Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович: «Не считаю свой футбол сексуальным. Надеюсь, что в этом сезоне он будет рациональным»

Перед матчем 1 тура РПЛ с ЦСКА главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович ответил на вопросы журналистов. Черногорский специалист затронул темы трансферов, самарской молодежи и готовности команды к сезону.

- Расскажите о новичках. Насколько они равноценны ушедшим футболистам?

- Мы попытались усилиться так, как могли. Вы сами прекрасно понимаете, у нас нет денег на трансферы.

Несмотря на это мы неплохо поработали. Надеюсь, что еще будут новые игроки.

Про тех, кто пришел в команду - Кабутов, Комбаров, Рдоньич и Гынсарь – это уже готовые игроки. Они помогут нам добиться результатов. Терехов – очень талантливый игрок. У него очень хорошая обводка, он принимает нестандартные решения в игре. Его ждет хорошее будущее, только если он будет работать так, как нужно.

Якуба. Он уже 4 года назад показывал, что он талантливый, потом была травма, которая его чуть-чуть затормозила. Мы надеемся, что Якуба здесь с нами восстановится на 100% и покажет, что он хороший футболист.

- Кого еще нужно взять команде и кого вы лично хотели бы видеть, исходя из реальных возможностей?

- Есть пара кандидатов. Но пока не хочу называть имена, не хочу говорить и то, на какую позицию, потому что всегда это касается какого-то игрока стартового состава и он начинает нервничать.

- Что скажете по поводу самарской молодежи?

- Нельзя, чтобы с молодыми получилось так, как бывает в России. Сначала поднимать кого-то, а потом поливать грязью. Они, прежде всего, хорошие ребята. Талантливые. Но они ничего не сделали. Они должны работать и сделать шаг вперед. Сейчас у них есть возможность создать себе хорошую карьеру.

Пока я ими доволен.

- Какая будет игровая схема в новом сезоне?

- Схема будет такая же, как и в прошлом сезоне. Но мы можем ее и поменять. Если в хорошей форме будут игроки атаки, то будем играть 4-4-2. На сборах мы уже играли с Радоньичем и Голенковым в нападении и с Соболевым и Голенковым.

- Кто будет капитаном?

- Капитаном будет Тарас Бурлак, Сергей Рыжиков будет его замом.

- В какой роли в команде останется Сергей Корниленко?

- Можно сказать, он будет играющим тренером. Сергей будет тренироваться и работать с игроками линии атаки. Он очень опытный футболист.

Когда он присоединится к команде? Мы пока не знаем. Ему нужно восстановиться.

Миодраг Божович с новичками «КС» и председателем совета директоров Александром Фетисовым.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

- Как относитесь к ЦСКА? Команда проигрывает на предсезонном турнире три матча сильным командам. Можно сказать, что «армейцы» не готовы?

- Это было на сборах. Бывает так, что команда на сборах все проигрывает, а чемпионат выигрывает. Или наоборот.

У нас у всех была маленькая пауза между чемпионатами. Не думаю, что физически все готовы на 100%. Первый тур всегда неожиданный, там очень много сюрпризов. Я надеюсь, что так будет и в этом первом туре.

- Насколько физически готовы «Крылья» к первому туру?

- На 62%.

- На какой результат настраиваетесь?

- Победа для нас была бы хорошим результатом. Но вы же знаете, что ЦСКА - непростая команда. И очень молодая. Раньше в ней были и очень молодые футболисты, и очень старые. Сейчас очень молодые, хорошо заряженные.

Любой результат, кроме поражения, будет положительным. Но любой нормальный человек в глубине души надеется на победу.

- Журналисты называют ваш футбол сексуальным. Как вы думаете, это так?

- Нет, это не так. Про сексуальный футбол говорил Рууд Гуллит, когда был тренером. Журналисты услышали где-то, что я пошутил на эту тему, и начали говорить про сексуальный футбол.

- Как бы вы описали свой футбол?

- В прошлом году мы старались играть в атакующий футбол. И, думаю, было достаточно игр, где мы хорошо выглядели. Исключения – игра с ЦСКА или первый тайм с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

В этом году, надеюсь, будет рациональный футбол.

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