2019-06-18T20:07:07+03:00
Общество

Тольяттинский маньяк Олег Рыльков из «Черного дельфина» недоволен жизнью в сызранском СИЗО

Педофил и серийный убийца вернулся в Самарскую область для проведения следственных действий, но почувствовал себя некомфортно в новых условиях
Михаил ГОРЮНОВ
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Олег Рыльков считает, что в тюрьме было лучше, чем в СИЗО Сызрани ФОТО: "Тольяттинское обозрение"Олег Рыльков считает, что в тюрьме было лучше, чем в СИЗО Сызрани ФОТО: "Тольяттинское обозрение"
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53-летний Олег Рыльков, известный как «тольяттинский потрошитель», вернулся в родные края. Сейчас педофил и серийный убийца находится в Самарской области, в СИЗО города Сызрань. Маньяк, которые последние 20 лет жизни провел в соль-илецком «Черном дельфине», прибыл в регион после признания в своих новых злодеяниях.

— В апреле он был этапирован в СИЗО-4 в «родной» Тольятти. Там давал показания по убийствам, в которых признался весной. Сейчас в Сызрани по другим признаниями. В частности для того, чтобы проводить следственные действия по делу 8-летней девочки, которую он 14 июня 1997 года изнасиловал, убил и расчленил на берегу реки Самара, — рассказали samara.kp.ru правоохранители.

Напомним, в этом году Рыльков вспомнил сразу 4 новых убийства. Помимо случая с Аленой М., упомянутого выше, он поведал следователям о расправе в девяностые годы над двумя женщинами и 15-летней Леной из Автограда. Все эти дела долгое время оставались нераскрытыми.

Но в сызранском изоляторе душегубу оказалось не по нраву. Он написал жалобу в местный районный суд.

— В доводах он говорил о ненадлежащих условиях содержания под стражей. Просил, чтобы ему изменили место пребывания под арестом, — объяснила корреспонденту «Комсомолки» руководитель пресс-службы прокуратуры региона Ульяна Кудинова.

Ходатайство Олега Рылькова сегодня, во вторник, 18 июня рассмотрели в Самарском областном суде. На заседании он не присутствовал. Все проходило в формет видео-конференц связи.

— Суд оставил его меру пресечения практически без изменений. Был изменено только срок его нахождения в СИЗО — он там пробудет до 6 июля, — сообщила Кудинова.

В надзорном ведомстве также отметили, что на свободе Рыльков не окажется. В случае отмены ареста — из-за болезни, о чем он тоже раньше заявлял, либо по каким-то другим причинам — преступника бы вернули обратно в «Черный дельфин».

Сейчас, после всех «воспоминаний», на счету педофила более 35 изнасилований детей и 9 убийств. Силовики не исключают, что список маньяка из Автограда может пополниться, если он снова захочет заговорить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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