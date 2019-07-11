Студентку сажают на 8 лет за торговлю наркотиками, хотя ее дважды оправдали присяжные

22-летняя студентка Елизавета Кенешова по решению суда должна на восемь лет отправиться в колонию общего режима. Девушку обвиняют в незаконном хранении и обороте наркотиков. Жесткое решение вынес районный суд, коллег накануне поддержали в Самарском областном суде: сюда адвокат студентки обратился с апелляцией, но приговор оставили в силе.

В руки полицейских Лиза попала в сентябре 2017 года в тот момент, когда получала посылку. Девушка до сих пор уверяет: думала, что там косметика, которую заказала ее подруга. Полицейские в коробке обнаружили акустическую систему, под завязку набитую пакетиками с мефедроном - полкило наркотиков, особо крупный размер. Сначала студентка проходила по делу как свидетель, но потом следователи решили: девушка давно причастна к торговле наркотиков. На суде адвокаты разбивали доказательства оперативников, присяжные дважды выносили юной студентке оправдательный приговор... Но судья каждый раз не обращал на это внимания и добился обвинительного вердикта.

Елизавете действительно не повезло

Лиза

Елизавета Кенешова приехала в Самару из Актюбинска в 2016 году. Поступила в экономический университет, подрабатывала моделью и визажистом, окончила специальные курсы. Девушка училась на втором курсе, жила со своим молодым человеком Дмитрием Дейной на съемной квартире. У парня было собственное жилье - в "Южном городе", его пара сдавала. Родственники присылали девушке деньги. В деле есть справки со счета: с осени 2016-го по весну 2018-го было сделано переводов на 500 тыс. рублей.

С Наргиз Мамедовой Елизавета познакомилась летом 2017-го года. Девушка с молодым человеком проводила много времени в кальянной, которую открыли их друзья. Сюда же пришла Мамедова: к тому времени ее отчислили из медуниверситета и теперь она готовилась к свадьбе. Девушки нашли общий язык, много обсуждали косметику, тренды в области визажа. Лиза делала Наргиз макияж, ухаживала за ее бровями, подруга все чаще бывала дома у Кенешовой.

В сентябре Наргиз попросила свою приятельницу получить за нее посылку с косметикой на почте: девушка уехала из города на собственную свадьбу. Лиза согласилась, и отправление оформили на ее имя. При этом ей сказали, что заберет коробку друг Наргиз - медбрат клиник СамГМУ Ниджат Нагиев.

Наркотики

Беды в тот день не предвещало ничего: Лиза отправилась на почту вместе с Ниджатом. Дима ждал подругу дома. Но в офисе доставки - уже после получения посылки - к молодым людям подошли сотрудники ФСБ. Коробку вскрыли, под сабвуфером нашли несколько пакетиков с мефедроном, два свертка, 500 грамм. Точно такие же позже нашли в квартире Ниджата. В этот вечер Дима свою девушку дома не дождался, дозвониться он до нее также не мог.

Ниджат сразу "сдал" Мамедову, рассказал, что вместе с ней они фасовали "меф", делали закладки.

У Елизаветы не было проблем с деньгами

Из первого допроса Нагиева:

- Я позвонил Кенешовой и сообщил, что посылка доставлена в Самару. Из разговора с ней я понял, что она была осведомлена о данной посылке, однако не знала о ее содержимом, о чем спросила у меня. Я ответил, что тоже не знаю. Я не сказал о наркотических средствах, о которых знал со слов Мамедовой.

Дмитрию Елизавета позвонила только на следующий день. В их квартире тоже прошел обыск: ничего подозрительного правоохранители не нашли.

В сентябре 2017 следователь ФСБ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере».

Ниджата Нагиева отправили в СИЗО. Лиза по делу проходила как свидетель. В марте 2018-го задержали Наргиз, ее оставили на свободе - под подпиской. Та тоже говорила, что подруга ничего не знает о наркотиках.

Елизавета до последнего верила в то, что ее оправдают

Подозрительный протокол допроса

17 апреля Наргиз Мамедова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Оно помогает смягчить наказание, для этого нужно только предоставить следствию новые факты. И, чтобы облегчить свою участь, Наргиз Мамедова решила рассказать, что Кенешова была «в деле» и фасовала мефедрон. На следующее утро показания изменил и Ниджат. Сторона обвинения считает, что это произошло «после представления неопровержимых доказательств».

По словам адвоката девушки Сергея Анищенко, в материалах дела появился якобы допрос Кенешовой как свидетеля, в котором она признается в распространении наркотиков. Хотя адвокат уверяет: о содержании документа они узнали только после ознакомления.

Согласно этому допросу, в июне 2017 Мамедова предложила Лизе фасовать наркотики. Лиза якобы согласилась. В июле девушка познакомилась с Ниджатом, который ждал закладки. А в августе Наргиз сказала, что заказала 500 г мефедрона.

- Кенешовой были нужны деньги. Она согласилась делать закладки. Но потом пожаловалась, что ей было страшно ходить ночью по городу, и попросила позвать кого-то еще. Тогда в июне 2017-го Мамедова предложила Нагиеву. Ему нужны были деньги, и он согласился. Кенешова фасовала, Нагиев раскладывал,- приводит гособвинитель выдержки из показаний Мамедова и Нагиева.

В конце апреля против Лизы возбудили уголовное дело по той же статье и взяли под стражу.

(Не)доказательства вины

Как только Елизавету Кенешову стали подозревать в совершении преступления, против нее нашли доказательства. По мнению прокурора, модель обманывала суд. Даже с Нагиевым она была знакома с июня, а не с сентября, как уверяет девушка. И этому есть доказательства: детализация телефона, переписки, сообщение Дмитрию с "признанием" которые вдруг появились в деле и новые показания Мамедовой. Однако адвокат Елизаветы Кенешовой считает, что детализация звонков, перемещений и переписки фальсифицированы.

- У нее изъяли телефон сразу после задержания. Как она могла сообщить молодому человеку, что ее задержали? Больше Лиза телефон свой не видела. Все это время он у оперативников. За полгода можно было подделать все что угодно, - уверен Анищенко. – А на скриншотах не видно и номера телефона отправителя. А даже если звонки и скриншоты настоящие, то почему тогда полгода Лиза была свидетелем? Почему ее сразу не задержали?

Адвокаты оспаривают и то, что Лизе были нужны деньги: девушка хорошо зарабатывала, получала деньги от родных...

"Меня подвела моя доверчивость"

Суд присяжных

В деле Елизаветы Кенешовой стал участвовать суд присяжных. Это первый случай, когда коллегия присяжных заседает в районном суде. И сначала казалось, что девушке это поможет.

В первый раз суд присяжных вынес девушке оправдательный вердикт в декабре 2018 года. Но председательствующий судья Владимир Сурков нашел в нем противоречия и перенес заседание. На следующее заседание двое присяжных не пришли. Заменить их запасными судья отказался. Затем на заседание не пришли уже три члена коллегии. Тогда Сурков, по словам матери Кенешовой, распустил коллегию, так и не зачитав вердикт.

В апреле история повторилась с новой коллегией. Суд присяжных почти 4 часа провел в совещательной комнате. В итоге они вынесли вердикт и отдали его председательствующему. Мнения разделились поровну — 3 за освобождение, 3 против. В этом случае нужно оправдать девушку. Однако судья не позволил огласить документ из-за разногласий. Заседание перенесли на следующий день. Тогда один из присяжных поменял своё мнение.

Девушку приговорили к 8 годам колонии общего режима. Ниджату Нагиеву дали 5 лет строгого. Наргиз Мамедовой — 5 лет в колонии общего режима, так как она беременна и активно сотрудничала со следствием.

- Моя доверчивость довела меня до суда, - сказала в последнем слове Лиза. - Я сижу здесь, а девушка, из-за которой я тут, на свободе.

Теперь защита Елизаветы Кенешовой будет подавать жалобу в кассационную инстанцию. Молодой человек не верит в виновность девушки, также как и ее родители. Мама Лизы за эти полгода поседела, папа перенес инфаркт. Они собираются бороться за дочь до последнего. Но поможет ли это?

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