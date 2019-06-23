«Нашли чудом. Как иголка в стоге сена»: начальник ПСС Самарской области рассказал, как искали тело певицы Юлии Гольдиной

Спасатели рассказали подробности поисков тела известной самарской певицы Юлии Гольдиной. Девушку считали пропавшей без вести с вечера пятницы – после столкновения лодки «Казанки», в которой была Юлия, с катером. Поиски длились все выходные. В воскресенье, в районе 14:50 водолазы подняли тело девушки со дна Волги.

- Утонувшую девушку обнаружили в 100 метрах от пляжа «Поляна Фрунзе» недалеко от лодочной станции. Тело погибшей находилось в 400 метрах от берега на глубине 17 метров, - рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

Тело девушки нашли в районе 14:50 по местному времени.Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Руководитель региональной ПСС Олег Моцарь признался корреспонденту «КП-Самара», что нашли тело Юлии Гольдиной чудом.

- Нашли чудом. Это как искать иголку в стоге сена. Столкновение катера и лодки было вечером, в районе 10 часов, поиски начали ночью. Опирались на слова очевидцев, - отметил руководитель поисково-спасательной службы.

Кроме того, появились некоторые подробности аварии катера и лодки вечером в пятницу, 21 июня. В разговоре с корреспондентом сайта samara.kp.ru Олег Моцарь отметил, что за рулем «Казанки» в момент аварии могла быть девушка, у которой не было прав. Лодка якобы принадлежит ее отцу и тот дал ей порулить. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

Катер, который врезался в лодку.Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Сотрудники ПСС Самарской области просят жителей региона быть осторожными на воде. Если вы сели за руль лодки или катера, нужно быть предельно бдительным и аккуратным. По словам специалистов, летом аварий на воде становится больше. Особенно ночью. Стоит помнить, что на воде также опасно, как на дороге.

Напомним, катер «Сильвер» и лодка «Казанка», в которой было 5 человек, столкнулись около Барбошиной поляны. Очевидец аварии помог выбраться из воды четырем людям – все они были в лодке. Сейчас они находятся в больнице. Юлию Гольдину тогда так и не нашли.

Лодка, в которой была Юлия. После столкновения с катером.Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Кроме того, спасатели опубликовали фото лодки после столкновения с катером. Они ужасают. Сейчас во всех подробностях трагедии будут разбираться правоохранители. Следствие ведут сотрудники линейного отдела полиции.

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