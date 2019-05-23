Весь в грязи и мазуте: на берегу Волги нашли измученного бобра

В Самаре в беду попал бобер. Его заметили на берегу Волги в районе развлекательнонр центра «KIN.UP». Очевидцы сообщили, что крупнейший представитель грызунов сидит на берегу, весь перепачканный нефтепродуктами.

Помочь зверю взялись сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства. Первым делом животное нужно было поймать. Пока на место событий ехали специалисты, бобер успел уйти по берегу в район бывшего Силикатного завода.

Поймали его сачкомФото: предоставлено зоопарком

- Ловили мы его сачком, - рассказал корреспонденту samara.kp.ru главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко. – После отлова привезли его в зоопарк. К счастью, загрязнение оказалось несущественным. Мы протерли ему шерсть тряпкой, затем его осмотрели ветеринары.

Состояния зверя специалисты оценили как удовлетворительное. Ветеринарным врачом зоопарка была проведена поддерживающая терапия. Откуда в городе взялся бобер, неизвестно. Быть может, он пришел к людям, чтобы попросить их о помощи?

Бобер бродил по берегуФото: предоставлено зоопарком

- Может быть, он приплыл с другого берега. В Самарской области сейчас бобров много. А быть может, он пришел по берегу, - рассуждает Александр Кузовенко. – Сотрудники Департамента охоты и рыболовства бобра уже отпустили в привычную среду обитания. А зачем его держать? Если есть возможность вернуть дикое животное в природу, это лучше сделать сразу.

Специалисты надеются, что бобер будет жить долго и счастливо в природе.

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