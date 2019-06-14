Табличек не было? В Самаре возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка, которого ударило током на рыбалке

Дело с трагическим случаем на рыбалке получило продолжение. Напомним, в середине мая 12-летний Ринат Г. вместе с отцом поехал на рыбалку на одно из озер около села Дубовый Умет. Мальчик нес удочку по тропинке, которая проходила под линией электропередач. Между проводом и удочкой образовалась электрическая дуга. Ребенка ударило током, он получил ожоги 97% тела. Через несколько дней Ринат умер в больнице, несмотря на усилия врачей. Родственники мальчика возмутились: никаких ограждений не было.

Так выглядят прежние таблички около ЛЭП

- В СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего, - сообщил «КП»-Самара» собственный источник. – Неустановленные лица из числа сотрудников «МРСК ВОЛГИ» филиал «Самарские распределительные сети» не установили предупреждающие и ограничительные знаки вокруг высоковольтных проводов около пруда «Дальний» в селе Дубовый Умет.

Уголовное дело возбуждено против неустановленных лиц. Следователи нашли в их действиях преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее родственники мальчика возмущались: никаких предупреждающих табличек около озера установлено не было.

Об этом говорят и свежие следы большегрузов

- Там не было ничего, что предупреждало бы об опасности, - рассказывает дядя Рината, который тоже ездил в тот день на рыбалку. - Стоял только ржавый столб, а табличек на нем не было.

Однако в сетевой компании заявили, что знаки «Внимание, высокое напряжение!», «Ловля рыбы и проход с поднятыми снастями под проводами запрещен», «Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно опасна» стоят и даже прислали фото.

На нижней части табличек отчетливо видна коррозия

По информации источника «КП»-Самара», 18 мая территорию рядом с озером осматривали вместе с инспектором ПДН ОМВД Волжского района. И там обратили внимание, что столбы с табличками только вкопали.

- Рядом с табличками нашли следы грузовиков. Нетрудно догадаться, что на ней и привезли таблички. На столбах внизу видно коррозию внизу - это говорит про то, что столбы только выкопали и срочно установили в другом месте. На другом берегу озера тоже есть ЛЭП, но там и в помине нет никаких табличек, - комментирует источник.

В «МРСК ВОЛГИ» прокомментировали: ранее публикуемая информация актуальна. Представители компании отмечают: предупреждающие знаки в этом месте установлены в 2015 году с обеих сторон озера.

- В охранных зонах воздушных линий электропередачи и в их непосредственной близости категорически запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу энергообъектов и причинить вред жизни и здоровью людей. В них строго запрещено размещать детские и спортивные площадки, рынки, торговые точки и места отдыха, предусматривающие скопление людей и т.д. , - сообщают в «МРСК ВОЛГИ». - Рыбалка под ЛЭП запрещена ввиду смертельной опасности! Установка предупреждающих знаков не регламентирована нормативными документами, однако филиалом, в целях недопущения несчастных случаев в охранных зонах ЛЭП на опорах ВЛ, в данном месте размещены предупреждающие знаки и дополнительные информационные таблички и знаки безопасности - «Внимание, высокое напряжение!», «Ловля рыбы и проход с поднятыми снастями под проводами запрещен», «Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно опасна!» (кроме того, необходимо обращать внимание на специальные знаки, расположенные на удилищах и предупреждающие об опасности ловли в грозу и вблизи ЛЭП).

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