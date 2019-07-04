2019-07-04T22:12:11+03:00
Общество

Достигли договоренности: АВТОВАЗ объявил о возобновлении производства автомобилей

Компания из Нижнего Новгорода, в свою очередь, вновь начала поставки оборудования
Анастасия ФИЛАТОВА
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Заводы в Тольятти и Ижевске возобновят свою работу 5 июляЗаводы в Тольятти и Ижевске возобновят свою работу 5 июля
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АВТОВАЗ объявил о возобновлении производства автомобилей в Тольятти и Ижевске, которое было приостановлено из-за разногласий с поставщиком комплектующих из Нижнего Новгорода.

- Производство на заводах в Тольятти и Ижевске будет возобновлено с пятницы, 5 июля. Поставки компонентов возобновляются без дополнительных условий, - сообщили в пресс-службе автоконцерна.

Напомним, что производство автомобилей было приостановлено в среду, 3 июля. Произошло это из-за того, что группа компаний "Автокомпонент" из Нижнего Новгорода нарушила обязательства по договору поставки комплектующих на АВТОВАЗ. Свои действия нижегородское предприятие, в свою очередь, объяснило тем, что не были согласованы цены на оборудование.

К решению проблемы даже пришлось подключиться губернаторам Самарской и Нижегородской областей Дмитрию Азарову и Глебу Никитину. В итоге определенные договоренности между предприятиями были достигнуты. В четверг, 4 июля, "Автокомпонент" вновь начал поставки компонентов на заводы в Тольятти и Ижевске, и теперь сборочные линии на них должны возобновить свою работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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