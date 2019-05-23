2019-05-23T15:57:59+03:00
Дом. Семья

Весь в грязи и мазуте: на берегу Волги нашли измученного бобра

Животное уже отмыли и отпустили на волю
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Животное пострадало незначительноЖивотное пострадало незначительноФото: предоставлено зоопарком
Изменить размер текста:

В Самаре в беду попал бобер. Его заметили на берегу Волги в районе развлекательнонр центра «KIN.UP». Очевидцы сообщили, что крупнейший представитель грызунов сидит на берегу, весь перепачканный нефтепродуктами.

Помочь зверю взялись сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства. Первым делом животное нужно было поймать. Пока на место событий ехали специалисты, бобер успел уйти по берегу в район бывшего Силикатного завода.

Поймали его сачком Фото: предоставлено зоопарком

Поймали его сачкомФото: предоставлено зоопарком

- Ловили мы его сачком, - рассказал корреспонденту samara.kp.ru главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко. – После отлова привезли его в зоопарк. К счастью, загрязнение оказалось несущественным. Мы протерли ему шерсть тряпкой, затем его осмотрели ветеринары.

Состояния зверя специалисты оценили как удовлетворительное. Ветеринарным врачом зоопарка была проведена поддерживающая терапия. Откуда в городе взялся бобер, неизвестно. Быть может, он пришел к людям, чтобы попросить их о помощи?

Бобер бродил по берегу Фото: предоставлено зоопарком

Бобер бродил по берегуФото: предоставлено зоопарком

- Может быть, он приплыл с другого берега. В Самарской области сейчас бобров много. А быть может, он пришел по берегу, - рассуждает Александр Кузовенко. – Сотрудники Департамента охоты и рыболовства бобра уже отпустили в привычную среду обитания. А зачем его держать? Если есть возможность вернуть дикое животное в природу, это лучше сделать сразу.

Специалисты надеются, что бобер будет жить долго и счастливо в природе.

Читайте также:

Дикий зверь в детском саду: в Самаре поймали перепуганного Бэмби

Зачем и откуда пришел оленёнок неизвестно, но жить он теперь будет за городом

(Подробнее)

“Он погиб бы, если не вышел к людям”: в Самаре борются за жизнь почерневшего от нефти лебедя

Дикая птица, занесенная в красную книгу Самарской области, с головы до лап перепачкалась липкой черной субстанцией

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жителей Самарской области вновь предупреждают о грозе и сильном ветре
В Тольятти водитель «Калины» сбил на «зебре» 11-летнего мальчика
Самарские миротворцы получат новейшие комплексы радиоразведки «Торн-МДМ»
В Самаре увеличат число автобусов на маршруте № 45
Пьяная сызранка угнала «Приору» у матери друга и попала в ДТП
В Самаре возле многоэтажки на Ново-Садовой нашли труп
Дети выходца из Новокуйбышевска Леонида Михельсона стали одними из богатейших наследников России
В Самаре хотят провести шествие, посвященное мусорной реформе
Работают ли в Самаре антитабачные законы
«АКОМ» подал заявку на участие в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт»
В Самаре начали косить траву
Гандболистки «Лады» Полина Ведехина, Елена Уткина, Полина Горшкова и Дарья Дмитриева могут перейти в новый клуб ЦСКА
В Самаре сотрудник сотовой компании попался на нарушении тайны звонков клиента
Пляжные «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» 0:3 на старте чемпионата России
Дело француза, который пытался дать взятку полицейскому в Тольятти, передали в суд
В Самаре на базе СамГУПС пройдет международная научно-практическая конференция «Самара цифровая»
Бывший председатель самарского правительства Александр Нефедов может стать депутатом
В Самарской области пенсионер попался на незаконной ловле рыбы сетью
В Самарской области чиновникам предложили выплачивать пособия до их выхода на пенсию
Секретов почти не осталось: Ксения Царицына показала очередной купальник
Находившийся в федеральном розыске житель Подмосковья попался на дебоше в тольяттинской гостинице
«Комсомолка» приглашает самарцев на «Праздник Молока»
Жителей Тольятти на улицах стали атаковать агрессивные вороны
В Самаре приставы отправили в утиль игровые автоматы из баров Красноглинского района
В самарской больнице скончался 12-летний мальчик, которого ударило током на озере у Дубового Умета
Стало известно, когда откроют движение по улице Утевской в Самаре
Президент РФС Александр Дюков: «Самара прекрасно справилась с проведением финала Кубка России и подтвердила, что в регионах мы можем проводить матчи сборной»
В Самаре строители детсада на Ташкентской забыли защитить фундамент от промерзания
Почти на 2 млн меньше: у губернатора Самарской области за год упали доходы