Мария и Андрей. Пятая неделя проекта: «Решила, что привычные тарелки нужно поменять на кукольные»

Продолжаем следить за успехами участников проекта «Худеем вместе». На это неделе Мария и Андрей рассказали, зачем на кухне весы и почему воду лучше пить из пол-литровых бутылок.

Мария. Было - 81 кг. Стало - 79 кг.

- Сначала расскажу вам анекдот: «Новый способ похудения: можно есть все, но из кукольной посуды и понарошку!». Это про нас. Именно к такому выводу мы пришли за прошедшую неделю. Я твердо решила: нужно менять тарелки! Уже присмотрела новые.

У нас на кухне есть пищевые весы. Первое время мы взвешивали все, что собирались съесть. Потом запомнили, сколько примерно весит и перестали взвешивать. Ушел контроль. И тут я заметила, что мы стали накладывать больше и больше. Еще бы! Тарелки то у нас большие. Забываешься и по привычке накладываешь с горкой. Отсюда вывод: вернуть весы и поменять наши тарелки на «кукольные» - меньшего объема. Правда, переживаю, что и в маленькие стану накладывать с горкой.

В остальном у нас все хорошо. Рекомендации по питанию соблюдаем: не жарим совсем, запекаем в духовке или готовим на пару. Добавили в рацион много зелени. Благо, сезон позволяет. Едим огурцы, капусту, редиску, сельдерей. Мяса едим меньше, а вот рыбы и курицы больше.

Учусь пить много воды. Это трудно. Все время забываю, сколько уже выпила, сколько еще нужно выпить. Поняла одну хитрость - нужно пить воду из пол-литровых бутылок. Так удобнее считать количество выпитой жидкости.

Чувствую себя лучше, легче.

Андрей. Было - 124 кг. Стало - 121 кг.

- Снова расскажу за Андрея, у него работа, - продолжает Мария. - У нас закончился курс физиопроцедур. Посмотрим, как мы без этого. Мы продолжаем активно ходить в бассейн. Андрей много плавает. Из-за холодной погоды Андрей стал больше есть. Еда же согревает. Признается, что в конце дня сил совсем нет. Поэтому он стал раньше ложиться спать.

По перекусам вроде вошел в систему. Когда в офисе - пьёт коктейли, а если выезжает на объект - яблоки ест.

К нашему психологу-диетологу мы теперь ходим раздельно. Сначала муж, потом я. Врач нам говорит, что мы в числе самых дисциплинированных. Не знаю, правда ли это. Но у нас есть цель - похудеть. Все это для здоровья. Болеть сейчас дорого, поэтому мы хотим сохранить свое здоровье.

Мария и Андрей худеют в центре «Открытие»

Владимир Решетников, психолог, диетолог медицинского центра «Открытие»

- Я оцениваю успехи Андрея и Марии хорошо. Сейчас у наших героев закончилась физиотерапия, началось психологическое сопровождение. Теперь на прием они приходят по одному. Работа идет индивидуальная, потому что она касается восприятия человеком себя, своей жизни. Человек - это не стиральная машина, которую нужно починить. Тут недостаточно рассказать, как есть и двигаться, чтобы худеть. Нужно приложить больше усилий. Индивидуальная работа в первую очередь направлена на проработку психологических моментов. Не важно, приходятся ли пациенты друг другу близкими родственниками или нет. Всегда должна быть индивидуальная работа.

Андрей и Мария выполняют все рекомендации. Сейчас для них важно систематизировать разгрузочные дни и физическую активность. Этого пока не хватает, но они очень стараются. У них должен в целом измениться образ жизни, режим труда и отдыха, физической активности, а не только питание. Для этого должно пройти время, но их ресурс я оцениваю, как хороший.

Справка КП:

Андрей и Мария прошли прессотерапию - лимфодренажный массаж и ТЭС терапию - это процедуры по выработке гормона радости эндорфина. Его недостаток влечёт за собой зависимость от еды. Пройдя ТЭС терапию, у человека разрывается порочный круг: стресс – заедание. При активной выработке эндорфина появляется энергия для жизни, хочется больше двигаться, меньше есть, поднимается настроение. В сочетании с работой психолога, коррекцией пищевого поведения, разгрузочными днями - это приводит к снижению веса. Причем лишние килограммы уходят в удовольствие.

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