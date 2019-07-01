29 лет «строгача» на четверых: в Самаре осудили фитнес-тренеров и их друзей, вымогавших 1 миллион долларов у бизнесмена

В Самаре закончилось рассмотрение громкой истории о вымогательстве 1 миллиона долларов у собственника сети АЗС «Олви», директора ООО «Октанол» Олега Бузина. Бизнесмена терроризировали почти целый год. Неизвестные парни избивали его, звонили с угрозами, жгли заправки и даже поливали жену Бузина водой, обещая в следующий раз заменить ее на кислоту.

За нападения на предпринимателя задержали четверых. Известного фитнес-тренера Игоря Буйлин, его коллегу и инициатора преступлений Александра Краскова, а также их знакомых — Евгения Люлева и таксиста Александра Агиткина.

Как признался Бузин в ходе процесса, еще осенью и зимой 2016 года ему стали поступать предложения от незнакомых людей о поставке дизеля без документов. В марте 2017-го года к нему приходили псевдо-оперативники, уверяющие, что люди жалуются на качество продукции «Октанола». После этого к нефтянику, предположившему, что сейчас появится кто-то, кто «поможет решить вопрос с законом», обратился старый знакомый и некогда компаньон Александр Красков и сообщил, что он знает о проблемах того с МВД и готов оказать содействие. Олег отказался.

А дальше мужчину начали «прессовать». 15 августа 2017 года Агиткин «имитировал» выполнение дорожных работ неподалеку от дома жертвы. Ехавший на работу Бузин остановился и зря — «ремонтник» стукнул лопаткой по его иномарке. Следом подбежали Буйлин и Люлев. Пострадавшего били электрошокером, брызгали ему в лицо слезоточивым газом, наносили удары руками и ногами, требуя 1 миллион долларов.

На свободе Буйлин был известен как фитнес-тренер, который знает "секрет красивых ягодиц"

24 августа Олег завез свою супругу по делам в медлабораторию на улице Димитрова. Когда та возвращалась в автомобиль, Евгений Люлев подбежал к женщине сзади и облил ее водой. Молодой человек пригрозил, что если муж не отдаст нужную сумму денег — в следующий раз будет кислота.

Давление продолжалось. С августа до декабря несколько устраивали пожары на АЗС «Олви», принадлежащих потерпевшему. 6 октября преступники установили на 1 этаже офиса Олега Бузина на Молодежной бутылку с горючим и подожгли ее фаером. Ущерб от всех поджогов составил больше 2 миллионов рублей. Также злоумышленники постоянно звонили объекту своей травли и угрожали расправой. Дошло до того, что Бузин нанял государственную охрану.

Кончилось тем, что владелец сети АЗС смог опознать обидчиков по фотографиям, которые ему показывали полицейские. Чуть ли не первым подозреваемым, которого задержали силовики, оказался известный фитнес-тренер Игорь Буйлин. Молодой человек работал в спортивных клубах, пропагандировал ЗОЖ, общался с местными звездами шоу-бизнеса, вел специальный курс «Секрет красивых ягодиц» и участвовал в утренних шоу на телевидении, где его вполне мог видеть потерпевший.

На суде показания фигурантов разделились. Организатор Красков отрицал все, остальные раскаялись частично и заявили, что Александр просто ввел их в заблуждение. Они думали, что Бузин должен денег своему знакомому и просили расценивать их действия как «самоуправство».

Александр Красков - организатор преступлений по версии следствияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но в Советском районном суде злоумышленников признали виновными.

— Краскову назначили 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. Буйлину — 8 лет. Люлеву — 8 лет и 6 месяцев. Агиткину — 4 года. Наказание осужденные будут в колонии строгого режима, — сообщили «КП-Самара» служители Фемиды.

Кроме того, частично удовлетворены исковые требования Бузина. Все четверо обвиняемых должны заплатить потерпевшему солидарно 2 154 543 рубля в качестве возмещения материального ущерба и 200 тысяч рублей, как компенсацию морального вреда.

Отметим, что на скамье в этом процессе также оказался — 52-летний Анатолий Лев. Он не имеет отношения к истории с Бузиным. 3 августа 2017 года Лев столкнулся на «Хендае» своей знакомой с авто Агиткина. Участники ДТП умышленно указали другую дату аварии, чтобы получить страховые выплаты, но потом с помощью хозяйки машины, за рулем которой был Анатолий, все встало на свои места, и полицейские разобрались в мошенничестве с ОСАГО. В этом случае стороны договорились о возмещении ущерба — 99 тысяч рублей — и дело было прекращено за примирением обвиняемого с потерпевшим.

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