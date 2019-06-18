Тольяттинский маньяк Олег Рыльков из «Черного дельфина» недоволен жизнью в сызранском СИЗО
53-летний Олег Рыльков, известный как «тольяттинский потрошитель», вернулся в родные края. Сейчас педофил и серийный убийца находится в Самарской области, в СИЗО города Сызрань. Маньяк, которые последние 20 лет жизни провел в соль-илецком «Черном дельфине», прибыл в регион после признания в своих новых злодеяниях.
— В апреле он был этапирован в СИЗО-4 в «родной» Тольятти. Там давал показания по убийствам, в которых признался весной. Сейчас в Сызрани по другим признаниями. В частности для того, чтобы проводить следственные действия по делу 8-летней девочки, которую он 14 июня 1997 года изнасиловал, убил и расчленил на берегу реки Самара, — рассказали samara.kp.ru правоохранители.
Напомним, в этом году Рыльков вспомнил сразу 4 новых убийства. Помимо случая с Аленой М., упомянутого выше, он поведал следователям о расправе в девяностые годы над двумя женщинами и 15-летней Леной из Автограда. Все эти дела долгое время оставались нераскрытыми.
Но в сызранском изоляторе душегубу оказалось не по нраву. Он написал жалобу в местный районный суд.
— В доводах он говорил о ненадлежащих условиях содержания под стражей. Просил, чтобы ему изменили место пребывания под арестом, — объяснила корреспонденту «Комсомолки» руководитель пресс-службы прокуратуры региона Ульяна Кудинова.
Ходатайство Олега Рылькова сегодня, во вторник, 18 июня рассмотрели в Самарском областном суде. На заседании он не присутствовал. Все проходило в формет видео-конференц связи.
— Суд оставил его меру пресечения практически без изменений. Был изменено только срок его нахождения в СИЗО — он там пробудет до 6 июля, — сообщила Кудинова.
В надзорном ведомстве также отметили, что на свободе Рыльков не окажется. В случае отмены ареста — из-за болезни, о чем он тоже раньше заявлял, либо по каким-то другим причинам — преступника бы вернули обратно в «Черный дельфин».
Сейчас, после всех «воспоминаний», на счету педофила более 35 изнасилований детей и 9 убийств. Силовики не исключают, что список маньяка из Автограда может пополниться, если он снова захочет заговорить.
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