Здесь будет сухой фонтан, панно и маяк, как в Ялте: работы по преображению Крымской площади в Самаре в самом разгаре

Сквер “Крымская площадь” относительно небольшой, но уже в этом году он станет вместительным и уютным. Работы на прилегающей территории стартовали около месяца назад, а на этой неделе строители добрались до территории самого сквера.

Проект сквера

- Сквер “Крымская площадь” преобразится в рамках программы “Комфортная городская среда”. Подрядчик уже приступил к демонтажным и подготовительным работам. Скоро здесь появятся новые пешеходные дорожки, мощеные плиткой, будут восстановлены все газоны, появятся новые зеленые насаждения и несколько арт-объектов. Работы закончатся, ориентировочно, в конце лета, - рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Алексей Старостин.

Совсем недавно сквер был таким

Фасады прилегающих к площади домов уже почти отреставрировали. Прилегающие дороги пока делают. Мешают интенсивное движение и трамваи. Строителям приходится подстраиваться под режим работы общественного транспорта, чтобы горожане не ощутили неудобства от работ. Запастись терпением придется жителям соседних домов. Работа идет круглосуточно. Конечно, ночью стараются проводить малошумные работы, но и это могут заметить горожане.

Сквер останется “зеленым”

От былого сквера останутся, пожалуй, только деревья. Как уверил Алексей Старостин, к существующим зеленым насаждениям строители относятся максимально бережно.

Такой будет мозаика у сухого фонтана

- В рамках “Комфортной городской среды” и по всему благоустройству есть общепринятый подход - максимальное сохранение зеленых насаждений. Здесь уже проведена санитарная обрезка деревьев, удалили сухие и больные деревья, остальные остались на прежнем месте. После посадят новые кустарники и лиственные деревья, - добавил заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологи.

Плитку для дорожек уже привезлиФото: Евгения ВАСИНА

Оценивать работы строителей будут общественники и представители администрации района. Жители соседних домов будут не только принимать сквер, но и контролировать все этапы работ.

- Мы сделали проект благоустройства таким, чтобы сквер вмещал в себя максимальное количество отдыхающих. При этом здесь будет место для разных групп населения, - уточняет Алексей Старостин. - Этот вариант поддержали около 10 тысяч человек. Программа “Комфортная городская среда” предусматривает максимальное участие жителей в разработке дизайн-проекта, контроле за ходом работ и приемке готового объекта.

Маяк как в Ялте и панно, посвященное Крыму

В сквере будет сразу несколько любопытных арт-объектов. Самый массивный - деревянный маяк с подсветкой.

Фундамент для маяка залилиФото: Евгения ВАСИНА

- В сквере предусмотрено около 5 тыс. кв. метров плиточного мощения, примерно столько же рулонного газона с автополивом, а также ротонда, второй в Самаре сухой фонтан и маяк, символизирующий маяк в Ялте. В районе сухого фонтана будет изображена схема полуострова Крым с названием городов. Установим и новые лавки, урны, ограждение сквера. Изменится и освещение. Мы установим опоры освещения торшерного типа. Все места отдыха и дорожки будут освещены. Станет иной и схема организации дорожного движения вокруг сквера, - поделился директор подрядной организации Марат Гумеров.

Таким будет сухой фонтан

Арт-объекты в сквере будут сделаны из дерева и бетона. Для дорожек уже привезли плитку. Почти готов и фундамент для маяка.

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