но “Белый пепел”, например, достаточно известная. Немного шалил звук, но в целом - очень хорошо и душевно получилось, - делится эмоциями местный житель - Иван.

- Я благодарю всех за то, что вы храните эту память,за то, что вы сегодня здесь, за то, что мы вместе прошли сегодня в «Бессмертном полку». Мы вспомнили всех погибших - они прошли вместе с нами,- подчеркнул в свою очередь губернатор Дмитрий Азаров со сцены.- В наших жилах течет кровь победителей. И этим мы сильны!

Салют 9 мая 2019 года в Самаре.2 Likes, 1 Comments - andrey (@andreybeast_) on Instagram: День Победы

После концерта известного музыканта начался праздничный салют. Видно его было со всех уголков города. Десятки залпов под восторженные “Ура!” порадовали волжан, собравшихся на набережной у Загородного парка и площади Куйбышева. Правда, нашлись и недовольные - некоторые считают, что в прошлом году салют был поярче.

Салют в День Победы 2019 в Самаре .0 Likes, 1 Comments - Анатолий (@ant27299) on Instagram

После фейерверка самарцы стали разъезжать по домам. Власти организовали дополнительный общественный транспорт, но на небольшие проблемы с его движением и загруженностью жалобы от горожан все равно поступают.

Вот такой фейерверк наблюдали в Тольятти Фото: Яков КНЯЗЕВ

Вот такой фейерверк наблюдали в ТольяттиФото: Яков КНЯЗЕВ

Тысячи горожан наблюдали за салютом на площади Куйбышева Фото: СОЦСЕТИ

Тысячи горожан наблюдали за салютом на площади КуйбышеваФото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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